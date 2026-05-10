Após o divórcio, esta aposentada de 64 anos deixou tudo para trás e se mudou para uma "casa minúscula" na Holanda.

Existem histórias que inspiram simplesmente por narrarem um novo começo. A história de Margot Hollander é claramente uma delas. Aos 64 anos, após um divórcio que devastou seu mundo, essa ex-professora de dança e gerente de projetos holandesa tomou uma decisão ousada: deixar tudo para trás e se mudar para uma pequena casa no coração de Eindhoven, na Holanda. Sua história, publicada no Business Insider, é comovente em sua sinceridade e ternura.

Um novo começo após o divórcio

Quando seu relacionamento terminou, Margot Hollander se viu diante de um dilema: encontrar um lugar para morar. O mercado de aluguéis estava saturado e conseguir um financiamento imobiliário como aposentada parecia praticamente impossível. Quase por acaso, no final de 2023, ela se deparou com um anúncio do projeto Minitopia, uma vila de casas minúsculas em Eindhoven, sobre a qual já tinha ouvido falar na imprensa. "Marquei uma visita e rapidamente fiz uma oferta", conta. Algumas semanas depois, em janeiro de 2024, ela se mudou. Para se tornar proprietária, pagou aproximadamente US$ 143.000 à vista (cerca de € 130.000) — o máximo que podia pagar. "Estou muito feliz por ter comprado nesta fase da minha vida", afirma.

Recomeçar tudo do zero, literalmente.

Mudar de uma casa tradicional para um espaço muito menor exigiu uma grande organização e desapego. Roupas, sapatos, objetos acumulados ao longo dos anos... era preciso se desfazer de tudo. "Acho que é bom para a mente se livrar do excesso, e estou feliz por viver com menos", explica ela.

De forma ainda mais simbólica, ela optou por não levar nada de sua antiga vida. Nem um único móvel, nem uma única decoração. Tudo tinha que ser novo, como uma página em branco a ser preenchida. Hoje, sua pequena casa é adornada com obras de arte que refletem sua personalidade, pequenas persianas e móveis cuidadosamente escolhidos. Um refúgio inteiramente à sua imagem, que ela compartilha com seu cachorrinho.

Uma comunidade que muda tudo

O que torna a experiência ainda mais preciosa é a atmosfera de vila. Com cerca de cem habitantes, Minitopia Eindhoven é a maior das vilas com o mesmo nome na Holanda. Lá você encontra jovens, casais, famílias, solteiros e alguns aposentados como ela. "Não precisa combinar nada para tomar um drinque; você simplesmente encontra seus vizinhos enquanto passeia com o cachorro", diz Margot Hollander com carinho. Essa espontaneidade do dia a dia, essas pequenas conversas, lhe dão uma sensação de liberdade e calor humano que ela jamais imaginou encontrar. Ela também destaca a diversidade do lugar: "Eu não gostaria que se tornasse apenas uma vila para aposentados. É essa mistura que a torna uma verdadeira comunidade."

Um estilo de vida financeiramente mais seguro.

Agora aposentada, Margot Hollander nos lembra que é preciso viver dentro das suas possibilidades para continuar desfrutando das suas paixões. E, financeiramente, sua pequena casa tem se mostrado um alívio. Graças aos painéis solares, ela praticamente não paga eletricidade, e o aluguel mensal do terreno é de apenas algumas centenas de euros. "Quanto mais você gasta com moradia, menos você pode se dedicar ao que ama", resume ela. E o que ela ama é praticar esportes.

Por meio de sua história, Margot Hollander nos lembra que nunca é tarde demais para reinventar a vida. Em sua pequena casa, ela encontrou muito mais do que apenas um teto sobre a cabeça: um espaço próprio, uma comunidade acolhedora e, acima de tudo, uma liberdade recém-descoberta. "Espero que esta seja minha última casa", confidencia ela, com um sorriso na voz. Uma bela lição de vida que ressoa como uma promessa para todos aqueles que hesitam em ousar recomeçar.