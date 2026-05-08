Por que algumas pessoas têm dificuldade com o contato físico em um relacionamento?

Nem todos são receptivos a carícias suaves nos cabelos, abraços calorosos e cócegas brincalhonas. Embora esses gestos íntimos sejam frequentemente naturais e espontâneos dentro de um casal, nem sempre proporcionam o conforto desejado. Alguns parceiros são resistentes ao toque, ficando tensos enquanto outros se excitam facilmente. E isso não significa necessariamente falta de romance ou um sinal de um relacionamento em crise. A explicação costuma ser mais complexa.

O corpo, um refúgio seguro para traumas.

Enquanto beijos no pescoço e carícias noturnas delicadas causam arrepios em alguns, essas demonstrações de afeto repugnam outros. Uma palma que acaricia afetuosamente as coxas durante o jantar, um polegar que roça a bochecha com uma ternura inimitável, braços que se abrem, prontos para acolher toda a miséria do nosso dia… esses sinais de ternura são quase parte da linguagem do amor . Geralmente, eles nos colocam em um estado de pura felicidade e nos embriagam de alegria.

No entanto, algumas pessoas se sentem desconfortáveis com esse contato próximo e o vivenciam como uma intrusão, até mesmo uma agressão silenciosa. São as mesmas pessoas que evitam um beijo na bochecha, que fingem estar resfriadas para manter distância, que recusam abraços e que entram em pânico ao ver uma mão estendida. Nem mesmo um ente querido tem permissão para ultrapassar certos limites do corpo, que se contrai e se encolhe ao menor contato físico.

Talvez você também tenha áreas de contato físico bem definidas e recue assim que seu parceiro se aproxima. E, ao contrário do que possa parecer, isso não reflete frieza interior ou falta de empatia. O corpo é particularmente eloquente e contém toda a nossa história. Ele guarda memórias, às vezes dolorosas, que são reativadas pelo simples toque. "Observo que essas pessoas que têm medo do toque muitas vezes têm uma história física bastante complicada com a mãe", explica a psicanalista Sylvie Consoli à revista Psychologies . Fugir, portanto, é uma forma de nos protegermos, de manter esses fantasmas do passado enterrados sob a nossa pele.

O toque tem sido associado a uma obrigação.

O corpo retém todas as experiências passadas: os beijos forçados da infância para demonstrar educação aos pais, os abraços que pareciam chantagem emocional de um ex-parceiro tóxico ou as carícias interesseiras de um primeiro namorado que desconhecia o conceito de consentimento. “O corpo se lembra do que a mente às vezes quer esquecer. Seu inconsciente, então, se manifesta através da sua aversão”, explica a terapeuta sexual Julie Nélia . Uma simples massagem no ombro, completamente inofensiva, pode, portanto, desencadear desconforto porque, subconscientemente, você pensa: “Ele vai esperar mais” ou “Ele sente que eu pertenço a ele”.

Mesmo que seu parceiro esteja cheio de boas intenções e simplesmente queira reafirmar seu amor, seu cérebro toma atalhos e entra espontaneamente em modo de proteção. O sistema nervoso aprende associações e pode reagir automaticamente; é como uma sirene de carro hipersensível que dispara ao menor toque. Para você, o toque é uma restrição, uma "moeda de troca". Isso explica por que você acha o contato físico difícil, especialmente em situações íntimas.

Quando a carga mental torna cada contato insuportável

Depois de um dia estressante, lidando com arquivos de trabalho complexos e as exigências da vida adulta, até mesmo um toque suave parece "demais". Você precisa de espaço, e assim que seu parceiro invade seu território e seu espaço pessoal, você deixa claro que não é o "momento certo".

Você evita os braços dele, afasta as mãos dele do sofá e fica na beirada da cama para evitar o corpo dele debaixo dos lençóis. Em resumo, você já está tão sobrecarregada diariamente que um tapinha amigável nas costas ou a cabeça dele apoiada no seu colo de repente parecem muito invasivos. "Quando sua mente está saturada de tarefas, responsabilidades ou preocupações, fica difícil encontrar disponibilidade emocional para a outra pessoa", acrescenta a especialista em relacionamentos.

Um sinal de ameaça para o casal?

No imaginário coletivo, adiar carícias, interromper brincadeiras e ignorar os sinais físicos da pessoa amada não é necessariamente um bom sinal. É o sintoma universal de um relacionamento em crise, que está definhando lentamente. No entanto, a terapeuta sexual oferece uma perspectiva mais matizada: o fato de você se sentir desconfortável com os rituais de conquista do seu parceiro não significa que o romance acabou. "Seus sentimentos não são prova de fracasso. Pelo contrário, refletem uma evolução interna que merece ser reconhecida."

Talvez as linguagens do amor de vocês sejam diferentes. Ele certamente é mais afetuoso, enquanto você tem outra forma de se expressar, menos tangível, mas igualmente simbólica. Ele diz "eu te amo" com um beijo na testa, dedos entrelaçados durante uma caminhada, uma mão na sua cintura, e você retribui com expressões diferentes, através de palavras de afirmação ou presentes feitos à mão, dados sem nenhuma ocasião especial.

Em última análise, não gostar de ser tocado não faz de você uma pessoa fria ou inacessível. Significa simplesmente que seu corpo tem sua própria linguagem emocional. E em um relacionamento saudável, o amor também se expressa por meio dessa capacidade de aprender a linguagem emocional da outra pessoa, sem ser invasivo.