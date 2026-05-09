Falsas promessas no amor: os sinais que devem te fazer repensar.

No mundo do amor, existem falastrões experientes que se destacam na arte da persuasão e da falsa esperança. Eles falam mais do que agem, e suas promessas muitas vezes soam vazias. Esses parceiros de vida, que perderam a oportunidade de uma carreira nos negócios, mas que facilmente passariam no teste para interpretar Don Juan, sonham alto, mas procrastinam seus compromissos.

Promessas falsas ou "o golpe do futuro"

Seu parceiro tem o dom de fazer você se sentir nas nuvens. Ele garante um casamento iminente, mede o seu dedo anelar, promete um romance de conto de fadas e rivaliza com a imaginação de Walt Disney sempre que o assunto "mais tarde" surge. Ele te dá uma visão muito clara do seu futuro e praticamente te coloca nessas situações. Um verdadeiro roteirista de coração, ele te faz acreditar em uma vida familiar em uma linda casa de campo , cercada por galinhas e crianças pequenas, desfrutando de deliciosas refeições caseiras preparadas por ele. Na escola, ele devia ser muito talentoso em redação criativa.

Seu parceiro para em frente a todas as imobiliárias, quase como se considerasse aquela luxuosa casa de campo como algo garantido. Ele para em frente às vitrines das joalherias para avaliar suas preferências. Ele te envia vídeos da sua viagem ao redor do mundo, garantindo que não será apenas um sonho não realizado. Em resumo, ele está te mimando demais. Mas essas palavras, às quais você se apegou desde o início, não passam de miragens, ilusões passageiras. Anos depois, você ainda não tem um diamante no dedo nem um lugar só seu. E aquela viagem aos confins da Terra continua sendo apenas uma fantasia.

Essa prática tem até um nome no jargão dos relacionamentos: a técnica do "castelo de areia". Simplificando, a pessoa que está construindo o castelo promete um futuro perfeito, mas é tudo ilusão. Ela está apenas te enganando, te cegando no momento. Essa tendência de competir para ver quem é melhor "geralmente ocorre quando alguém sente uma necessidade profunda de impressionar o parceiro para conquistar seu afeto", explica Jessica Alderson, especialista em relacionamentos da Stylist .

Isso nem sempre é uma técnica de manipulação.

Ao esperar constantemente que seu parceiro cumpra suas promessas, você acaba se sentindo traído, enganado e ludibriado. No entanto, embora esse blefe seja uma estratégia universal de manipuladores e outros abusadores narcisistas , falsas promessas nem sempre são intencionais.

Para além do já conhecido refrão "Vou mudar" ou "Vou me esforçar", que já não convence ninguém, há parceiros que se sentem compelidos a fazer essa pequena demonstração de força para conquistar o coração do outro. "Ele ou ela pode se sentir inadequado(a) e recorrer a grandes gestos e promessas para tentar seduzir a outra pessoa. Por exemplo, pode prometer levá-lo(a) em uma viagem, mas nunca cumprir a promessa, ou achar que, para manter o seu interesse, precisa constantemente lhe presentear com mimos e fazer planos extravagantes", explica o especialista.

O livro "Discípulo de Cupido" também pinta outro quadro: pessoas com baixa inteligência emocional, convencidas de que podem transformar suas palavras em realidade sem perceber a ambição extraordinária por trás delas. "Quando fazem essas promessas, elas são sinceras, mas quando chega a hora de cumpri-las, falta-lhes motivação", acrescenta Jessica Alderson.

Um sintoma atípico do medo do compromisso.

O medo do compromisso não se manifesta apenas por meio de um forte senso de independência, ambivalência persistente ou desconforto com a ideia de definir um relacionamento como tal. Às vezes, ele assume formas mais insidiosas. Paradoxalmente, pessoas que temem o compromisso às vezes tentam se tranquilizar "contando histórias para si mesmas".

"Para algumas pessoas, a ideia de passar o resto da vida com essa pessoa é assustadora; elas podem então se iludir, dizendo 'vamos fazer isso', mas a realidade pode se mostrar terrivelmente entediante, dar a impressão de estar presa a um ciclo vicioso e inevitavelmente envolver concessões", explica Sarah Ingram, psicoterapeuta de casais, ao jornal Independent .

Um estilo de anexo que evita o fundo.

Por trás dessas grandes promessas e projetos apresentados como um tapete vermelho, às vezes se esconde um mecanismo mais profundo: o estilo de apego evitativo. Esses parceiros podem falar sobre o futuro com uma facilidade desconcertante, quase teatral, mas assim que chega a hora de tomar medidas concretas, eles freiam bruscamente, mudam de assunto ou encontram mil razões para adiar. Como se preferissem amar na teoria em vez de na prática.

Esse paradoxo é facilmente explicado. Pessoas com personalidade evitativa muitas vezes temem a verdadeira intimidade, aquela que envolve demonstrar vulnerabilidade, fazer concessões e aceitar que um relacionamento não é apenas uma projeção idealizada. Então, elas constroem um futuro magnífico, altamente detalhado, quase tangível… mas que permanece cuidadosamente fora de alcance. Enquanto o projeto permanece no reino da fantasia, não as coloca em risco. O problema começa quando se trata de assinar um contrato, comprar passagens ou, de fato, escolher um anel.

“Se você tem um vínculo afetivo específico em que a sensação de segurança parece sufocante — ou seja, mesmo que a ideia lhe agrade, a realidade é simplesmente avassaladora”, explica o especialista. Em resumo, fazer promessas se torna uma forma de manter a conexão sem ter que confrontar o que o compromisso realmente implica.