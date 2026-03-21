Em 2026, essas mulheres optam pela vida de solteira e exigem uma vida "mais feliz".

Até 2026, cada vez mais mulheres estão optando pela solteirice, vivenciando-a como uma fonte de realização. Longe dos estereótipos, essa tendência de relacionamento está redefinindo normas e celebrando trajetórias de vida diversas, livres e plenamente assertivas.

Uma tendência que está se tornando evidente em todo o mundo.

O fenômeno não se limita a uma região: pode ser observado em muitos países. Nos Estados Unidos, um estudo do Instituto Kinsey mostra que 16,5% das mulheres adultas optam por permanecer solteiras, em comparação com 9% dos homens. Na Europa, a proporção de mulheres entre 25 e 34 anos que vivem sem um parceiro chegou a 41%, o dobro do registrado há cinquenta anos.

No Japão, o movimento 4B está ganhando força entre as mulheres jovens, algumas das quais estão optando por se afastar dos relacionamentos românticos tradicionais. Como resultado, quase 20% das mulheres entre 20 e 30 anos agora priorizam alguma forma de independência amorosa. Esses números revelam uma mudança profunda: ser solteira não é mais vista como a opção padrão, mas como uma escolha entre muitas.

Ser solteiro, uma escolha que rima com satisfação.

Ao contrário da crença popular, as mulheres solteiras não estão necessariamente à procura de algo que lhes falte. Vários estudos mostram, inclusive, que elas relatam, em média, um nível de satisfação ligeiramente superior ao dos homens na mesma situação.

Uma pesquisa com 2.000 pessoas solteiras revela que 21,8% das mulheres optam voluntariamente pela abstinência de relacionamentos, em comparação com 15,1% dos homens. O nível de satisfação delas é, em média, de 2,8 em 5, contra 2,6 para os homens.

Por que essa diferença? Pesquisas sugerem que mulheres solteiras investem mais em aspectos essenciais do seu bem-estar: carreira, amizades, paixões e projetos pessoais. Essa diversidade de compromissos contribui para fortalecer seu equilíbrio geral.

Retomando o controle da sua vida

Diversos fatores explicam essa escolha. A independência financeira desempenha um papel fundamental: aproximadamente 70% das mulheres formadas a consideram uma prioridade. Ser capaz de se sustentar oferece uma nova liberdade na construção da própria vida.

Algumas pessoas também mencionam sentir-se cansadas do que percebem como dinâmicas de relacionamento tóxicas ou experiências decepcionantes em aplicativos de namoro. Outras falam do desejo de se concentrarem em si mesmas, em seus corpos, em seus desejos e em seus planos.

Na esteira de movimentos como o #MeToo, muitas mulheres exigem uma melhor compreensão de seus limites e necessidades. A vida de solteira torna-se, então, um espaço de descanso, mas também de reconstrução e autoafirmação.

Outra visão de realização

Viajar sozinha, desenvolver novas habilidades, cultivar amizades sólidas ou simplesmente aproveitar o dia a dia: para 92% das mulheres solteiras, o desenvolvimento pessoal está se tornando uma prioridade. Certas gerações, como as mulheres da Geração X, parecem particularmente realizadas com esse estilo de vida. Elas frequentemente descrevem uma sensação de estabilidade interior, nutrida pela experiência e por um maior autoconhecimento.

Isso não significa que tudo seja sempre fácil. Cerca de 20% dos entrevistados mencionam sentir, às vezes, um leve desconforto emocional. No entanto, isso não coloca em questão a escolha geral que fazem, a qual consideram positiva e alinhada às suas necessidades.

Um modelo entre muitos, sem pressão

Este movimento não busca contrapor a solteirice ao relacionamento, mas sim ampliar as possibilidades. Estar em um relacionamento pode ser uma fonte de alegria e equilíbrio, assim como estar solteiro. O ponto essencial reside em outro lugar: na capacidade de escolher o que lhe convém, no seu próprio ritmo, sem pressão externa. Seu valor não depende do seu estado civil nem de um único modelo de sucesso.

Em 2026, essas mulheres nos lembram, de forma poderosa, que a realização pessoal pode assumir muitas formas. E que viver sozinha, em um corpo que é respeitado e em uma vida que reflete quem você é, pode ser uma aventura profundamente rica, livre e alegre.