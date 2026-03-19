Esse tipo de comportamento à mesa costuma aparecer em encontros românticos.

Num primeiro encontro, queremos causar uma boa impressão. Por isso, pedimos pratos práticos que não exijam muito esforço e não comprometam o nosso sorriso. As mulheres, no entanto, possuem uma técnica bem apurada para manter uma certa "classe" durante esse encontro a dois, o que diz muito sobre a pressão que sentem em relação à aparência.

Cobrir a boca com a mão é uma forma de cortesia.

É um movimento quase instintivo. Assim que levamos a comida à boca, seja um hambúrguer XXL ou uma pequena porção de risoto, rapidamente deslizamos a mão sobre os lábios como se fosse uma tela. E não se trata apenas de uma pose que fazemos em frente à câmera do celular para uma futura postagem no Instagram.

É uma questão de boa prática, até mesmo uma regra fundamental de etiqueta. Enquanto os homens não se importam de comer como ogros famintos e ter vestígios de sua refeição na barba, as mulheres são mais atentas à sua aparência. Elas seguem os ensinamentos da infância como se seus pais estivessem prontos para repreendê-las ou admoestá-las.

Elas sacrificam a vontade de comer tacos para evitar constrangimentos diante do seu Romeu e manter uma aparência apresentável. Pior ainda, evitam cuidadosamente comidas que fazem sujeira, daquelas que se comem com as mãos e que espirram molho até o nariz. No final da refeição, correm para o banheiro para checar os dentes e remover qualquer pedacinho de salada que possa estar atrapalhando o sorriso.

Mas, acima de tudo, da entrada à sobremesa, elas mantêm as mãos firmemente sobre a boca, usando-as como escudo. É praticamente um artifício coletivo, uma assinatura visual tipicamente feminina. Seja para proteger sua imagem ou por um senso de decoro, as mulheres parecem sujeitas a um código de conduta invisível. E esse gesto, por mais cortês e refinado que seja, é uma advertência disfarçada.

Uma ilustração de um constrangimento tipicamente feminino.

Cobrir a boca é, inicialmente, um sinal de respeito. Também fazemos isso quando bocejamos. Não queremos incomodar a pessoa à nossa frente com as bochechas cheias e os movimentos de mastigação. No entanto, nosso acompanhante nem sempre retribui o gesto. É um pouco como uma releitura do banquete formal em A Bela e a Fera. Nós nos esforçamos para manter as aparências, mantendo os cotovelos sobre a mesa e cobrindo a boca, enquanto nosso parceiro da noite (ou da vida) não apenas come, como devora, sem cautela ou restrição.

Os homens se permitem liberdades onde as mulheres se censuram. Manter a mão sobre a boca durante uma refeição é uma forma silenciosa de dizer "peço desculpas", como se mastigar fosse rude ou insolente. Às vezes, as mulheres repetem esse gesto para esconder um sorriso que consideram pouco lisonjeiro. Em contrapartida, os homens são mais desinibidos. A única questão que os preocupa à mesa é se devem comer sorvete ou fondant de chocolate.

Esse gesto com a mão, que se tornou alvo de chacotas no TikTok , mostra o quanto os estereótipos de gênero afetam nossos hábitos. A ponto de nos fazer acreditar que comer com gosto é completamente inapropriado, enquanto para os homens isso nem sequer é um problema. "É claro que as mulheres também são pressionadas a serem magras, a não ocuparem espaço. Consequentemente, podemos sentir que não queremos ser vistas comendo, e principalmente não comendo com prazer", explica a Dra. Laurie Mintz, professora do departamento de psicologia da Universidade da Flórida, em entrevista à Refinery39 .

Por trás da fofura, existem ditames profundamente enraizados.

Se as mulheres levam as mãos à boca enquanto comem, não é apenas para preservar o charme e selar um acordo. Esse gesto indica um desconforto geral em relação à comida, uma maior consciência do momento da refeição.

Por trás dessa postura delicada, muitas vezes se esconde um medo profundamente internalizado: o medo de ser julgada. Julgada pelo seu apetite, pela forma como come, pela quantidade de comida que consome. Como se desfrutar de uma refeição com entusiasmo pudesse abalar a imagem de feminilidade controlada que a sociedade ainda espera das mulheres.

Desde a infância, muitas mulheres ouvem os mesmos comentários: "Coma com cuidado", "Tenha cuidado", "Não devore a comida". Essas frases aparentemente inocentes acabam criando uma forma de automonitoramento constante. Como resultado, mesmo em ocasiões supostamente sociais, como um encontro, algumas mulheres continuam controlando cada movimento seu.

Talvez a próxima revolução nos primeiros encontros seja bem simples: colocar a mão sobre a mesa em vez de na frente da boca, dar uma mordida no hambúrguer sem se desculpar… e lembrar que comer com gosto nunca arruinou um relacionamento. Pelo contrário, pode até ser o início de um momento genuíno, bem diferente das pequenas coreografias ditadas pelas expectativas sociais. Além disso, a comida é uma ótima maneira de se conectar em relacionamentos amorosos.