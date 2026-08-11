Esses clichês românticos que o cinema nos ensinou a acreditar

Um aeroporto, uma corrida contra o tempo, uma declaração de última hora: as comédias românticas conhecem a fórmula de cor. Depois de assisti-las tantas vezes, essas cenas icônicas podem começar a parecer verdades absolutas sobre o amor. No entanto, o que acontece quando esses cenários clássicos interferem na nossa compreensão dos relacionamentos?

E se o amor fosse predeterminado?

Em 2008, pesquisadores da Universidade Heriot-Watt, em Edimburgo , liderados pelo psicólogo Bjarne Holmes, investigaram a influência das comédias românticas. Durante um ano, eles estudaram os 40 filmes mais populares desse gênero entre 1995 e 2005 para identificar seus principais temas. Aproximadamente cem participantes assistiram, então, a uma comédia romântica ou a um filme de outro gênero.

Os resultados sugeriram que os espectadores expostos a romances eram mais propensos a aderir a certas crenças, particularmente a do amor predestinado. Isso levanta a questão de se Hollywood não teria plantado algumas ideias românticas em nossas cabeças ao longo do tempo.

O mito da alma gêmea

Este é provavelmente um dos cenários mais tentadores: em algum lugar, existe alguém perfeito para você. Essa pessoa te entende naturalmente, sabe como você se sente e até antecipa suas expectativas sem que você precise dizer uma palavra. O problema? Na vida real, mesmo um relacionamento satisfatório geralmente exige alguma comunicação.

Esperar que a outra pessoa adivinhe seus pensamentos pode transformar um simples mal-entendido em uma grande decepção. Um relacionamento sólido está longe de ser romântico, pois envolve conversas, ajustes e pedidos expressos com clareza. Pelo contrário, saber se comunicar pode ser um dos ingredientes mais valiosos para uma conexão duradoura.

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Quando "não" se transforma em "insista novamente"

Outro clichê clássico é o personagem que se recusa a desistir. Ele aparece na porta da pessoa amada, faz declarações de amor repetidamente, tenta uma última vez… e finalmente recebe um "sim" que recompensa sua persistência. Na tela, essa cena costuma ser apresentada como a prova definitiva do amor verdadeiro.

Na realidade, uma recusa deve ser encarada como tal. Persistir diante do desinteresse não é necessariamente um sinal de paixão; pode também se tornar uma forma de pressão. O cinema, por vezes, transforma um limite num obstáculo narrativo. Num relacionamento saudável, um limite é mais precisamente descrito como informação a ser respeitada.

O grande gesto que muda tudo

A declaração pública, a viagem surpresa, a faixa gigante ou a corrida desesperada para encontrar a pessoa amada: as comédias românticas adoram grandes gestos. São espetaculares, emocionantes e perfeitos para a tela grande. Mas o amor não se constrói apenas em momentos que merecem uma trilha sonora. Ele também se expressa por meio de pequenos atos de carinho, conversas, apoio diário e aquela capacidade de estar presente quando ninguém está olhando. Afinal, é difícil condensar seis meses de intimidade em uma cena de dois minutos.

Amor à primeira vista em poucos segundos

Outro elemento essencial: dois olhares, uma faísca, e a história começa. O cinema adora criar uma conexão imediatamente reconhecível. Na vida, a atração certamente pode ser instantânea. No entanto, nem sempre é sinônimo de compatibilidade. Alguns relacionamentos levam tempo e gradualmente se tornam ricos, íntimos e profundos. O enredo pode ser menos dramático, mas não menos romântico.

Ciúme, acaso e timing perfeito.

Os filmes também costumam retratar o ciúme como prova de afeto, os reencontros como intervenção do destino ou o azar como o único obstáculo entre duas pessoas. Esses elementos são excelentes para criar reviravoltas na trama. No entanto, uma história bem equilibrada não depende necessariamente do suspense. A confiança pode ser muito mais convincente do que a vigilância, e uma visão compartilhada, mais sólida do que uma série de coincidências miraculosas.

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Deveríamos parar de fazer comédias românticas?

Não necessariamente. Esses filmes oferecem sonhos, humor e, às vezes, uma boa dose de otimismo. E o próprio estudo escocês merece ser interpretado com cautela: outros pesquisadores questionaram a ideia de que as comédias românticas, por si só, são suficientes para criar expectativas irreais, apontando, em particular, que os espectadores geralmente sabem distinguir entre ficção e realidade.

No fim das contas, talvez o mais importante seja simplesmente curtir o espetáculo sem tratar o roteiro como um conjunto de instruções. Uma corrida no aeroporto pode ser encantadora na tela. Na vida real, enviar uma mensagem e respeitar a resposta às vezes pode ser ainda mais romântico.