Será que a pílula anticoncepcional influencia nossas escolhas amorosas? Especialistas separam fato de ficção.

A pílula anticoncepcional, por menor que seja, tem repercussões significativas no corpo. Levaria quase meio dia para ler sobre todos os seus efeitos colaterais. Mas, em meio a todas essas letras miúdas, nenhuma linha menciona seu impacto na vida amorosa. Em nenhum lugar está escrito: "Cuidado, a pílula pode interferir em suas escolhas românticas". No entanto, de acordo com algumas teorias que se espalham rapidamente, a pílula interfere não apenas em nossos corpos, mas também em nossos relacionamentos amorosos.

Um coquetel de hormônios que não deixa ninguém indiferente ao cérebro.

Enquanto a ciência aprimora a pílula anticoncepcional masculina sem hormônios, as mulheres ainda precisam se contentar com fórmulas químicas que apresentam inúmeros efeitos colaterais nocivos, como se o sacrifício estivesse em seus genes. Embora a pílula minimize as cólicas menstruais e regule o ciclo menstrual para evitar surpresas desagradáveis durante as férias, ela também tem suas desvantagens. Basta abrir a bula para comprovar. O folheto é extenso e contém inúmeros alertas.

Além de sangramento irregular, náuseas, alterações de humor e outros sinais de alerta, diz-se também que a pílula anticoncepcional causa estragos em nossos relacionamentos amorosos. Não precisa de lupa; não é um dos "efeitos colaterais oficiais". No entanto, de acordo com alguns boatos online, a pílula pode nos enganar na hora de flertar e complicar nossa busca pelo amor. Longe de funcionar como uma poção do amor, a pílula supostamente tende a mudar nossa atração (e não necessariamente para melhor). Os machões da internet acreditam que a pílula nos impede de absorver testosterona e nos condena a ficar com o que eles chamam de "subumanos". Obviamente, o argumento deles não se sustenta e reflete principalmente um sentimento de frustração. Felizmente, a comunidade científica tem uma explicação mais plausível.

Se a pílula anticoncepcional pode afetar a libido e diminuir temporariamente o desejo, por que não poderia também alterar nossas preferências românticas? Um estudo de 2019 publicado na Psychology Today levanta uma hipótese fascinante: mulheres que tomam a pílula podem desenvolver preferências diferentes em relação a parceiros. Por exemplo, algumas pesquisas sugerem que mulheres que tomam a pílula podem ser menos sensíveis a sinais biológicos como o odor. E, como sabemos, o odor corporal natural é mais atraente do que qualquer perfume artificial.

Mudanças nas preferências foram documentadas, mas não são universais.

Homens que propagam essa crença e pensam que têm todas as respostas sobre o corpo feminino, enquanto ainda confundem útero e vagina, baseiam-se em estudos de pequena escala. Esses estudos, mais psicológicos do que biológicos, partem do pressuposto de que a pílula, ao bloquear a ovulação, afeta a atração primal e instintiva das mulheres.

Em outras palavras, enquanto você toma a pílula, prefere rostos como o de Harry Styles a queixos quadrados como o de Brad Pitt. Segundo eles, não é a sua falta de confiança que faz você escolher um homem com corpo mais flácido em vez de um fisiculturista com físico atlético, mas sim os componentes da pílula. Ou seja, eles insinuam que escolhemos homens como frutas maduras em uma banca de mercado: com os olhos e o olfato, não com a mente. Mas não estamos mais na Idade da Pedra, época em que as pessoas se cheiravam como animais antes de acasalar.

Além disso, nenhum estudo em larga escala confirma nada disso. De acordo com a Dra. Sarah Tang, entrevistada pela revista SELF , não há provas de que a pílula diminua o interesse por homens masculinos, nem mesmo que nossos gostos mudem com o ciclo menstrual. Portanto, não há como culpar a pílula por todos os seus problemas amorosos. Ademais, a masculinidade está longe de ser uma prioridade para as mulheres hoje em dia. Da perspectiva delas, não reflete "bons genes", mas sim um sintoma do patriarcado.

Apaixonar-se não é apenas uma questão de queixos quadrados.

Como o Dr. Tang bem observa, somos mais do que apenas hormônios e genes. Atração, desejo, compatibilidade — tudo isso vai muito além de critérios genéticos ou aparência física. Só porque alguém tem uma aparência "masculina" não significa que seja mais saudável ou mais " compatível " com você. E, felizmente, o sucesso de um relacionamento não depende de um rosto ou físico.

Além disso, nem todas as mulheres se sentem atraídas por homens, e nem todas estão tentando engravidar. Portanto, é arriscado tentar reduzir o amor e o desejo a uma estrutura biológica rígida. E como o Dr. Tang tão apropriadamente coloca: "Você pode achar alguém atraente, ouvi-la falar e, de repente, não sentir nada por você". O que nos faz apaixonar também são valores compartilhados, gentileza, humor, escuta — em suma, coisas que nem uma pílula nem um estudo podem prever.

Embora a pílula anticoncepcional às vezes possa causar problemas e ainda seja controversa, ela não é responsável pelo seu azar no amor. Se seu parceiro(a) te irrita em certos momentos, é provável que seja um reflexo da TPM ou um sinal de desequilíbrio hormonal.