E se as pintas tivessem um significado romântico? Essa teoria é intrigante.

As pintas decoram a pele e, às vezes, formam uma verdadeira constelação acastanhada pelo corpo. De acordo com uma teoria cármica que circula no TikTok, elas são o legado físico de nossas vidas passadas. Segundo internautas com crenças esotéricas, as pintas não são apenas objetos de estudo dermatológico, mas também um mapa de beijos de um antigo parceiro — aquele cujo nome e rosto já não nos lembramos.

Marcas de beleza, a marca de beijos passados

Examinadas ao microscópio por dermatologistas, as pintas são minúsculos aglomerados de melanina. Elas adornam a pele como uma estampa em um tecido. Esses pequenos ornamentos integrados são detalhes visuais que seus donos frequentemente ignoram em seu próprio reflexo. No entanto, aqueles que acreditam em "sinais do destino" e seguem bruxas modernas online acreditam que elas não estão ali por acaso. Para aqueles receptivos ao karma, à numerologia e à energia cósmica, as pintas guardam uma mensagem oculta que precisa ser interpretada.

Esses são códigos a serem decifrados, uma linguagem espiritual por si só. Na astrologia chinesa, as pintas não são simplesmente manchas de pigmento que podem se transformar em tumores. São pistas essenciais para traçar o destino da pessoa que as possui. Em última análise, para aqueles com uma mentalidade completamente diferente , as pintas são muito mais do que apenas indicadores de saúde a serem monitorados. Elas contam uma história, uma história do futuro, mas também do passado.

Além de revelar nossa personalidade, nossas fraquezas mentais e nossas maiores qualidades, as pintas também podem ser vestígios de uma vida passada. Memórias atemporais que sobreviveram à nossa reencarnação. E, nessa interpretação altamente mística do corpo, seriam a marca dos lábios de um parceiro de outro tempo e lugar. Portanto, se você tem pintas no pescoço ou em outras zonas erógenas bem documentadas, sua alma gêmea daquela época certamente era muito expressiva e um pouco voraz. Se você tem uma concentração de manchas marrons no ombro ou perto das mãos, essa pessoa devia ser um grande romântico, um alter ego Romeu.

Uma teoria romântico-mística diretamente do TikTok

Essas marcas de beleza, consideradas uma doce expressão de amor, estão voltando a ganhar importância na pele. Nas redes sociais, berço dessa teoria espiritual não comprovada, mulheres exibem com orgulho suas marcas de beleza, que se tornaram verdadeiros símbolos de afeto. Elas se sentem quase sortudas por terem encontrado uma réplica do "Príncipe Encantado" em um universo paralelo e se divertem imaginando cenários dignos de uma comédia romântica.

Mulheres que possuem essa marca de beleza no dorso da mão deduzem, logicamente, que seus parceiros eram excelentes companheiros. O tipo de homem cortês que emprestaria o paletó à amada, mesmo que isso significasse tremer de frio, e a carregaria nos braços para poupá-la da dor dos seus próprios saltos altos. Outras, como @ eva.petrido , que têm diversas marcas de beleza, acreditam que seus ex-parceiros deviam ser obcecados por contato físico e particularmente à vontade com ele.

Aqueles com um senso de humor mais irônico, no entanto, estão encarando essa teoria com naturalidade. A usuária @alysaaintbroke, por exemplo, exibiu com orgulho suas pintas no pescoço, uma área sensual não apenas propícia a arrepios, mas também ponto de partida para todos os tipos de fantasias eróticas. Segundo ela, não há dúvidas: "ele estava faminto".

Transformar uma peculiaridade da pele em uma declaração de amor.

Embora essa teoria possa parecer totalmente absurda para os pragmáticos e para aqueles devotados às ciências ocultas, ela ao menos tem o mérito de transformar um complexo em poesia estética. Permite-nos lançar um novo olhar sobre essas marcas de beleza, por vezes detestadas.

Em uma sociedade que valoriza a pele perfeita, muitas mulheres já tentaram apagar suas marcas de beleza com canetas de cor. A criadora de conteúdo @kinleynotmac, no entanto, encontra um certo conforto psicológico nessa prática. "Entender o significado das marcas de beleza me fez odiar as minhas um pouco menos", escreveu ela na legenda da publicação.

As marcas de beleza não são mais vistas como meras marcas na pele, mas como evidência cármica de uma demonstração de afeto. Elas não são mais escondidas sob as mangas ou cobertas com base; em vez disso, são exibidas como amuletos da sorte.