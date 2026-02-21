Para encontrar o amor, ela está recorrendo à publicidade urbana: 4.000 pretendentes a aguardam.

Para evitar os aplicativos de namoro, ela escolheu um método radicalmente diferente. Na Califórnia, Lisa usou outdoors urbanos para encontrar seu futuro marido… e a iniciativa atraiu mais de 4.000 pretendentes, segundo ela.

Painéis gigantes para encontrar sua alma gêmea

Lisa, moradora de San Mateo, na Califórnia, decidiu inovar. Cansada de encontros online, ela alugou outdoors digitais ao longo da rodovia 101, uma via movimentada que liga Santa Clara ao sul de São Francisco. Seu rosto aparece em grande formato, acompanhado de uma mensagem clara: ela está à procura de um marido.

Motoristas interessados são convidados a visitar o site dela, onde ela explica sua abordagem e os critérios que considera essenciais. A história foi noticiada pelo New York Post e posteriormente repercutida por diversos veículos de mídia internacionais. A iniciativa rapidamente despertou curiosidade e gerou reações nas redes sociais.

[incorporar]https://www.tiktok.com/@marrylisaofficial/video/7551232847533575454?embed_source=%3Bnull%3Bembed_blank&refer=embed&referer_url=www.demotivateur.fr%2Finsolite%2F cette-americaine-utilise-des-panneaux-publicitaires-pour-denicher-son-futur-mari-et-recoit-plus-de-4000-candidatures-47312&referer_video_id=7551232847533575454[/embed]

Critérios detalhados

Em seu site , Lisa especifica que procura "um homem de 35 a 47 anos que deseje formar uma família em breve". Ela também indica que "valoriza a partilha de convicções políticas", posicionando-se à esquerda. Essa transparência é parte integrante de sua abordagem. O objetivo: evitar mal-entendidos e poupar tempo. Em menos de um ano, mais de 4.000 homens responderam ao seu anúncio.

Após uma triagem inicial cuidadosa, ela explicou que havia selecionado cerca de vinte perfis. Destes, cinco foram convidados para encontros. Ela descreveu a seleção como "atenciosa e organizada". No Dia dos Namorados, Lisa até compartilhou que passou a noite com um dos candidatos com quem havia se conectado algumas semanas antes. Os planos incluíam um filme e um jantar simples.

Uma abordagem controversa

Enquanto alguns aplaudem a originalidade e a ousadia da iniciativa, outros a criticam veementemente. As reações nas redes sociais são diversas. Alguns usuários descrevem a abordagem como "desesperada", enquanto outros a veem como "uma forma desafiadora de retomar o controle da vida amorosa".

Lisa explica que lançou esta campanha com um toque de humor, frustrada com as limitações dos aplicativos de namoro. Ela admite que não previu a atenção da mídia que o experimento receberia. Para proteger sua privacidade, ela pede aos candidatos selecionados que assinem um acordo de confidencialidade. Ela considera essa precaução necessária dada a visibilidade do seu projeto.

Quando o amor se torna público

A publicidade urbana, geralmente reservada para campanhas comerciais, torna-se uma ferramenta para encontrar o amor. A iniciativa de Lisa levanta questões sobre a fronteira entre o espaço privado e o público. Ao exibir sua busca por um parceiro em outdoors visíveis para milhares de motoristas todos os dias, ela transforma uma busca íntima em um projeto.

Essa escolha também destaca as dificuldades enfrentadas por algumas pessoas solteiras ao usar ferramentas digitais tradicionais. Ao anunciar-se na Rodovia 101, Lisa contorna os algoritmos para falar diretamente com o público. Embora o desfecho de sua aventura permaneça incerto, uma coisa é certa: sua iniciativa já causou impacto.

No fim das contas, ao alugar outdoors para encontrar o amor, Lisa transformou sua busca pessoal em um fenômeno midiático. Seu "experimento" ilustra a criatividade que algumas pessoas demonstram na busca por uma alma gêmea. Entre audácia, controvérsia e esperança, essa iniciativa californiana demonstra que, às vezes, o amor também pode ser encontrado... em grande escala.