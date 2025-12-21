"Ele me traiu, eu o castiguei à minha maneira": sua vingança choca internautas

Marianne descobriu a infidelidade do marido com uma colega e optou pela vingança antes de se divorciar dele. Sua história, contada em um podcast britânico, incendiou as redes sociais, provocando tanto risos nervosos quanto indignação.

Uma traição descoberta e uma vingança calculada.

No podcast "It's a Girl Thing", apresentado por Lucie e Ebony Day, Marianne conta que flagrou o marido tendo um caso no escritório. Em vez de um confronto imediato, ela opta por uma vingança silenciosa: "Eu queria me separar, mas primeiro, queria irritá-lo um pouco". Ela escolhe um ritual semanal: passar as camisas de domingo. Observando seus hábitos, ela despeja sua própria urina diluída no reservatório do ferro, transformando cada sessão de vapor em uma "armadilha olfativa invisível".

O aroma invisível que acompanha cada passo.

“A alegria de vê-lo passar meu xixi nas camisas era incrível”, confessa ela. O cheiro impregna as fibras e é liberado com o calor do corpo no escritório. Seu marido, alheio a tudo, desfila diante da amante com uma humilhação olfativa oculta. As apresentadoras do podcast reagem com uma mistura de nojo e divertimento: Lucie vê isso como o “destruidor de paixão definitivo”, enquanto Ebony observa que a transpiração amplificaria o efeito. Marianne saboreia essa vingança secreta até o divórcio.

Reações explosivas e uma avalanche de depoimentos.

A história viralizou, desencadeando uma onda de confissões. Os internautas oscilaram entre o choque ( "que nojo!" ) e a empatia ( "ele mereceu, eu entendo" ). Outros compartilharam suas vinganças: escovas de dente no vaso sanitário, chaveiros com o número do ex espalhados pela cidade.

Em última análise, essas histórias de engano e vingança ilustram um cenário de relacionamentos amorosos permeado pela desconfiança, onde o humor negro mascara uma profunda raiva pela traição. Essa anedota "extrema" levanta a questão: até onde iremos para recuperar o controle após uma infidelidade?