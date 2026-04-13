Este tenista profissional está treinando em meio ao som de bombardeios.

A tenista profissional ucraniana Marta Kostyuk compartilhou uma realidade marcante de sua preparação atlética: treinar em Kiev sob o som constante de sirenes de ataque aéreo. Seu relato destaca os desafios enfrentados por alguns atletas que competem em contextos geopolíticos instáveis.

Uma mensagem que reflete uma realidade difícil.

Em suas redes sociais, Marta Kostyuk indicou que está se preparando para a temporada de saibro em Kiev, mesmo sob alertas de ataque aéreo. Ela escreveu: “Preparação para a temporada de saibro em Kiev. Sob alarmes de ataque aéreo.” Essa mensagem destaca as difíceis condições em que alguns atletas continuam seus treinamentos, apesar de um ambiente marcado pela insegurança. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, muitos atletas ucranianos têm falado sobre o impacto do conflito em seus treinamentos, viagens e carreiras.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Marta Kostyuk • Марта Костюк (@martakostyuk)

Preparação essencial para a temporada de saibro.

A temporada de saibro é um período crucial no calendário do tênis profissional, com diversos torneios importantes na Europa. A preparação física e técnica é particularmente exigente, já que essa superfície altera a velocidade do jogo e dos movimentos. Treinar em um ambiente marcado por interrupções frequentes pode interferir na continuidade do desenvolvimento atlético, exigindo grande capacidade de adaptação. Para os jogadores profissionais, o treinamento consistente é um elemento fundamental para o desempenho em competições internacionais.

Esporte e realidades geopolíticas

Desde 2022, vários atletas ucranianos têm abordado publicamente o impacto da guerra em suas carreiras. Alguns optaram por treinar no exterior, enquanto outros — como Marta Kostyuk — continuam compartilhando imagens de seu cotidiano em seu país. Os relatos desses atletas servem como um lembrete de que eventos geopolíticos podem ter repercussões diretas na preparação atlética, na saúde mental e no desempenho competitivo. Nesse contexto, as vozes dos atletas também se tornam uma forma de conscientizar sobre realidades que vão além do âmbito esportivo.

Um jogador comprometido dentro e fora da quadra

Marta Kostyuk já se manifestou em diversas ocasiões sobre as consequências da guerra na Ucrânia, principalmente durante torneios internacionais. Assim como outros atletas ucranianos, ela enfatizou a importância de continuar representando seu país apesar das dificuldades. Sua participação em competições internacionais ocorre em um contexto no qual muitos atletas se esforçam para manter suas carreiras enquanto permanecem atentos à situação em sua terra natal. Essa dupla realidade ressalta a complexidade da trajetória de atletas que atuam em um ambiente marcado pela incerteza.

Em última análise, o relato de Marta Kostyuk destaca as condições únicas em que alguns atletas continuam seu treinamento profissional. Treinar sob alertas de ataque aéreo ilustra o impacto do contexto geopolítico no cotidiano dos atletas. Além do desempenho atlético, essa situação ressalta a adaptabilidade necessária para competir no mais alto nível em circunstâncias excepcionais.