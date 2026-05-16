Renda de aposentadoria: donas de casa no centro do debate sobre trabalho invisível

Elas têm agendas lotadas e enormes responsabilidades familiares, mas trabalham de graça, sem receber salário. As donas de casa desempenham os papéis de secretária, babá, governanta e cozinheira, tudo ao mesmo tempo. O problema é que esse trabalho não é declarado. Logicamente, elas não deveriam receber aposentadoria.

Trabalho invisível, difícil de quantificar na aposentadoria.

A aposentadoria é o sonho de todos os trabalhadores, mas também gera algumas preocupações. Muitas mulheres temem não ter o suficiente. Na idade da aposentadoria, homens e mulheres não são iguais. Aquelas que tiveram que interromper suas carreiras devido a um ou mais partos precisam compensar os trimestres perdidos, e suas aposentadorias, conquistadas com muito esforço, são menos generosas do que as dos homens.

Segundo os dados , as mulheres recebem pensões, em média, 28% inferiores às dos homens. Os motivos? Escolhas de carreira em empregos menos prestigiosos no setor de serviços, desigualdades salariais persistentes e durações variáveis de licença-maternidade. As mães que ficam em casa, por sua vez, sofrem uma dupla penalização e encontram-se numa situação precária, quase "fora do sistema".

Apesar de anos dedicadas às tarefas domésticas, preparando o almoço para toda a família e cuidando dos filhos desde os primeiros passos até o último adeus, elas sofrem com a falta de reconhecimento. Embora o ditado diga que "todo trabalho merece ser remunerado", parece que dobrar roupa, passar aspirador de pó ou trocar fraldas são considerados trabalho voluntário ou simplesmente "boa vontade". No entanto, na França, as mães que ficam em casa não são privadas de uma aposentadoria. Ela simplesmente não tem o mesmo formato que a dos trabalhadores assalariados.

O valor que as donas de casa podem esperar receber na aposentadoria.

O site Ma retraite en clair (Minha Aposentadoria Esclarecida) compilou uma lista dos direitos dessas mulheres, que muitas vezes são negligenciadas nesse processo. Com um simples cadastro na France Travail (agência francesa de emprego), é possível validar até seis trimestres de contribuições previdenciárias. No entanto, isso não tem influência sobre o valor final da aposentadoria. Onde as mães que ficam em casa para cuidar dos filhos podem se beneficiar é solicitando o seguro de velhice para pais que ficam em casa (AVPF).

Isso permite que o CAF (Fundo de Abono de Família) cubra suas contribuições para a aposentadoria. No entanto, essa filiação está sujeita a certas condições, como receber o suplemento familiar – concedido, em particular, a famílias com pelo menos três filhos – ou cuidar de uma criança ou adulto com deficiência que tenha um grau de incapacidade permanente de pelo menos 80%.

Sem contribuições para a previdência, normalmente não há aposentadoria padrão. No entanto, uma dona de casa pode receber a ASPA (pensão mínima por velhice) a partir dos 65 anos, desde que atenda aos requisitos de renda. Isso representa aproximadamente € 1.043 brutos por mês para uma pessoa solteira em 2026 e € 1.620 brutos por mês para um casal.

E se as donas de casa recebessem um salário?

Embora no passado o papel de dona de casa fosse imposto em vez de escolhido com plena consciência, hoje é uma decisão muito pessoal. Ao lado das " donas de casa tradicionais ", aquelas controversas donas de casa online que perpetuam um ideal patriarcal, existem mães que querem ver seus filhos crescerem e se dedicam integralmente à sua educação. Muitas vezes chamadas de "deusas do lar", elas não se limitam a assistir "Desperate Housewives" enquanto passam roupa. Elas estão por toda parte. Gestoras de orçamento, educadoras, tutoras, lavadeiras... uma única página em seus currículos não seria suficiente para listar todas as suas habilidades.

Segundo o INSEE (Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França), esse trabalho doméstico, muitas vezes considerado banal, equivale praticamente a uma semana de trabalho de 34 horas. Em um mundo utópico que, infelizmente, jamais existirá, as mães que ficam em casa ganhariam entre € 50.000 e € 60.000 por ano. Isso é o mesmo que um executivo do setor financeiro. Para chegar a essa estimativa, os especialistas somaram o salário médio de cada cargo ocupado por mães que ficam em casa.

O debate não se resume a quanto essas mulheres devem receber ao atingirem a idade da aposentadoria. Ele questiona nossa maneira coletiva de valorizar o cuidado, a educação e a organização doméstica — papéis essenciais que ainda são relegados com muita frequência à sombra das chamadas carreiras "produtivas".