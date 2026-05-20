Garçonete sofre ferimento no rosto durante seu turno: vídeo choca internautas

Uma agressão em plena luz do dia em um café de Melbourne, na Austrália, gerou indignação nas redes sociais. Em 25 de abril de 2026, Dia de Anzac, uma garçonete francesa de 19 anos, Anaïs Poupon, foi ferida no rosto por um pedestre enquanto levava comida a uma mesa no terraço. As imagens das câmeras de segurança, recentemente publicadas online pelo estabelecimento, foram vistas milhões de vezes, provocando indignação generalizada e uma onda de solidariedade.

Os fatos: uma agressão ocorrida durante o serviço.

O ataque ocorreu por volta das 13h em frente ao café La Vallée, localizado na Keilor Road, no bairro de Essendon, noroeste de Melbourne. Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo estabelecimento mostram a jovem garçonete saindo do café com três pratos para servir os clientes sentados no terraço. Uma mulher que passava naquele momento repentinamente golpeia a base dos pratos, que atingem o rosto da garçonete antes de se estilhaçarem no chão. A transeunte segue seu caminho sem interromper o passo, deixando a jovem ferida e em estado de choque.

Um vídeo que está causando polêmica na Austrália.

O café La Vallée publicou as imagens em sua conta do Instagram, juntamente com um apelo por testemunhas: "Ajude-nos a identificar esta mulher". O vídeo foi rapidamente divulgado por diversos veículos de comunicação australianos e internacionais. Segundo o proprietário do café, Josh Rabie, sua garçonete entrou chorando, ferida e coberta de comida. Ele expressou sua indignação com a violência da cena, classificando o ato como incompreensível.

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O testemunho de Anaïs Poupon

Em entrevista ao programa australiano A Current Affair, Anaïs Poupon deu um relato perplexo. "Vi que meus dentes estavam quebrados e havia muito sangue", afirmou a jovem garçonete. Segundo ela, sua agressora disse : "A culpa é sua", antes de ir embora. "Eu disse a ela: 'O quê? Eu não fiz nada. Estou apenas fazendo meu trabalho. Não, desculpe, mas não é minha culpa'", relatou. Anaïs Poupon explicou que inicialmente temeu perder os dentes, mas foi tranquilizada pelo tratamento que recebeu. Sua mãe, que permaneceu na França, disse estar "muito preocupada" após o ataque.

Uma investigação está em andamento.

A polícia de Victoria confirmou que iniciou uma investigação. Os investigadores procuram identificar a mulher vista nas imagens das câmeras de segurança. De acordo com o comunicado oficial divulgado pela imprensa australiana , a suspeita vestia uma blusa preta de mangas compridas, calça jeans azul-clara, óculos de sol e um colar prateado com pingente. Ela carregava garrafas plásticas de café gelado e uma jaqueta preta. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações entre em contato.

Um amplo movimento de solidariedade local.

O ataque gerou uma onda de apoio em Melbourne. Uma clínica odontológica próxima, a Healthy Smiles, chegou a se oferecer para cobrir as despesas odontológicas da jovem garçonete gratuitamente. Outros estabelecimentos também se mobilizaram: um restaurante ofereceu um jantar grátis e um clube de jiu-jitsu ofereceu um ano de inscrição em um curso de defesa pessoal. Um empresário local, Adrian Portelli, anunciou uma recompensa de 5.000 dólares australianos por informações que levassem à identificação do agressor. Enquanto isso, uma campanha no GoFundMe, lançada por uma amiga da vítima, Anaïs Poupon, arrecadou vários milhares de dólares para ajudar a cobrir suas despesas médicas e sua recuperação.

Uma declaração que desafia a indústria de restaurantes.

O incidente também provocou uma reação pública de John Hart, presidente da Restaurant and Catering Australia, que o condenou como um "ataque inaceitável" contra uma profissional que simplesmente estava fazendo seu trabalho. Ele enfatizou que os trabalhadores da área da hotelaria desempenham um papel vital na vida da comunidade local e nunca deveriam ser submetidos a tais atos. Este ataque trouxe à tona novamente a questão da segurança dos funcionários do setor de serviços, que são particularmente vulneráveis devido à sua interação com o público.

Embora Anaïs Poupon já tenha conseguido voltar ao trabalho, ela confidenciou, segundo sua família, sua intenção de deixar o país após essa experiência traumática. Além do choque causado pelas imagens, este caso evidenciou tanto a vulnerabilidade de jovens trabalhadores estrangeiros no exterior quanto a capacidade de uma comunidade se unir em apoio a uma vítima de violência gratuita.