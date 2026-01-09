Search here...

"Uma professora não deveria usar isso": sua resposta direta às críticas.

Sociedade
Émilie Laurent
Tenues enseignante jugement
@maitreeeeeeeeesse/TikTok

Segundo a opinião popular, uma professora do ensino fundamental deve ter uma aparência modesta. Como? Usando um cardigã de tricô grosso e calças extremamente simples. Embora cada profissão tenha seu código de vestimenta, as professoras do ensino fundamental têm considerável liberdade na escolha de suas roupas. E uma delas nos lembra disso, exibindo uma saia de couro e um vestido decotado.

Roupas consideradas “inapropriadas” por usuários da internet

Dentro dos muros das escolas, nem todos os professores se vestem como a turma de Hogwarts. A criadora de conteúdo @maitreeeeeeeeesse, que leciona para uma turma mista de primeiro e segundo ano, deixa os suéteres lisos e os blazers simples no armário em favor de peças mais alegres e marcantes. Na lista? Um corset com estampa barroca, um vestido romântico estilo Bridgerton, uma minissaia xadrez e um macacão jeans justo. Bem diferente dos professores antiquados da nossa época, que usavam óculos, correntes barulhentas e sapatilhas de balé.

A jovem professora, que compartilha seu cotidiano no ambiente escolar, refuta sozinha o mito do professor antiquado e desatualizado. No entanto, alguns a criticam por sua falta de neutralidade e condenam duramente seu vestuário, como se a roupa fosse a chave para a credibilidade.

Nos comentários, internautas a repreendem por suas escolhas de roupa. Praticamente a punem por ser glamourosa demais. Enquanto predadores virtuais se entregam a fantasias repugnantes sobre sua combinação de tecidos, reacionários presos aos tempos dos uniformes escolares protestam veementemente. Enquanto seus alunos geralmente a comparam a uma fada ou a consideram "descolada", os adultos online acham suas roupas inapropriadas.

@maitreeeeeeeeesse Looks de professora 👩‍🏫 #professora #look#roupa #mestra #professora ♬ Som original - The real Vincent

Desafiando os clichês do professor comum, olhar após olhar

No imaginário coletivo, todas as professoras aparecem com um visual semelhante. A descrição? Uma camisa xadrez, um cardigã que chega até os quadris e calças jeans boca de sino antiquadas. As professoras de espanhol parecem ser as únicas a escapar dessa uniformidade perturbadora, exibindo peças coloridas e adorando a marca Desigual. Embora as professoras não estejam sujeitas a nenhuma regra de vestimenta específica , normas inconscientes as levam a preferir calças de corte reto a shorts de tweed e suéteres de lã a golas altas justas.

E a ficção reforça esses estereótipos, levando-nos a acreditar que uma saia lápis não tem lugar atrás do quadro-negro. A julgar pela aparência das professoras na cultura pop, elas carecem de um apurado senso de estilo e exibem um minimalismo estético extremo. As professoras que vemos na tela ostentam visuais que até nossas avós achariam sem graça.

A criadora de conteúdo, por sua vez, quer acabar com essa política de tolerância zero. Ela transita entre visuais "Miss Honey" e uma vibe ousada, vestidos com fenda ao estilo renascentista e roupas inspiradas em "Gossip Girl". Em uma indústria implacavelmente sexualizada, ela está simplesmente retomando o controle de sua imagem.

Sem provocação, apenas expressão pessoal.

Essa professora, que se recusa a se conformar a um ideal profissional, pode não ter um estilo acadêmico, mas isso não diminui sua capacidade de ensinar. Em uma sociedade que julga a respeitabilidade de uma mulher pelo comprimento de sua saia e pela quantidade de pele que ela mostra, não é de se admirar que ela seja criticada. No entanto, ao abraçar a criatividade, essa professora ensina a seus alunos a arte da individualidade — um conceito infelizmente ausente dos livros didáticos.

Ela não está tentando "distrair as loirinhas" ou "se exibir para os colegas". Ela está fazendo o que muitos não conseguem: sendo ela mesma. Nos comentários, internautas que falam a linguagem da gentileza elogiam sua incrível versatilidade.

Essa professora pode ser flexível com o guarda-roupa, mas isso não a impede de impor sua autoridade em sala de aula. Nunca é demais repetir: não se deve julgar um livro pela capa. Algo para se lembrar de uma vez por todas.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
Article précédent
"É inaceitável": uma expatriada em Paris revela o lado oculto do seu dia a dia.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"É inaceitável": uma expatriada em Paris revela o lado oculto do seu dia a dia.

Por trás da imagem de cartão-postal parisiense, esconde-se uma realidade menos glamorosa. Charlotte Wells, uma americana que vive...

O retorno da "indústria alimentícia" em 2026: por que tantos jovens estão aderindo a ela?

Acabaram-se as fantasias de sucesso meteórico e noites em claro alimentadas pela ambição. Entre os jovens com menos...

Essas atitudes na idade adulta podem ter origem em uma infância sem apoio materno.

Sua infância não foi repleta de "você consegue" ou "eu acredito em você". Sua mãe, que deveria ser...

Essa atriz de 14 anos de Stranger Things é alvo de comentários repugnantes.

Na temporada final de "Stranger Things", a jovem Holly Wheeler, irmã mais nova de Nancy e Mike, rouba...

Este barista de 101 anos ainda está trabalhando e causando sensação.

Na pacata vila de Nebbiuno, debruçada sobre o Lago Maggiore, uma figura atemporal mantém-se firme no seu balcão....

Este extraordinário espetáculo de fogos de artifício no Japão está provocando reações em todo o mundo.

Um espetáculo pirotécnico de escala e potência excepcionais chamou a atenção recentemente no Japão. O yonshakudama, considerado o...

© 2025 The Body Optimist