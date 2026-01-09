"Uma professora não deveria usar isso": sua resposta direta às críticas.

Segundo a opinião popular, uma professora do ensino fundamental deve ter uma aparência modesta. Como? Usando um cardigã de tricô grosso e calças extremamente simples. Embora cada profissão tenha seu código de vestimenta, as professoras do ensino fundamental têm considerável liberdade na escolha de suas roupas. E uma delas nos lembra disso, exibindo uma saia de couro e um vestido decotado.

Roupas consideradas “inapropriadas” por usuários da internet

Dentro dos muros das escolas, nem todos os professores se vestem como a turma de Hogwarts. A criadora de conteúdo @maitreeeeeeeeesse, que leciona para uma turma mista de primeiro e segundo ano, deixa os suéteres lisos e os blazers simples no armário em favor de peças mais alegres e marcantes. Na lista? Um corset com estampa barroca, um vestido romântico estilo Bridgerton, uma minissaia xadrez e um macacão jeans justo. Bem diferente dos professores antiquados da nossa época, que usavam óculos, correntes barulhentas e sapatilhas de balé.

A jovem professora, que compartilha seu cotidiano no ambiente escolar, refuta sozinha o mito do professor antiquado e desatualizado. No entanto, alguns a criticam por sua falta de neutralidade e condenam duramente seu vestuário, como se a roupa fosse a chave para a credibilidade.

Nos comentários, internautas a repreendem por suas escolhas de roupa. Praticamente a punem por ser glamourosa demais. Enquanto predadores virtuais se entregam a fantasias repugnantes sobre sua combinação de tecidos, reacionários presos aos tempos dos uniformes escolares protestam veementemente. Enquanto seus alunos geralmente a comparam a uma fada ou a consideram "descolada", os adultos online acham suas roupas inapropriadas.

Desafiando os clichês do professor comum, olhar após olhar

No imaginário coletivo, todas as professoras aparecem com um visual semelhante. A descrição? Uma camisa xadrez, um cardigã que chega até os quadris e calças jeans boca de sino antiquadas. As professoras de espanhol parecem ser as únicas a escapar dessa uniformidade perturbadora, exibindo peças coloridas e adorando a marca Desigual. Embora as professoras não estejam sujeitas a nenhuma regra de vestimenta específica , normas inconscientes as levam a preferir calças de corte reto a shorts de tweed e suéteres de lã a golas altas justas.

E a ficção reforça esses estereótipos, levando-nos a acreditar que uma saia lápis não tem lugar atrás do quadro-negro. A julgar pela aparência das professoras na cultura pop, elas carecem de um apurado senso de estilo e exibem um minimalismo estético extremo. As professoras que vemos na tela ostentam visuais que até nossas avós achariam sem graça.

A criadora de conteúdo, por sua vez, quer acabar com essa política de tolerância zero. Ela transita entre visuais "Miss Honey" e uma vibe ousada, vestidos com fenda ao estilo renascentista e roupas inspiradas em "Gossip Girl". Em uma indústria implacavelmente sexualizada, ela está simplesmente retomando o controle de sua imagem.

Sem provocação, apenas expressão pessoal.

Essa professora, que se recusa a se conformar a um ideal profissional, pode não ter um estilo acadêmico, mas isso não diminui sua capacidade de ensinar. Em uma sociedade que julga a respeitabilidade de uma mulher pelo comprimento de sua saia e pela quantidade de pele que ela mostra, não é de se admirar que ela seja criticada. No entanto, ao abraçar a criatividade, essa professora ensina a seus alunos a arte da individualidade — um conceito infelizmente ausente dos livros didáticos.

Ela não está tentando "distrair as loirinhas" ou "se exibir para os colegas". Ela está fazendo o que muitos não conseguem: sendo ela mesma. Nos comentários, internautas que falam a linguagem da gentileza elogiam sua incrível versatilidade.

Essa professora pode ser flexível com o guarda-roupa, mas isso não a impede de impor sua autoridade em sala de aula. Nunca é demais repetir: não se deve julgar um livro pela capa. Algo para se lembrar de uma vez por todas.