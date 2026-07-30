Essas três profissões têm uma grande maioria de mulheres.

Na Europa, quase metade de todos os empregos são ocupados por mulheres. No entanto, essa média mascara desequilíbrios significativos: algumas profissões continuam sendo predominantemente femininas. Essa realidade reflete não diferenças de habilidades, mas sim o legado de estereótipos de gênero ainda profundamente enraizados em nossa sociedade.

1. Babás, a profissão mais feminizada

Se existe uma profissão em que as mulheres são maioria absoluta, é a de cuidadora infantil. De acordo com dados do INSEE de 2021, elas representam quase 98% da força de trabalho. As trabalhadoras domésticas também apresentam uma proporção muito semelhante. Essa sobrerrepresentação obviamente não se explica por nenhuma "predisposição feminina para cuidar de crianças". É o resultado de uma visão ultrapassada que ainda associa as mulheres a tarefas de cuidado, educação e orientação, como se essas qualidades lhes fossem inerentes.

2. O secretariado, um legado duradouro

Outra profissão altamente feminizada é a de secretária e assistente executiva. As mulheres representam aproximadamente 95% dos funcionários nessa área. Essa situação teve origem no século XX, quando o crescimento de cargos administrativos permitiu que muitas mulheres ingressassem no mercado de trabalho. Essas posições eram frequentemente de nível inicial, com poucas oportunidades de ascensão a cargos de gerência. Embora as atitudes estejam mudando gradualmente, essa distribuição de gênero permanece muito acentuada atualmente.

3. As profissões de cuidado ainda são predominantemente exercidas por mulheres.

As profissões de cuidador domiciliar, zelador e auxiliar de enfermagem também estão entre os setores com forte presença feminina. As profissões de enfermagem e obstetrícia também contam com uma maioria esmagadora de mulheres, cerca de 88%, segundo as estatísticas. Com o envelhecimento da população, essas profissões estão contratando mais, mas sua composição muda pouco. Elas frequentemente continuam a enfrentar salários modestos, trabalho em tempo parcial e reconhecimento insuficiente, embora sejam essenciais para o bom funcionamento da sociedade.

Não existe "trabalho de mulher"... nem "trabalho de homem".

Esses dados não implicam, de forma alguma, que certas profissões sejam mais adequadas para mulheres e outras para homens. Nenhuma habilidade, talento ou ambição depende do gênero. Se algumas profissões permanecerem altamente "femininas" ou, inversamente, altamente "masculinas" em 2026, isso se deve principalmente ao fato de que os estereótipos continuam a influenciar as trajetórias educacionais e profissionais.

Durante muito tempo, a sociedade patriarcal atribuiu às mulheres o papel de cuidadoras, auxiliares ou "nutridoras", retratando-as como menos aptas para profissões técnicas, científicas ou físicas. Essas noções preconcebidas têm consequências muito reais. Desde os primeiros estudos, algumas jovens podem ser desencorajadas a seguir áreas ainda percebidas como masculinas. Uma vez no mercado de trabalho, muitas vezes precisam provar mais para ter acesso às mesmas oportunidades ou aos cargos mais altos. Essa é uma realidade que muitas profissionais continuam a denunciar.

As coisas estão mudando, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

Felizmente, as coisas estão mudando. Análises do INSEE mostram que cada vez mais mulheres estão ingressando em setores historicamente dominados por homens, incluindo direito, medicina, bancos, seguros e comunicações. Por outro lado, uma área se destaca como exceção: a tecnologia da informação. Outrora mais aberta às mulheres, esse setor tornou-se gradualmente mais dominado por homens à medida que ganhou prestígio e salários mais altos. Isso serve como um lembrete de que o progresso rumo a uma maior diversidade de gênero nunca é garantido.

Embora ainda existam desequilíbrios de gênero em certas profissões, eles não são inevitáveis. O verdadeiro progresso reside em permitir que todos escolham livremente seu caminho, sem serem limitados por estereótipos de gênero. Porque, em última análise, habilidades, paixão e talento nunca foram determinados por gênero.