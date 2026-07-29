De gêmeas siamesas a professoras qualificadas: a trajetória delas é inspiradora.

Sociedade
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Ron Lach / Pexels

Serem diferentes nunca as impediu de seguir em frente. Abby e Brittany Hensel trilharam seus caminhos com determinação, tornando-se professoras em Minnesota. Hoje, a história delas também destaca uma questão de equidade que vai muito além de suas circunstâncias pessoais.

Duas personalidades, uma jornada extraordinária

Abby e Brittany Hensel são gêmeas siamesas americanas unidas pelo tronco. Embora compartilhem parte do corpo, cada uma possui sua própria mente, seu próprio coração e sua própria personalidade. Desde o nascimento, elas se desenvolveram como dois indivíduos distintos, com seus próprios desejos, opiniões e ambições. Essa singularidade jamais impediu sua determinação em levar vidas plenas, tanto pessoal quanto profissionalmente.

Dois diplomas para o mesmo objetivo

Na escola e na universidade, as duas irmãs sempre foram reconhecidas individualmente. Depois de ingressarem na Universidade Bethel, cada uma prosseguiu seus estudos em educação, foi aprovada nos exames e obteve seu próprio diploma. Esse reconhecimento acadêmico permitiu que elas ingressassem na profissão com a qual sempre sonharam: transmitir seus conhecimentos às gerações mais jovens.

Uma equipe de professores como nenhuma outra.

Hoje, Abby e Brittany lecionam para uma turma do quinto ano na Escola Primária Sunnyside, em Minnesota. Juntas, elas guiam seus alunos com uma abordagem singular, enriquecida por suas duas perspectivas e estilos de ensino complementares. Essa colaboração traz uma verdadeira riqueza de oportunidades de aprendizado para a sala de aula. Enquanto uma explica um conceito, a outra pode responder a perguntas ou auxiliar os alunos, criando uma dinâmica de aprendizado única.

Uma história que vai muito além das suas diferenças.

Fora de suas vidas profissionais, as duas irmãs também desenvolvem projetos pessoais distintos. Abby se casou recentemente , provando que cada uma continua trilhando seu próprio caminho, apesar de compartilharem o mesmo corpo.

A história delas, portanto, não se limita às suas diferenças físicas. Acima de tudo, ilustra a força de duas mulheres que souberam transformar sua singularidade em um verdadeiro trunfo, tanto em suas vidas pessoais quanto em suas carreiras.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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