Por que as mulheres pagam mais do que os homens no cabeleireiro?

Entrar num salão de cabeleireiro pode, por vezes, trazer uma surpresa na hora de pagar a conta. Para um serviço aparentemente semelhante, as mulheres costumam pagar mais do que os homens. De onde vem essa diferença de preço? Vamos analisar mais de perto essa prática ainda muito comum.

Preços que permanecem muito diferentes

A associação de consumidores CLCV analisou os preços em 902 salões de cabeleireiro em toda a França. As conclusões são inequívocas: um pacote que inclui shampoo, corte e penteado custa, em média, € 20,46 para homens, em comparação com € 30,07 para mulheres. Isso representa uma diferença de aproximadamente 47%. Ainda mais surpreendente, entre todos os estabelecimentos analisados, apenas um oferecia preços unissex, calculados exclusivamente com base no tempo gasto e nos produtos utilizados, sem distinção entre clientes do sexo masculino e feminino.

O comprimento do cabelo não explica tudo.

Profissionais costumam argumentar que cabelos mais longos exigem mais tempo, técnica e produtos. Nesse caso, um preço mais alto é compreensível. No entanto, na realidade, essa justificativa nem sempre se alinha com as tabelas de preços.

A pesquisa cita, por exemplo, um salão onde um corte de cabelo curto para mulher custa €69, em comparação com €34 para homem, independentemente do comprimento do cabelo. Um corte longo, dito feminino, custa €72, apenas alguns euros a mais. Em outras palavras, a diferença de preço às vezes parece estar mais relacionada ao gênero indicado na tabela de preços do que ao serviço efetivamente prestado.

Uma prática permitida... mas que levanta questões.

Na França, os salões de cabeleireiro têm liberdade para definir seus próprios preços, desde que os exibam de forma clara. Oferecer preços diferentes para homens e mulheres, portanto, não é ilegal. No entanto, a CLCV (Associação Nacional de Consumidores) destaca outro problema: mais de um em cada cinco salões não cumpre adequadamente a exigência de exibir os preços de forma visível na fachada. Sem essa informação, fica mais difícil comparar preços antes de se sentar na cadeira.

Feiras comerciais que mudam as regras

Cada vez mais estabelecimentos estão optando por uma abordagem diferente. Em vez de diferenciar os preços por gênero, eles os calculam com base em critérios concretos: comprimento do cabelo, tempo necessário para o serviço ou quantidade de produtos utilizados. Esse método costuma ser considerado mais transparente. Além disso, permite que atendam a todos de forma mais inclusiva, sem impor uma escolha entre as categorias "mulher" e "homem".

Uma boa pergunta a se fazer.

Se você for fazer um corte de cabelo curto e o preço parecer alto, não hesite em perguntar o que justifica o valor. O tempo gasto, a técnica utilizada ou os tratamentos realizados podem explicar a diferença... mas esses elementos merecem ser claramente detalhados.

Em última análise, a diferença de preços observada em muitos salões parece dever-se principalmente a práticas comerciais consolidadas. Essa tendência está mudando gradualmente à medida que os clientes buscam preços mais justos e transparentes, baseados principalmente nos serviços efetivamente prestados.