Cansados de pagar aluguel toda semana, esse casal decidiu morar em uma van adaptada para camping.

E se a liberdade pudesse ser encontrada em apenas alguns metros quadrados sobre rodas? Essa foi a aposta que Kath Cross e Stuart Hall fizeram. Cansada de gastar a maior parte de sua renda com moradia, essa britânica decidiu mudar radicalmente de vida, juntando-se ao parceiro em uma van adaptada para camping . Desde então, o casal tem viajado pelas estradas da Europa e muito além.

Da rotina diária à vida nômade

Em 2022, Kath Cross deu uma guinada significativa em sua vida. Com as filhas já fora de casa, ela percebeu que seu apartamento de quatro quartos não atendia mais às suas necessidades. O custo do aluguel pesava muito em seu orçamento. Em vez de continuar trabalhando principalmente para pagar a moradia, ela decidiu vender seus pertences e adotar um estilo de vida mais simples. Em seguida, juntou-se a Stuart Hall em sua van, priorizando experiências em vez de bens materiais.

Uma casa compacta, mas cheia de possibilidades.

A nova casa deles é uma van Mercedes Sprinter de 7,5 metros de comprimento, totalmente adaptada. Nesse espaço otimizado, tudo encontrou seu lugar: quarto, cozinha, área de trabalho e sala de estar. A mudança de uma casa grande para uma casa sobre rodas inevitavelmente exige alguns ajustes. No entanto, o casal afirma ter encontrado o equilíbrio rapidamente. Para eles, o conforto não se mede mais em metros quadrados, mas sim em liberdade de movimento e qualidade de vida.

Mais de 40.000 quilômetros de aventuras

Desde que partiram, Kath e Stuart viajaram mais de 40.000 quilômetros por cerca de quinze países. Sua jornada os levou das paisagens selvagens da Escócia às estradas da Europa continental, até os Bálcãs. Entre suas experiências mais memoráveis está a descoberta do Saara, um sonho que Kath acalentava há muitos anos. Cada destino se torna uma oportunidade para descobrir novas culturas, conhecer pessoas locais e viver em seu próprio ritmo.

Um orçamento controlado

Ao contrário da crença popular, esse estilo de vida nômade é mais barato para eles do que o modo de vida anterior. O casal gasta entre £900 e £1.200 por mês para cobrir todas as suas necessidades, o que equivale a aproximadamente €1.050 a €1.400. Uma parte significativa desse orçamento é destinada ao combustível, essencial para suas viagens. Mesmo assim, suas despesas continuam menores do que o aluguel que Kath pagava semanalmente.

Uma história que nasceu nas trilhas.

Kath e Stuart se conheceram em 2021 em um clube de caminhadas no sul do País de Gales. A paixão compartilhada pela natureza os uniu rapidamente. Durante o primeiro ano juntos, escalaram mais de cem picos britânicos. Uma longa viagem de carro até a Escócia na van de Stuart finalmente convenceu Kath de que essa vida aventureira era para ela.

Escolher a liberdade em vez da acumulação

Ao longo dos anos, Kath desenvolveu uma perspectiva pessoal sobre o papel dos objetos em nossas vidas. Ao se desapegar gradualmente de seus pertences, ela afirma ter sentido um profundo alívio e independência. Para o casal, o objetivo não é possuir cada vez mais coisas, mas criar um cotidiano que reflita quem eles são. Essa filosofia tem atraído cada vez mais pessoas que buscam flexibilidade e experiências enriquecedoras.

Hoje, Kath e Stuart continuam sua jornada, compartilhando sua aventura por meio de sua empresa de criação de conteúdo, chamada "Vanavigation". Quatro anos após partirem, eles continuam a explorar o mundo com a mesma convicção: às vezes, reduzir o espaço em que se vive pode ampliar significativamente os horizontes.