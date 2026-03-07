Com apenas 9 anos, este menino apresenta sua coleção em Paris, num local lendário, e comove a internet.

Sociedade
Fabienne Ba.
@couture.to.the.max/Instagram

Na Semana de Moda de Paris, alguns desfiles chamam a atenção por motivos inesperados. Este ano, em 2026, um jovem estilista de apenas 9 anos causou um impacto particularmente marcante. Natural da Califórnia, Max Alexander apresentou sua coleção em um local icônico da capital francesa: a Ópera Garnier. Sua apresentação impactante rapidamente viralizou nas redes sociais.

Uma paixão pela moda desde a infância.

Max Alexander se interessa por moda desde muito jovem. Segundo diversos veículos de comunicação internacionais, ele começou a criar suas primeiras peças por volta dos quatro anos de idade, usando tecidos e fitas. Desde então, ele desenvolve seus designs com a ajuda da família e compartilha regularmente seu trabalho nas redes sociais, onde publica vídeos mostrando o processo de criação. Suas contas agora atraem milhões de seguidores, fascinados pela criatividade e espontaneidade de suas criações.

Veja esta publicação no Instagram

Post compartilhado pela Revista Estilo (@revista_estilo)

Um desfile de moda apresentado na Ópera Garnier.

Durante a Semana de Moda de Paris, o jovem estilista teve a oportunidade de apresentar sua coleção em um evento realizado na Ópera Garnier, um dos locais mais icônicos de Paris. Inaugurado em 1875, este edifício histórico é considerado um dos principais símbolos culturais da capital e recebe regularmente eventos artísticos e culturais. Imagens do desfile de Max Alexander circularam rapidamente online, gerando inúmeras reações de internautas impressionados com a idade do estilista.

O estilista mais jovem a organizar um desfile de moda.

Max Alexander também foi reconhecido pelo Guinness World Records como o estilista mais jovem a realizar um desfile de moda completo. Essa distinção destaca a precocidade de sua carreira em um mundo geralmente dominado por profissionais com muitos anos de experiência. De acordo com informações publicadas pelo Guinness World Records, ele começou a desenhar suas próprias roupas em uma idade notavelmente jovem, desenvolvendo gradualmente uma coleção completa.

Uma história que cativou as redes sociais.

Além da performance em si, a história do jovem designer também conquistou muitos internautas. Em suas redes sociais, Max Alexander compartilha regularmente vislumbres dos bastidores de seu trabalho: seleção de tecidos, montagem das peças e o tempo gasto em seu ateliê, localizado na casa de sua família. Essa partilha do processo criativo ajuda a explicar o interesse que sua trajetória online gerou.

Com apenas nove anos, Max Alexander conseguiu chamar a atenção do mundo da moda ao apresentar uma coleção durante a Semana de Moda de Paris. Seu desfile na Ópera Garnier, assim como seu reconhecimento pelo Guinness World Records, ilustram uma trajetória extraordinária. Sua história também destaca a crescente influência das redes sociais, que agora permitem que jovens talentos compartilhem sua criatividade com um público global.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
O que é o "teste da bolsa" durante uma entrevista de emprego?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

O que é o "teste da bolsa" durante uma entrevista de emprego?

E se a sua bolsa se tornasse objeto de avaliação profissional? Uma prática chamada "teste da bolsa" está...

Gisèle Pelicot, que se tornou um símbolo mundial de coragem, foi condecorada pelo primeiro-ministro espanhol.

Gisèle Pelicot, figura emblemática na luta contra a violência de gênero, recebeu a Ordem do Mérito Civil da...

"Férias tranquilas", uma nova tendência no ambiente de trabalho que levanta questões para as empresas.

Trabalhar com vista para o mar sem tirar férias… é uma ideia que está ganhando força. Com o...

Por que os esportes de combate estão se tornando cada vez mais atraentes para as mulheres?

Por muito tempo rotulados como "masculinos", os esportes de combate estão mudando sua imagem. Tatames, ringues e gaiolas...

Essas situações, comuns na vida de uma mulher, constituem, na verdade, violência.

São apresentadas como "normais". Você as ouve repetidamente desde a infância, como um ruído de fundo inevitável. No...

Considerada como usando "maquiagem demais" na academia, esta jogadora de rúgbi responde às críticas.

Por que você deveria ter que escolher entre força e maquiagem? Por que rímel faria os halteres tremerem?...