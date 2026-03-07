Com apenas 9 anos, este menino apresenta sua coleção em Paris, num local lendário, e comove a internet.

Na Semana de Moda de Paris, alguns desfiles chamam a atenção por motivos inesperados. Este ano, em 2026, um jovem estilista de apenas 9 anos causou um impacto particularmente marcante. Natural da Califórnia, Max Alexander apresentou sua coleção em um local icônico da capital francesa: a Ópera Garnier. Sua apresentação impactante rapidamente viralizou nas redes sociais.

Uma paixão pela moda desde a infância.

Max Alexander se interessa por moda desde muito jovem. Segundo diversos veículos de comunicação internacionais, ele começou a criar suas primeiras peças por volta dos quatro anos de idade, usando tecidos e fitas. Desde então, ele desenvolve seus designs com a ajuda da família e compartilha regularmente seu trabalho nas redes sociais, onde publica vídeos mostrando o processo de criação. Suas contas agora atraem milhões de seguidores, fascinados pela criatividade e espontaneidade de suas criações.

Um desfile de moda apresentado na Ópera Garnier.

Durante a Semana de Moda de Paris, o jovem estilista teve a oportunidade de apresentar sua coleção em um evento realizado na Ópera Garnier, um dos locais mais icônicos de Paris. Inaugurado em 1875, este edifício histórico é considerado um dos principais símbolos culturais da capital e recebe regularmente eventos artísticos e culturais. Imagens do desfile de Max Alexander circularam rapidamente online, gerando inúmeras reações de internautas impressionados com a idade do estilista.

O estilista mais jovem a organizar um desfile de moda.

Max Alexander também foi reconhecido pelo Guinness World Records como o estilista mais jovem a realizar um desfile de moda completo. Essa distinção destaca a precocidade de sua carreira em um mundo geralmente dominado por profissionais com muitos anos de experiência. De acordo com informações publicadas pelo Guinness World Records, ele começou a desenhar suas próprias roupas em uma idade notavelmente jovem, desenvolvendo gradualmente uma coleção completa.

Uma história que cativou as redes sociais.

Além da performance em si, a história do jovem designer também conquistou muitos internautas. Em suas redes sociais, Max Alexander compartilha regularmente vislumbres dos bastidores de seu trabalho: seleção de tecidos, montagem das peças e o tempo gasto em seu ateliê, localizado na casa de sua família. Essa partilha do processo criativo ajuda a explicar o interesse que sua trajetória online gerou.

Com apenas nove anos, Max Alexander conseguiu chamar a atenção do mundo da moda ao apresentar uma coleção durante a Semana de Moda de Paris. Seu desfile na Ópera Garnier, assim como seu reconhecimento pelo Guinness World Records, ilustram uma trajetória extraordinária. Sua história também destaca a crescente influência das redes sociais, que agora permitem que jovens talentos compartilhem sua criatividade com um público global.