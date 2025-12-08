Um chinês desabafa sobre os padrões de beleza insanos de seu país.

A criadora de conteúdo @ur.chinese.unc causou sensação recentemente com um vídeo viral abordando os padrões de beleza muito rígidos e, às vezes, irreais na China.

Padrões de beleza rigorosos e críticos

Em seu vídeo, @ur.chinese.unc explica que as mulheres na China são julgadas muito rapidamente por sua aparência física: são consideradas "gordas demais", "com a pele muito escura" ou "baixas demais". Esses tipos de comentários, muitas vezes dados como certos no dia a dia, revelam a forte pressão para se adequar aos padrões de beleza que pesa sobre as mulheres jovens.

O vídeo provocou inúmeras reações de choque online, com muitos questionando a severidade — e especialmente a natureza irrealista — desses padrões de beleza. Muitos expressaram indignação, denunciando uma forma de "policiamento corporal" que se tornou quase sistemática. Os comentários incluíam: "Como assim gorda? Ela é super magra, é ridículo, o que eu sou então?" e "Parece que você tem que ser um fantasma para ser considerada 'magra' aos olhos deles."

Testes de beleza populares nas redes sociais

A criadora de conteúdo @ur.chinese.unc também descreve vários testes de beleza que se tornaram muito populares nas redes sociais chinesas:

O teste da folha A4 consiste em determinar se a altura de uma mulher não pode exceder a largura de uma folha A4 na posição vertical.

O teste do umbigo consiste em tocar o umbigo passando o braço por trás das costas até a barriga.

O teste da clavícula do peixe mede se a clavícula é oca o suficiente para um peixe pequeno "nadar" dentro dela.

O teste de "pele fria" tem como objetivo avaliar o tom de pele, com preferência por uma tez muito clara, considerada um padrão de beleza.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Ur Chinese Unc (@ur.chinese.unc)

Uma crítica aos padrões impostos

Os comentários abaixo do vídeo revelam uma indignação generalizada com esses padrões impostos às mulheres, com muitos denunciando o absurdo e o perigo de tais expectativas. Vários internautas apontam para o impacto psicológico que essas exigências podem ter, observando que elas perpetuam inseguranças, incentivam a comparação constante e alimentam uma cultura onde a aparência se sobrepõe a tudo. Outros enfatizam que esses padrões irreais contribuem para reforçar estereótipos sexistas profundamente enraizados que reduzem as mulheres a uma lista de características físicas.

A mensagem compartilhada é clara: todos são belos à sua maneira, e é essencial valorizar a diversidade de corpos, rostos e identidades. Muitos incentivam as pessoas a se afastarem dessas mensagens tóxicas e a cultivarem uma autoimagem mais compassiva.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por 何穗 sui he (@hesui923)

Em resumo, este vídeo abriu um debate mais amplo sobre a diversidade corporal e a pressão social em torno dos ideais de beleza, lembrando-nos de que a beleza não pode ser medida com uma régua ou um pedaço de papel. Rejeitar esses padrões opressivos não só protege a autoestima, como também contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde todos possam existir sem serem julgados segundo critérios superficiais e inatingíveis.