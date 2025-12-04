Search here...

Aos 88 anos, ele ainda trabalhava… até que internautas decidiram mudar sua vida.

Léa Michel
@itssozer/Instagram

Ed Bambas, um veterano americano de 88 anos, continua trabalhando em um supermercado perto de Detroit para se sustentar. Ele perdeu sua aposentadoria após a falência da General Motors em 2012. Sua comovente história, compartilhada pelo influenciador Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , gerou uma enorme mobilização nas redes sociais, com uma campanha no GoFundMe que arrecadou mais de US$ 1,2 milhão para finalmente lhe dar "a vida que ele merece" e um descanso bem merecido.

Uma luta contra as dificuldades financeiras

Ed Bambas se aposentou da General Motors em 1999, mas a falência de 2012 levou à suspensão de seus pagamentos de aposentadoria e ao cancelamento de seu plano de saúde, deixando-o em sérias dificuldades financeiras. Sua esposa, que estava muito doente na época, faleceu há sete anos. Desde então, ele trabalha cinco dias por semana, oito horas por dia, apesar da idade avançada, para reconstruir sua vida. "Vendi a casa e nos mantivemos firmes", confidenciou ele em um vídeo que viralizou.

Uma onda inesperada de generosidade

O vídeo de Ed Bambas, criado por Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , comoveu profundamente os internautas, conquistando mais de 1,4 milhão de curtidas e gerando milhares de mensagens de apoio. Samuel Weidenhofer, que lançou a campanha de arrecadação de fundos, enfatizou: "Em menos de 36 horas, arrecadamos mais de um milhão de dólares", ilustrando o poder da solidariedade online. O dinheiro arrecadado será depositado em uma conta segura para garantir que o veterano possa desfrutá-lo em paz, explicou Weidenhofer.

Uma esperança por uma vida melhor.

O objetivo desta mobilização é permitir que Ed Bambas finalmente viva a vida que sempre desejou, livre das amarras do trabalho forçado. Este apoio massivo demonstra a capacidade das comunidades online de transformar histórias individuais em ações concretas e positivas. Ed em breve receberá esta maravilhosa surpresa que poderá mudar o rumo de sua vida.

A história de Ed Bambas nos lembra, de forma impactante, como certas injustiças podem marcar uma vida inteira... mas também como a solidariedade pode mudar tudo. Em poucas horas, milhões de internautas se mobilizaram para lhe dar o que o sistema lhe havia negado: a chance de envelhecer com dignidade, livre da ansiedade do futuro.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Uma chuva de meteoros está chegando em breve, um fenômeno raro que não pode ser perdido.

