Uma partida de futebol lá no alto, acima do vazio: seu feito causa arrepios na espinha dorsal da internet.

O criador de conteúdo russo Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) jogou recentemente a primeira partida de futebol em uma plataforma suspensa sob um balão de ar quente a uma altitude de 1.800 metros. Esse recorde mundial viralizou nas redes sociais. Equipados com paraquedas, os jogadores desafiaram o vazio em um vídeo que acumulou mais de 50 milhões de visualizações em 48 horas.

Uma plataforma no coração das nuvens

A estrutura, sustentada por vários balões de ar quente, balançava ao vento enquanto dois atletas com uniforme de futebol americano corriam, chutavam e marcavam pontos com precisão, apesar do espaço confinado. Um avião sobrevoava o local para filmar, e outro chegou a passar perto, acentuando a vertigem da cena.

Segurança e adrenalina combinadas

Como mostra o vídeo compartilhado pelo criador de conteúdo russo Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) , cada participante usava um arnês e um paraquedas, enquanto equipes de resgate e alpinistas permaneciam de prontidão "por precaução". Os movimentos lentos e controlados demonstraram equilíbrio e coordenação em temperaturas congelantes, transformando o esporte em uma performance artística suspensa.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Сергей Бойцов (@sergeyboytcov)

Reações explosivas e celebrações icônicas

O vídeo viralizou no Instagram (Sergey Boytsov tem 4,4 milhões de seguidores ) , X e TikTok, com comentários de admiração sobre seus "nervos de aço" e piadas sobre a bola ter se perdido no ar. Um jogador comemorou um gol imitando o "SIUUU" de Ronaldo enquanto saltava da plataforma com o paraquedas aberto.

Com essa performance que mescla criatividade, emoção e virtuosismo atlético, Sergey Boytsov mais uma vez ultrapassa os limites do espetáculo nas redes sociais. Entre a proeza técnica e a busca por adrenalina, sua façanha na corda bamba abre caminho para uma nova geração de conteúdo dito radical, onde o esporte se torna um campo de testes vertiginoso. Além da repercussão, esse feito serve como um forte lembrete dos extremos a que alguns criadores estão dispostos a chegar para entregar imagens inesquecíveis.