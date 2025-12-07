O fim dos chuveiros? Esta máquina que "lava humanos" está causando alvoroço.

A ideia parecia absurda ontem, mas hoje é realidade: uma máquina que lava você como roupa, sem sacudir, é claro, está causando alvoroço nas redes sociais. Entre a ficção científica e a inovação concreta, essa "máquina de lavar humana" surge como um dos objetos mais inusitados do final de 2025.

Uma das principais atrações do Japão

A Expo Mundial de 2025 no Japão certamente ofereceu sua cota de surpresas, mas nenhuma gerou tanto alvoroço quanto esta cápsula futurista. A empresa japonesa Science Corp, já renomada por sua abordagem de alta tecnologia para o cotidiano, acaba de anunciar o lançamento oficial de sua máquina projetada para… lavar pessoas inteiras. Na Expo de Osaka, o protótipo atraiu filas impressionantes, tornando-se uma das estrelas do evento. É preciso dizer que o conceito é suficiente para atrair até os mais céticos.

Como funciona essa máquina que lava pessoas?

O princípio é surpreendentemente simples: em vez de entrar num chuveiro normal, você se deita numa cápsula que lembra um casulo. Uma vez fechada a tampa, o aparelho cuida de tudo. Ele limpa você delicadamente, como uma máquina de lavar, mas sem centrifugação e com atenção especial ao seu conforto. Tudo isso acompanhado por música relaxante que transforma uma rotina comum num momento de tranquilidade.

Uma ideia que nasceu na década de 1970.

Esta criação surpreendente foi inspirada em um modelo apresentado na Exposição Mundial de Osaka… em 1970. O atual presidente da Science, então com 10 anos, ficou profundamente impressionado com essa invenção visionária. Décadas depois, ele decidiu reinventá-la em uma versão moderna. A porta-voz da Science, Sachiko Maekura, explica ainda que a máquina "não só purifica o corpo, como também a alma". Para isso, ela incorpora monitoramento da frequência cardíaca e rastreamento de certos sinais vitais, garantindo uma experiência imersiva, suave e segura.

Produção limitada e preço exorbitante.

O protótipo apresentado na Expo 2025 chamou a atenção de uma rede hoteleira americana interessada em sua potencial comercialização. Encorajada por esse entusiasmo, a empresa Science decidiu iniciar uma produção em série. Como resultado, um hotel em Osaka adquiriu a primeira unidade e já está se preparando para instalar esse serviço extraordinário.

Entre os primeiros compradores está a Yamada Denki, uma conhecida rede japonesa de lojas de eletrônicos, que espera atrair clientes graças à raridade do aparelho. E a raridade é de fato real: apenas cerca de cinquenta unidades serão produzidas. Quanto ao preço, a mídia local reporta algo em torno de 60 milhões de ienes, ou quase € 331.000. Essa quantia coloca o aparelho firmemente na categoria de objetos tecnológicos excepcionais.

Uma inovação adaptada ao ritmo japonês.

No Japão, onde os dias costumam ser longos e o tempo é um recurso escasso, uma máquina capaz de proporcionar uma limpeza rápida, completa e relaxante provavelmente fará sucesso. Ela permite que as pessoas dediquem um momento de bem-estar ao seu corpo, sem restrições. A grande questão, no entanto, permanece: será que essa invenção alcançará o mesmo sucesso internacionalmente? Será que ela conseguirá conquistar usuários de outras culturas, acostumados com seus próprios rituais de banho?

O que é certo é que a tecnologia continua a superar as nossas expectativas e a adentrar domínios que nem sequer imaginávamos ontem. Uma máquina que lava pessoas: quem apostaria nisso? E, no entanto, ela existe, pronta para transformar uma tarefa mundana numa experiência futurista.