Crescer com smartphones: uma vantagem de QI para os Millennials, segundo um estudo.

As telas fazem parte do nosso dia a dia, mas o impacto delas no cérebro ainda é tema de debate. Algumas pesquisas sugerem que a geração Millennial se beneficiou de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento cognitivo. Essa ideia é tão intrigante quanto instigante em sua representação da nossa relação com a tecnologia.

Uma geração dividida entre dois mundos

Os millennials, nascidos entre o início da década de 1980 e meados da década de 1990, cresceram durante um período crucial. Sua infância se desenrolou sem a onipresença de smartphones ou redes sociais, com o acesso à internet geralmente surgindo mais tarde e se tornando mais limitado.

Esse detalhe faz toda a diferença. O desenvolvimento cognitivo deles ocorreu em grande parte em um ambiente menos saturado de notificações, demandas e telas. Como resultado, há mais espaço para atividades que exigem tempo e atenção, como leitura, brincadeiras criativas ou aprendizado sem interrupções constantes.

Para alguns pesquisadores, esse contexto pode ter favorecido uma maior capacidade de concentração e análise aprofundada. Uma espécie de campo de treinamento mental mais tranquilo, onde o cérebro podia se desenvolver em seu próprio ritmo.

Telas: amigas ou falsas amigas da atenção?

Hoje, a situação mudou. As telas estão por toda parte e, com elas, uma infinidade de estímulos rápidos: mensagens, vídeos, conteúdo curto e notificações constantes. O neurocientista Jared Cooney Horvath, especialista em aprendizagem, explica que "essa exposição frequente pode influenciar a forma como o cérebro processa as informações". O cérebro se adapta, mas nem sempre na direção da concentração sustentada.

Alguns estudos sugerem um possível impacto na atenção sustentada, na memória e na capacidade de se concentrar em um assunto por períodos prolongados. A constante alternância entre diferentes informações pode levar à tentação de priorizar a velocidade em detrimento da profundidade. Relatórios internacionais sobre educação também observaram mudanças no desempenho acadêmico, alimentando questionamentos sobre o papel das ferramentas digitais na aprendizagem.

Uma vantagem… mas não uma regra absoluta.

Isso significa que os Millennials têm uma "vantagem de QI"? Não tão rápido. Especialistas enfatizam um ponto crucial: o desenvolvimento cognitivo não depende apenas das telas. Educação, ambiente familiar, acesso à cultura, curiosidade pessoal e condições de vida desempenham um papel igualmente importante.

Em outras palavras, crescer sem um smartphone não garante automaticamente melhores habilidades intelectuais, assim como crescer com telas não compromete a capacidade de concentração. O que a pesquisa mostra são tendências, não conclusões definitivas. E, acima de tudo, nos incentiva a refletir sobre como usamos as ferramentas digitais.

A tecnologia digital também possui muitas vantagens.

Sim, a tecnologia também oferece vantagens significativas. Acesso instantâneo à informação, recursos educacionais variados, formatos interativos: as telas podem ser aliadas formidáveis para aprender, explorar e desenvolver habilidades.

Tudo depende de como você usa. Assistir a conteúdo passivo continuamente não tem o mesmo efeito que fazer um curso online, ler um artigo aprofundado ou aprender uma nova habilidade. O objetivo não é demonizar as telas, mas encontrar um equilíbrio que respeite seu ritmo, sua capacidade de concentração e seu estilo de aprendizagem.

Em direção a novas formas de aprendizado

A rápida evolução da tecnologia transformou profundamente os hábitos de aprendizagem. Hoje, você transita entre formatos curtos e conteúdo extenso, entre a imediatidade e a reflexão. Esse novo cenário exige adaptação: saber como se concentrar apesar das distrações, fazer pausas e escolher conteúdo que realmente nutra sua mente.

A ideia de que os Millennials se beneficiaram de uma infância menos conectada apenas reforça uma coisa: o ambiente influencia o cérebro. No entanto, nada é imutável. Sua capacidade de aprender, concentrar-se e crescer permanece viva, flexível e adaptável.

Em última análise, mais do que uma questão geracional, é um convite para retomar o controle de seus hábitos digitais, respeitando seu cérebro, sua energia e sua maneira única de funcionar.