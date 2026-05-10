Ao jogar tênis com vestidos "extravagantes", esta criadora de conteúdo incendeia a internet.

No Instagram, a criadora de conteúdo Isidora (@isidorapjv) está causando grande repercussão com seus vídeos glamorosos e inusitados. Seu conceito: jogar tênis usando vestidos e saltos altos. Enquanto alguns internautas adoram esse mundo ultraestético, outros o veem principalmente como uma jogada cuidadosamente planejada para gerar burburinho.

Vídeos que misturam moda e esporte

Em seus Reels (vídeos do Instagram), Isidora rebate bolas de tênis enquanto usa vestidos de diferentes volumes. O contraste entre os mundos do esporte e da moda chama a atenção imediatamente. A estética de seus vídeos por vezes evoca campanhas de luxo ou cenas de filmes: tudo parece concebido para criar uma atmosfera elegante e teatral. É justamente essa mistura inesperada que permitiu que seu conteúdo viralizasse nas redes sociais.

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Os internautas estão fascinados…

Em suas publicações, inúmeros comentários elogiam seu estilo visual. Alguns usuários explicam que assistem aos seus vídeos "pela atmosfera". Outros apreciam o fato de ela oferecer uma perspectiva diferente sobre o tênis, mais voltada para a moda, mais artística e menos focada no desempenho atlético. Seu estilo singular permitiu que ela construísse uma verdadeira assinatura visual no Instagram. Em um feed saturado de conteúdo semelhante, seus vídeos se destacam instantaneamente.

…e outros que são muito mais críticos

Embora seus vídeos tenham gerado muitas reações, estão longe de serem unanimemente populares. Muitos internautas consideram o conceito "ridículo" ou acreditam que seja principalmente uma estratégia para atrair atenção nas redes sociais. Vários comentários também destacam a falta de praticidade dessas roupas para jogar tênis. Para alguns, jogar em uma quadra de vestido de noite e salto alto parece ter mais a ver com estética do que com o esporte em si.

Outros críticos vão além e questionam a imagem transmitida por esse tipo de conteúdo. Alguns internautas acreditam que esses vídeos perpetuam a ideia de que as mulheres devem estar sempre impecavelmente arrumadas, mesmo durante atividades físicas ou no dia a dia. Essa visão é considerada por alguns como redutiva, principalmente porque ainda associa "feminilidade" a uma aparência constantemente "sofisticada".

Uma discussão mais ampla sobre mídias sociais

O sucesso dos vídeos de Isidora também demonstra como as redes sociais transformam certas atividades em verdadeiros espetáculos visuais. Hoje, esportes, moda e entretenimento estão cada vez mais interligados em conteúdo viral. O objetivo não é necessariamente retratar uma atividade realista, mas sim criar uma imagem impactante, esteticamente agradável ou surpreendente.

Isso também explica por que as reações são tão divididas: algumas pessoas simplesmente veem como conteúdo artístico e divertido, enquanto outras interpretam como mensagens mais simbólicas sobre expectativas relacionadas à aparência das mulheres.

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Em última análise, os vídeos de Isidora ilustram principalmente como um conceito visual pode despertar tanta admiração quanto debate nas redes sociais.