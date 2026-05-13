Receber US$ 50.000 para assistir à Copa do Mundo de 2026: a oferta de emprego que está causando polêmica

Sociedade
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Soumith Soman / Pexels

A oferta de emprego que está dando o que falar nesta primavera de 2026 não vem de uma startup de tecnologia nem de uma agência de criação. Vem da FOX Sports, a subsidiária de transmissão esportiva da Fox Corporation nos Estados Unidos, e está oferecendo US$ 50.000 para alguém assistir a jogos de futebol americano.

A oferta que viralizou na internet

A FOX Sports, a FOX One e o Indeed lançaram uma busca nacional por um "Assistente Chefe da Copa do Mundo da FOX One" — um cargo de US$ 50.000 para assistir a todas as 104 partidas da Copa do Mundo da FIFA de 2026 em 4K na FOX One, a plataforma oficial de streaming do torneio. O torneio acontece de 11 de junho a 19 de julho de 2026 — 39 dias consecutivos de jogos — em uma área de visualização totalmente personalizada no coração da Times Square, em Nova York.

Um escritório em forma de cubo de vidro no meio da Times Square.

O posto está localizado em um cubo de vidro transparente instalado no meio da Times Square, de frente para os milhares de visitantes, turistas e pessoas que passam por ali diariamente. Essa configuração transforma cada partida em uma verdadeira festa pública para assistir ao jogo – o ocupante do posto se torna, de certa forma, o superfã oficial da Copa do Mundo, em exibição para todos verem durante 39 dias.

O que o trabalho realmente envolve

O trabalho consiste em três missões principais: assistir a cada minuto da cobertura em 4K da FOX Sports de todas as 104 partidas na FOX One, gerenciar a área de exibição na Times Square para criar uma experiência coletiva única e criar e compartilhar conteúdo autêntico nas redes sociais durante todo o torneio para se consolidar como a principal fonte de informação para os espectadores da Copa do Mundo. Uma descrição de cargo que, portanto, combina paixão por futebol, resistência física e conhecimento de mídias sociais.

A revelação ao vivo na FOX

Para se candidatar, os interessados devem atualizar seu perfil no Indeed com sua experiência e habilidades relevantes, habilitando a opção "Empregadores podem encontrar você" para que a equipe de recrutamento da FOX possa localizá-los. Também devem publicar um vídeo curto nas redes sociais explicando por que essa vaga é ideal para eles, usando a hashtag #ChiefWorldCupWatcher. As inscrições serão aceitas até domingo, 17 de maio.

O(A) selecionado(a) será revelado(a) ao vivo no dia 6 de junho, durante a transmissão do jogo entre Boston Red Sox e New York Yankees pela FOX. O cargo começa oficialmente em 6 de junho — uma semana antes do início do torneio — e termina em 26 de julho, uma semana após a final.

Por trás da estratégia de marketing, existe um problema real de negócios.

A parceria entre a FOX Sports e a Indeed visa destacar a FOX One como o principal canal para a Copa do Mundo, aproveitando a plataforma da Indeed para uma campanha que combina esportes, mídias sociais e marketing de marca. Robert Gottlieb, presidente de marketing da FOX Sports, resumiu a ambição: "A Copa do Mundo da FIFA será um torneio histórico que merece um recrutamento igualmente histórico. Um candidato comprometido terá a oportunidade única de vivenciar e celebrar cada história, cada nação e cada momento emocionante que define o futebol."

Ganhar US$ 50.000 para assistir a 104 jogos de futebol americano em um cubo de vidro na Times Square — para alguns, é o emprego dos sonhos. No entanto, exige tolerar horários irregulares, criar conteúdo constantemente, suportar a pressão de estar sob o olhar de milhares de nova-iorquinos, e muito mais. Alguns chamariam isso de emprego. Outros, de oportunidade única na vida.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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