Receber US$ 50.000 para assistir à Copa do Mundo de 2026: a oferta de emprego que está causando polêmica

A oferta de emprego que está dando o que falar nesta primavera de 2026 não vem de uma startup de tecnologia nem de uma agência de criação. Vem da FOX Sports, a subsidiária de transmissão esportiva da Fox Corporation nos Estados Unidos, e está oferecendo US$ 50.000 para alguém assistir a jogos de futebol americano.

A oferta que viralizou na internet

A FOX Sports, a FOX One e o Indeed lançaram uma busca nacional por um "Assistente Chefe da Copa do Mundo da FOX One" — um cargo de US$ 50.000 para assistir a todas as 104 partidas da Copa do Mundo da FIFA de 2026 em 4K na FOX One, a plataforma oficial de streaming do torneio. O torneio acontece de 11 de junho a 19 de julho de 2026 — 39 dias consecutivos de jogos — em uma área de visualização totalmente personalizada no coração da Times Square, em Nova York.

Um escritório em forma de cubo de vidro no meio da Times Square.

O posto está localizado em um cubo de vidro transparente instalado no meio da Times Square, de frente para os milhares de visitantes, turistas e pessoas que passam por ali diariamente. Essa configuração transforma cada partida em uma verdadeira festa pública para assistir ao jogo – o ocupante do posto se torna, de certa forma, o superfã oficial da Copa do Mundo, em exibição para todos verem durante 39 dias.

O que o trabalho realmente envolve

O trabalho consiste em três missões principais: assistir a cada minuto da cobertura em 4K da FOX Sports de todas as 104 partidas na FOX One, gerenciar a área de exibição na Times Square para criar uma experiência coletiva única e criar e compartilhar conteúdo autêntico nas redes sociais durante todo o torneio para se consolidar como a principal fonte de informação para os espectadores da Copa do Mundo. Uma descrição de cargo que, portanto, combina paixão por futebol, resistência física e conhecimento de mídias sociais.

A revelação ao vivo na FOX

Para se candidatar, os interessados devem atualizar seu perfil no Indeed com sua experiência e habilidades relevantes, habilitando a opção "Empregadores podem encontrar você" para que a equipe de recrutamento da FOX possa localizá-los. Também devem publicar um vídeo curto nas redes sociais explicando por que essa vaga é ideal para eles, usando a hashtag #ChiefWorldCupWatcher. As inscrições serão aceitas até domingo, 17 de maio.

O(A) selecionado(a) será revelado(a) ao vivo no dia 6 de junho, durante a transmissão do jogo entre Boston Red Sox e New York Yankees pela FOX. O cargo começa oficialmente em 6 de junho — uma semana antes do início do torneio — e termina em 26 de julho, uma semana após a final.

Por trás da estratégia de marketing, existe um problema real de negócios.

A parceria entre a FOX Sports e a Indeed visa destacar a FOX One como o principal canal para a Copa do Mundo, aproveitando a plataforma da Indeed para uma campanha que combina esportes, mídias sociais e marketing de marca. Robert Gottlieb, presidente de marketing da FOX Sports, resumiu a ambição: "A Copa do Mundo da FIFA será um torneio histórico que merece um recrutamento igualmente histórico. Um candidato comprometido terá a oportunidade única de vivenciar e celebrar cada história, cada nação e cada momento emocionante que define o futebol."

Ganhar US$ 50.000 para assistir a 104 jogos de futebol americano em um cubo de vidro na Times Square — para alguns, é o emprego dos sonhos. No entanto, exige tolerar horários irregulares, criar conteúdo constantemente, suportar a pressão de estar sob o olhar de milhares de nova-iorquinos, e muito mais. Alguns chamariam isso de emprego. Outros, de oportunidade única na vida.