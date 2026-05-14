A "garota do Pilates" fascina certos círculos masculinistas: o que revela essa nova obsessão?

Os autoproclamados masculinistas, os machões radicais e os incels que abraçam uma estética viril já não estão obcecados por mulheres com aventais floridos e cabelos impecavelmente penteados. Agora, preferem uma imagem mais moderna: uma mulher esportiva de leggings em tons pastel, chegando ao seu estúdio de Pilates com um matcha na mão e um tapete rosa no ombro. A garota do Pilates é a sua nova musa, a queridinha da manosfera. Os masculinistas a exibem em seus fóruns como um pôster da Beyoncé no quarto de um adolescente.

A instrutora de Pilates, uma substituta para a esposa tradicional?

Além de personificar um "ideal de beleza", a garota do Pilates também desperta a imaginação dos masculinistas , cansados da " esposa tradicional " com seus bobes rígidos. Uma hashtag sujeita ao frenesi de cliques, tornou-se também um ponto de referência nos fóruns obscuros da manosfera. Esses homens, que rangem os dentes e espalham sua testosterona como um veneno sutil, são fascinados pelas garotas do Pilates. Essas mulheres que usam polainas acolchoadas, faixas de veludo na cabeça e que frequentam estúdios minimalistas com seus smoothies para viagem.

Em nítido contraste com a fisiculturista de braços de aço e coxas torneadas, a praticante de Pilates é mais do que apenas uma mulher se contorcendo em máquinas incompreensíveis e fortalecendo os músculos profundos por meio de posturas técnicas. Ela carrega consigo uma filosofia de vida e uma série de símbolos. Seu kit inicial inclui pesos leves que não aumentam o volume dos seus braços, toalhas estampadas com marcas de luxo e garrafas de água grandes com design feminino.

Se os ativistas dos direitos dos homens são obcecados pelo termo "garota do Pilates", não é porque eles realmente se interessem pela disciplina, que consideram "muito suave" para seus egos. Essa mulher, que simplesmente quer se movimentar sem prejudicar as articulações, personifica tudo o que eles esperam de uma esposa. Segundo o criador de conteúdo Christian Bonnier , é até um sinal, uma "bandeira verde". "Se sua namorada faz Pilates, case com ela imediatamente", ele proclama online. Baseado em suas conclusões precipitadas, esse segmento da população feminina, que jura por tigelas de smoothie e saladas saudáveis , "não sai nos fins de semana para poder acordar cedo". Ele continua : "e ela voltará de bom humor porque nenhum cara esquisito deu em cima dela".

Como os machistas se apropriaram da imagem da garota do Pilates?

Enquanto os machistas se sentem ameaçados por mulheres que levantam pesos e ganham massa muscular, ficam completamente fascinados por aquelas que tonificam seus corpos delicadamente em colchonetes de espuma de cores suaves. Imune a críticas e punições virtuais, a praticante de Pilates recebe tratamento preferencial nessas plataformas impenetráveis. Ela é certamente uma das poucas mulheres que atrai mais elogios do que condenações. Essa mulher, que nunca esteve destinada a se tornar a imagem estereotipada da noiva ideal, nem o principal alvo dos machistas, agora aparece incessantemente no conteúdo de autoproclamados Don Juans e guardiões da era patriarcal.

Os machistas têm uma visão muito limitada e até distorcida da mulher que pratica Pilates. Em suas mentes, ela é uma mulher com um estilo de vida saudável, que prepara refeições dietéticas, cuida meticulosamente de si mesma e se exercita moderadamente. Outra vantagem alardeada por esses homens que querem fazer a sociedade retroceder é que a mulher que pratica Pilates só sai de casa para se exercitar.

“A ‘ manosfera ’ tem uma concepção rígida do que uma mulher deve ser: uma dona de casa tradicional, submissa e que se conforma a uma certa estética. Acho que o estereótipo associado ao Pilates está ligado a essa estética”, resume a pesquisadora Mariel Barnes, em entrevista ao veículo de comunicação “19th News”. Em resumo, a nova geração de “donas de casa tradicionais” não está mais ocupada limpando a casa, mas sim realizando poses acrobáticas com um top transpassado. Essas perigosas fusões de imagens tornam os instrutores de Pilates presas fáceis.

"Pilates", não apenas uma prática: um critério de seleção

Ao contrário da autoproclamada dona de casa tradicional, que se vangloria de varrer o chão e preparar deliciosas refeições caseiras para o marido, a praticante de Pilates é, sem saber, vítima de uma interpretação equivocada. Os masculinistas, que adoram generalizar, acreditam que uma mulher com rotina matinal, físico minimalista e afinidade por esportes leves tem um alto potencial de "docilidade".

Esses homens, que anseiam pelos tempos de dependência financeira e violência conjugal, estão até mesmo transformando isso em uma "condição" para o amor. Um participante da 10ª temporada de "Casamento às Cegas", chamado Chris, popularizou esse novo requisito. Seu "tipo" é "uma mulher que faz Pilates todos os dias". Se sua potencial parceira não levanta as pernas em um aparelho de Pilates e não está suando um suor rosado, é um não definitivo.

Em um artigo no 19th News, Mariel Barnes alerta que a palavra "Pilates" se tornou uma espécie de "código", um sinal revelador que denuncia ativistas dos direitos dos homens disfarçados, especialmente em aplicativos de namoro. Se, durante suas buscas, você se deparar com um homem que parece um pouco interessado demais em Pilates, não caia na armadilha dele.