Aos 39 anos, ela optou por morar em seu carro com seu cachorro para evitar pagar aluguel.

Diante do aumento do custo de vida, Bella Roams (@thealchemists_garden) escolheu um novo caminho: morar em seu carro com sua cachorra Lyla. Quase um ano após essa mudança, ela relata nas redes sociais uma aventura que transformou seu cotidiano e sua visão de felicidade.

Uma nova vida que nasceu de uma escolha inesperada.

Nos Estados Unidos, onde os preços dos imóveis continuam subindo, cada vez mais pessoas estão repensando seu estilo de vida. É o caso de Bella Roams, uma americana de 39 anos que decidiu transformar seu Subaru em uma pequena casa sobre rodas para evitar aluguéis exorbitantes. Seu objetivo não era apenas reduzir despesas, mas criar um estilo de vida mais alinhado com seus desejos: mais liberdade, simplicidade e exploração. Hoje, ela abraça completamente essa escolha e compartilha sua experiência no TikTok com uma comunidade de mais de 50 mil seguidores.

Uma mudança que altera o rumo da sua vida.

Tudo começou quando ela saiu de San Diego, na Califórnia, para se mudar para o estado de Washington e ficar mais perto da família. Enquanto esperava para encontrar um lugar para morar, Bella Roams (@thealchemists_garden) ficou temporariamente com os pais. Sua busca logo tomou um rumo diferente. Os apartamentos disponíveis eram ou muito caros ou estavam fora de seu alcance financeiro.

Diante dessa realidade, Bella decide reavaliar completamente suas prioridades e explorar uma alternativa que já havia considerado: a vida nômade. Em julho de 2025, ela empacota seus pertences em um depósito, adapta seu carro e pega a estrada com sua cadela, Lyla. Uma decisão que, embora tenha surgido da necessidade financeira, rapidamente se transforma em uma experiência enriquecedora.

Um carro projetado como um verdadeiro pequeno refúgio.

Viver em um carro exige organização, mas Bella Roams (@thealchemists_garden) aprendeu a criar uma rotina diária confortável. Seu Subaru se tornou seu espaço pessoal, projetado para atender às suas necessidades essenciais. Ela estabeleceu uma rotina precisa: encontrar lugares adequados para tomar banho, cuidar da roupa suja e organizar seus dias.

Longe da imagem improvisada que às vezes se associa a esse estilo de vida, ela explica que essa aventura se baseia principalmente na antecipação e na adaptação. Essa nova forma de viver também lhe permite reconectar-se com o essencial. Com menos bens materiais e menos restrições materiais, ela afirma ter conquistado autonomia e serenidade.

O trabalho remoto, um aliado valioso em sua aventura.

A mudança de vida dela também foi possibilitada por sua atividade profissional. Bella trabalha remotamente para uma organização especializada em desenvolvimento de negócios. Graças a uma conexão de internet confiável, ela pode trabalhar de diferentes lugares. Essa flexibilidade ilustra uma evolução significativa no mundo do trabalho: hoje, alguns profissionais podem repensar completamente onde moram sem abrir mão de suas carreiras. Para Bella Roams (@thealchemists_garden), essa liberdade profissional abriu as portas para um novo tipo de equilíbrio entre trabalho, viagens e realização pessoal.

Uma paixão pelo nomadismo já presente

Essa decisão não aconteceu da noite para o dia. Alguns anos antes, Bella já havia experimentado a vida em uma van por uma semana durante uma viagem ao noroeste do Pacífico americano. Essa primeira experiência foi um verdadeiro ponto de virada. Ela descobriu que um estilo de vida mais nômade poderia lhe agradar. Alguns anos depois, esse desejo se transformou em um projeto concreto. Como muitas grandes mudanças na vida, sua aventura começou com uma pequena experiência que gradualmente mudou sua perspectiva sobre o futuro.

Lyla, uma companheira de viagem essencial.

Bella Roams (@thealchemists_garden) não está vivendo essa aventura sozinha. Sua goldendoodle de cinco anos, Lyla, a acompanha em todos os lugares. Para garantir o bem-estar de Lyla, Bella mantém uma rotina reconfortante. Caminhadas, passeios na floresta e tempo ao ar livre pontuam seus dias. Mesmo quando precisa trabalhar do carro por causa do clima, ela se certifica de dar a Lyla oportunidades para se exercitar sempre que possível. Esse forte laço fortalece ainda mais a sensação de lar que Bella conseguiu criar, mesmo em um espaço pequeno.

Uma experiência que a transformou.

Além dos aspectos práticos, Bella Roams vê essa aventura como uma verdadeira evolução pessoal. Ela sente que aprendeu a se conhecer melhor, a identificar o que realmente importa para ela e a viver com mais confiança. Para ela, esse estilo de vida nômade representa muito mais do que uma solução econômica: é uma forma de retomar o controle sobre seu dia a dia e construir uma existência que reflita quem ela é.

Na verdade, seu Subaru é apenas o primeiro passo. Bella agora está economizando para comprar uma van mais espaçosa que lhe permitirá explorar mais o oeste dos Estados Unidos. A longo prazo, ela imagina continuar sua aventura pela América Central e do Sul. Sua pequena casa sobre rodas está, portanto, se tornando o ponto de partida para um projeto muito maior, focado em exploração e descoberta.

Uma nova definição de lar

A história de Bella Roams vai além de sua própria jornada. Ela reflete uma tendência mais ampla: diante do aumento dos custos de moradia, algumas pessoas estão optando por estilos de vida alternativos para preservar sua liberdade e qualidade de vida. Viver em um carro não é necessariamente sinônimo de sacrifício. Para Bella, é justamente o oposto: uma maneira de criar uma vida cotidiana mais simples e flexível, mais próxima de suas aspirações.

Com Lyla ao seu lado e projetos em mente, Bella Roams (@thealchemists_garden) prova que uma casa pode, às vezes, ser menos um lugar fixo e mais um espaço onde você se sente bem, livre e completamente você mesma.