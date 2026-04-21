Um robô alcança um desempenho histórico em uma meia maratona e reacende o debate.

Sociedade
Fabienne Ba.
Kyle Chan / X (anciennement Twitter)

Um evento sem precedentes ocorreu durante a Meia Maratona de Yizhuang, nos arredores de Pequim, em 19 de abril de 2026. Pela primeira vez, robôs humanoides participaram de uma corrida de longa distância ao lado de corredores humanos, em um percurso paralelo. Entre eles, uma máquina se destacou ao completar os 21,0975 quilômetros em aproximadamente 50 minutos, um tempo espetacular que supera os recordes humanos atuais nessa distância.

Uma atuação que ultrapassa os padrões humanos.

Para efeito de comparação, o recorde mundial da meia maratona pertence a Jacob Kiplimo, que registrou o tempo de 57 minutos e 20 segundos em uma corrida em Lisboa, em março de 2026. A diferença é, portanto, significativa, ilustrando "o impressionante potencial dessas novas tecnologias", observaram os organizadores. Apesar de uma queda pouco antes da linha de chegada, o robô conseguiu completar a prova graças à intervenção de sua equipe técnica, demonstrando que essas máquinas, embora avançadas, ainda dependem da assistência humana.

Uma rápida evolução da robótica

Esse tipo de desempenho demonstra o rápido progresso na área da robótica. Apenas um ano antes, em um evento similar, os robôs mais avançados ainda levavam mais de duas horas e meia para completar a distância. Organizado como uma vitrine tecnológica, o evento reuniu cerca de cem robôs, cada um acompanhado por engenheiros, com o objetivo de demonstrar avanços em mobilidade, equilíbrio e resistência.

Entre fascínio e ansiedades

Essa demonstração espetacular inevitavelmente reacende questões sobre o papel das máquinas em nossa sociedade. Por muito tempo confinados a tarefas industriais, os robôs agora parecem capazes de competir com, ou até mesmo superar, os humanos em domínios físicos complexos. Esses avanços remetem aos mundos imaginados por autores como Isaac Asimov ou Philip K. Dick, onde a linha divisória entre humanos e máquinas se torna cada vez mais tênue.

Em última análise, essa performance marca um marco simbólico na evolução da robótica. Embora seu caráter espetacular seja cativante, ela também levanta questões essenciais sobre os limites, a ética e o futuro da coexistência entre humanos e máquinas. Uma coisa é certa: a tecnologia continua a expandir os limites do possível, às vezes mais rápido do que jamais imaginamos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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