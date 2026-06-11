Uma internauta perguntou por que as mulheres deveriam parar de se desculpar, e as respostas estão se tornando virais.

Sociedade
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Tolga Aslantürk / Pexels

Uma única frase publicada nas redes sociais foi suficiente para reacender um debate global. Por que tantas mulheres se desculpam por existirem, por se expressarem ou simplesmente por serem quem são? Uma pergunta viral, com milhares de respostas apontando para a mesma conclusão.

Uma pergunta simples que despertou uma onda de conscientização.

Tudo começou com um vídeo da criadora de conteúdo americana Arianna Kyanne no TikTok. Nele, ela questiona um hábito quase invisível, porém onipresente: o reflexo de pedir desculpas, especialmente pela própria aparência. Cabelo despenteado, rosto cansado, sem maquiagem… todas essas são situações em que um "desculpe" surge sem motivo aparente. Sua frase , "Você não deve sua beleza ao mundo", repercutiu muito além da plataforma. A mensagem circulou amplamente, compartilhada no Instagram, no X (antigo Twitter) e até em newsletters femininas. Rapidamente, a discussão se ampliou: por que as mulheres ainda pedem desculpas?

Uma longa lista de "desculpas" completamente desnecessárias.

As respostas dos internautas formam um inventário quase libertador. Chega de se desculpar pela aparência natural: sem maquiagem, cabelos grisalhos aceitos, pele "imperfeita", feições cansadas após um longo dia. Significa também que não precisamos mais nos desculpar pelo nosso corpo, sua forma, suas variações, seus sinais de vida. O corpo muda, respira, evolui — e não precisa ser justificado.

A lista continua em situações do dia a dia: falar em reuniões, sentar-se no transporte público, pedir um favor, dizer não, estabelecer limites, corrigir um erro. Ou até mesmo chorar, hesitar, refletir, existir sem se desculpar por ocupar tempo ou espaço. Por trás desses exemplos, uma ideia se repete: muitas mulheres aprenderam a se tornar discretas antes mesmo de se tornarem muito visíveis.

O que a pesquisa revela sobre esse reflexo profundamente enraizado

Esse fenômeno não é apenas uma sensação. Pesquisas em psicologia, notadamente a de Karina Schumann e Michael Ross publicada na revista Psychological Science, mostram que as mulheres pedem desculpas com mais frequência do que os homens. A diferença não decorre de maior polidez, mas de uma percepção mais ampla do que constitui "culpa".

As mulheres tendem a encarar mais situações como exigindo pedidos de desculpas, mesmo quando, objetivamente, não estão arrependidas. Outros estudos, notadamente na Universidade do Arizona, confirmam essa tendência e destacam o impacto da aprendizagem social precoce: ser agradável, discreta e prestativa.

Quando o "desculpe" se torna um obstáculo invisível.

Na vida profissional, esse reflexo pode ter consequências significativas. Pesquisas em gestão mostram uma diferença na autoavaliação entre homens e mulheres: com desempenho igual, as mulheres tendem a se subestimar mais. Em reuniões, frases como "desculpe incomodar" ou "só uma perguntinha rápida" parecem inofensivas.

No entanto, contribuem para uma forma sutil de autodepreciação, que influencia a forma como suas palavras são percebidas e, por vezes, valorizadas. A longo prazo, isso pode afetar o reconhecimento, a autoconfiança demonstrada e as oportunidades de carreira. Não por falta de competência, mas por excesso de cautela.

Em direção a uma forma de fala mais direta e livre.

Nos últimos anos, vozes têm se levantado para desmantelar esse reflexo. Campanhas de comunicação, autores, criadores de conteúdo e profissionais de bem-estar estão incentivando uma abordagem mais assertiva e menos autojustificativa ao se expressar. O objetivo não é se tornar "abrupto" ou menos atencioso com os outros, mas simplesmente substituir a desculpa automática por uma comunicação mais neutra e confiante: falar, perguntar, afirmar, sem se tornar invisível.

Talvez, em última análise, a verdadeira transformação resida nesses pequenos ajustes cotidianos. Substituir o "desculpe" automático por um silêncio simples e deliberado. E lembrar que ocupar espaço não é uma falha a ser corrigida.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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