Esta jornalista está sendo assediada ao vivo na televisão, e seu depoimento está gerando reações.

Léa Michel
Gargi Raut, repórter da Revsportz, uma plataforma digital que celebra o esporte e os atletas indianos, foi tocada de forma inapropriada por um homem em frente ao Estádio Narendra Modi em Ahmedabad (noroeste da Índia), logo após a final da Copa do Mundo T20 de 2026 entre Índia e Nova Zelândia, partida que a Índia venceu.

Seu depoimento nas redes sociais

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Gargi Raut estava cobrindo as comemorações eufóricas após a vitória da Índia sobre a Nova Zelândia quando um homem passou por ela por trás com um sorriso zombeteiro, visível na câmera. Chocada, ela imediatamente relatou o incidente ao vivo para seu editor, Boria Majumdar, que encerrou a reportagem para garantir sua segurança.

Gargi então postou um vídeo no X (antigo Twitter): “Se você me tocar de forma inadequada, vou colocar seu rosto na internet. Um jornalista deve poder trabalhar sem ser assediado.” Ela marcou a polícia de Ahmedabad, enfatizando o amplo espaço ao seu redor e a natureza deliberada do gesto — um apelo à ação que viralizou instantaneamente.

Reações de indignação e apelos por mudanças.

A editora do Revsportz denunciou o comportamento como "inaceitável" — especialmente no Dia Internacional da Mulher — e mencionou incidentes semelhantes envolvendo torcedores internacionais durante a partida entre Índia e África do Sul. A polícia de Ahmedabad prometeu investigar o caso, enquanto o debate sobre a segurança de jornalistas mulheres em grandes eventos esportivos se intensificava.

Em última análise, o depoimento de Gargi Raut transforma um assédio corriqueiro em um apelo por ajuda em relação à segurança das mulheres em espaços esportivos públicos. Este incidente evidencia uma realidade persistente: os espaços públicos ainda são considerados, com muita frequência, território "masculino", onde as mulheres precisam estar em constante vigilância. Diante dessa sensação constante de insegurança, torna-se urgente mudar mentalidades para que todos possam circular, trabalhar ou celebrar eventos esportivos livremente, sem medo ou intimidação.

"Uma mulher deve obedecer ao marido": 1 em cada 3 homens entre 15 e 30 anos acredita nisso.

