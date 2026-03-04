“Sou a primeira da minha linhagem a”: a história feminista que inspira as redes sociais

As redes sociais não se resumem a tendências passageiras e coreografias amadoras. Elas também são palco de discursos impactantes e da ascensão de vozes femininas. Em uma onda de ativismo, as mulheres proclamam sua independência e falam de suas conquistas. Em suas famílias, elas são pioneiras. Não porque inventaram uma máquina revolucionária, mas porque empreenderam o que seus antepassados jamais conseguiram.

Quebrando o ciclo de toda uma geração

Quando pensamos em pioneiros, espontaneamente nos vêm à mente figuras históricas como Marie Curie, a primeira mulher a receber dois Prêmios Nobel em disciplinas científicas, ou Alice Guy, a primeira mulher a se firmar como diretora e a trabalhar atrás das câmeras. No entanto, nas redes sociais, um tipo diferente de pioneiro está deixando sua marca entre os pixels, defendendo suas conquistas pessoais. Eles não estão à frente de uma grande invenção, nem são os criadores de uma descoberta revolucionária. Mesmo assim, são a força motriz por trás da mudança em suas famílias. Estão se vingando das tradições patriarcais e reivindicando a liberdade perdida.

Enquanto as mulheres de sua linhagem quase sempre viveram às custas de seus maridos e permaneceram prisioneiras de seus próprios lares, elas estão retomando o controle de seus destinos e reescrevendo a história a seu favor. Elas estão vingando todos os sacrifícios feitos por causa de seu gênero. Elas completam a frase "Eu sou a primeira da minha linhagem" com a mesma convicção de um slogan feminista. Algumas defendem seu direito de viajar sozinhas, enquanto outras declaram com orgulho que deixaram um emprego estável e bem remunerado por um trabalho que amam.

Uma preciosa liberdade recém-descoberta

Tudo começou como uma tendência humorística, nunca com a intenção de se tornar um credo de autoafirmação. Inicialmente, as mulheres online encararam a tendência com leveza, sem necessariamente compreender seu potencial feminista. Elas relatavam eventos bastante anedóticos de suas vidas, detalhes picantes. Uma afirmava ser a primeira mulher da família a assistir a uma compilação de "Heated Rivalry x One Direction", enquanto outra confessava ser a primeira a cantar "The Subway", de Chappell Roan, vestida de abacaxi. Chegava perto da autodepreciação. A ideia inicial? Retratar uma atividade excêntrica ou muito pessoal como um evento único.

Então, essa frase, inicialmente com a intenção de ser engraçada, assumiu um tom mais sério e comprometido. Transformou-se em um grito de guerra, até mesmo em uma ferramenta de autoexpressão. Assim, em vez de relatarem seus prazeres secretos e passatempos pitorescos, as mulheres online agora compartilham suas primeiras vezes simbólicas. Uma estudante de medicina de 23 anos abriu o caminho. Originária de Kerala, na Índia , ela adotou essa frase durante uma viagem com foco em irmandade para a Caxemira. Vestindo um xale vermelho típico e mostrando o dedo do meio, ela legendou sua postagem: "Primeira da minha família a viajar sem meu marido".

Foi tudo o que bastou para lançar um movimento. Mulheres ao redor do mundo seguiram o exemplo da mulher indiana e acataram suas palavras, cada uma contribuindo com sua perspectiva única e personificando sua própria renovação. Elas foram as primeiras a sair de casa, a buscar terapia, a pagar pela própria educação, a comprar uma casa de forma independente, a simplesmente fazer o que queriam. Essas mulheres, sucessoras de uma geração oprimida, reprimida, impedida e limitada, estão reivindicando sua autonomia e transformando-a em um mantra revigorante.

Uma ode à independência feminina.

Abrir uma conta bancária por conta própria, matricular-se na universidade, ir às urnas votar, usar calças, dirigir um carro… essas ações que nos parecem “comuns” hoje eram proibidas há poucos anos. Enquanto em muitos países desenvolvidos a liberdade deixou de ser um privilégio das mulheres, em alguns países a independência feminina permanece uma utopia distante.

No Afeganistão , por exemplo, as mulheres são prisioneiras do regime talibã implacável. Elas não podem sair sem véu, trabalhar, olhar nos olhos de um homem ou passear em um parque. Pior ainda, um decreto as obriga a barricar as janelas de suas casas. As cenas da série "The Handmaid's Tale" refletem a realidade em certas partes do mundo. Através desse movimento "Eu sou a primeira da minha linhagem" , as mulheres não estão se vangloriando de suas conquistas; elas estão desafiando o status quo, à sua maneira, e nos lembrando que os direitos das mulheres são frágeis.

Nas redes sociais, algumas tendências repercutem mais do que outras. Com essa frase unificadora, as mulheres puderam reafirmar sua independência. Porque a liberdade não deveria ser um privilégio, uma questão de sorte, ou mesmo um tema de debate. Deveria ser um direito adquirido.