Será que os estereótipos de masculinidade ficaram no passado? A geração dos "rapazes de macarrão" está abalando as normas tradicionais da masculinidade.

Físico esguio, queixo anguloso, traços andróginos e sensibilidade palpável: os "garotos magrelos" estão dando trabalho aos homens de pele acinzentada e movidos a testosterona. Essas figuras emergentes de Hollywood estão redefinindo a masculinidade e pintando um retrato mais suave dela. Esses atores do novo estilo não têm músculos salientes, mas têm corações de aço.

Quem são os "garotos do macarrão" que estão causando alvoroço em Hollywood?

Há poucos anos, o cinema exibia uma masculinidade crua e caricatural . Nas telas, o público era cativado por gigantes como The Rock, Vin Diesel e Schwarzenegger — verdadeiros tratores humanos com temperamentos explosivos e físicos imponentes. Esses atores, caricaturas do macho alfa, já tiveram seu momento e agora se assemelham a versões sombrias e artificiais da masculinidade.

Aqueles que os sucederam nos holofotes abriram mão de parte de seus físicos musculosos para abraçar as emoções e ganhar em humanidade. São até chamados de "rapazes magrelos" e contrastam fortemente com os intimidantes "maus rapazes" do cinema. No passado, teriam sido escalados para papéis de homens perseguidos e indefesos, ou "perdedores", devido à sua falta de músculos e à sua demonstração excessiva de emoções. Hoje, estão reconquistando seu espaço no processo de seleção de elenco e se tornando embaixadores de uma masculinidade mais terna .

Por trás desse termo pouco lisonjeiro, que compara homens a espaguete, escondem-se atores com físicos esguios, rostos quase angelicais e olhares profundos. Esses "rapazes-macarrão" não têm apenas um rosto, mas dezenas, como Timothée Chalamet, Jacob Elordi ou Harry Styles. Esses atores representam uma ruptura completa com a imagem do durão imparcial , transbordando testosterona em vez de lágrimas salgadas. Eles anunciam uma era em que o valor de um homem não é medido pelo tamanho de seus bíceps, mas pela riqueza de sua alma.

Menos músculos, mais sensibilidade.

Os "rapazes magricelos" sempre existiram no mundo do cinema. No entanto, foram estigmatizados, relegados a papéis secundários e usados como bodes expiatórios. Confinados a papéis secundários como nerds agorafóbicos ou amigos desastrados, serviam principalmente para reforçar a imagem de heróis musculosos. Por muito tempo retratados como a antítese da masculinidade, os "rapazes magricelos" estão agora reconquistando o respeito e refletindo um crescente cansaço com os modelos masculinos agressivos.

Esses atores, representados por Finn Wolfhard, Pierre Niney e Vassili Schneider, entre outros, estão popularizando o que há muito tempo é criticado nos homens: empatia, sensibilidade e vulnerabilidade. E transformam essas qualidades em atributos encantadores. Eles personificam uma estética menos chamativa, porém mais acessível. Ao contrário dos atores excessivamente musculosos dos antigos filmes de ação, os "garotos magrelos" representam uma versão mais descontraída da masculinidade. Inicialmente um termo pejorativo usado no mundo do fisiculturismo para descrever homens com físico esguio, a expressão "garotos magrelos" agora é uma espécie de elogio, até mesmo uma revolução silenciosa.

Esses atores, que se tornaram "ímãs de fantasia", possuem uma qualidade reconfortante que nem mesmo os homens mais musculosos conseguem proporcionar. De qualquer forma, eles sinalizam o fim de um mito: o do homem impassível e egocêntrico.

Atores que mudam mentalidades apesar de si mesmos

Timothée Chalamet desfila no tapete vermelho com figurinos que desafiam os padrões de gênero, mas interpreta com convicção um messias do deserto em "Duna". Jacob Elordi, por sua vez, consegue imbuir Frankenstein com uma aura comovente, enquanto Pierre Niney interpreta tanto o delicado Yves Saint Laurent quanto o guru manipulador com igual maestria. Eles são a própria personificação do "poder suave", da força silenciosa.

Durante décadas, esperava-se que os homens na tela fossem invencíveis: músculos de aço, emoções reprimidas e um olhar gélido. Chorar? Impensável. Duvidar? Nem pensar. Amar com ternura? Mal tolerado. Os "rapazes de macarrão", no entanto, quebram esse padrão. Eles choram, tremem, duvidam, amam intensamente. Seu poder reside não na força bruta, mas na complexidade emocional. E talvez seja isso que os torna tão fascinantes.

A geração dos "meninos de macarrão" não apaga os antigos modelos de masculinidade. Ela os complementa. Simplesmente amplia o espectro. De agora em diante, a masculinidade não tem mais uma única face. Pode ser musculosa, fluida, andrógina, modesta ou extravagante. Pode usar um terno formal, uma armadura... ou uma saia no tapete vermelho.

Esses atores personificam uma masculinidade acessível, menos intimidadora, quase familiar. Uma masculinidade que escuta, que sente, que não busca constantemente provar seu poder. Os "garotos do macarrão" alimentam esperanças e prenunciam um cinema mais progressista.