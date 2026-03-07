Um mundo sem homens por 24 horas: sátira ou um genuíno grito do coração?

E se os homens desaparecessem da face da Terra por um dia inteiro? Usuárias da internet imaginaram como seria a vida caso a espécie masculina fosse extinta, e a ideia beira a utopia. Andar à noite com roupas curtas, correr na mata sem spray de pimenta, dormir com as janelas abertas, sair sem sutiã... tantas atividades aparentemente simples e inocentes que elas se proibiriam de fazer na presença de homens. Uma triste realidade, que se tornou um dos assuntos mais comentados do momento.

Um mundo sem homens… e sem problemas.

Nas redes sociais, mulheres se perguntavam como seria um mundo sem homens, e não precisavam ir muito longe em sua imaginação para visualizá-lo. Nada de cantadas na rua, nada de figuras encapuzadas nos seguindo nos túneis do metrô. Nada de olhares indiscretos ou mãos indiscretas no transporte público. Sem homens, o cotidiano das mulheres parece idílico e sereno. Pelo menos, é o que depreendemos dos comentários deixados na publicação X (antigamente Twitter) de Em Razz, uma feminista praticante.

A pergunta dela é simples: "O que você faria em um mundo sem homens por 24 horas?" — uma frase lançada como uma bomba. A ideia não é erradicar os homens ou enviá-los para outro planeta, simplesmente isolá-los por um dia. De qualquer forma, esse não é o ponto principal da publicação. O objetivo? Dar voz às mulheres e permitir que elas digam em voz alta aquilo sobre o que se calam quando o sexo oposto está por perto. E uma lufada de liberdade percorre os pixels.

Não, a primeira ação delas em uma sociedade " Barbieland " não é fazer compras ilimitadas ou ter conversas intermináveis tomando chá. É isso que os homens imaginam. Só que as respostas para esse cenário são muito mais práticas e menos exigentes. "Passar por uma obra sem ter um leve ataque de pânico", "Dançar na cidade às 3 da manhã sem temer pela minha vida", "Usar o que eu quiser sem me sentir em perigo". Essas são ações dolorosamente comuns que as mulheres encaram como "sonhos".

Os homens estão na defensiva seguindo essa tendência.

Os homens, frequentemente retratados como cavaleiros de armadura brilhante e salvadores em histórias infantis, são mais perturbadores do que reconfortantes. Essa é a conclusão que se tira desse roteiro ficcional, embora esclarecedor. Além disso, muitos internautas interpretaram essa tendência como um ataque pessoal e se sentiram compelidos a retaliar. Eles se ressentiram de serem excluídos da narrativa e de terem sua ausência celebrada.

"Compre uma arma, aprenda a se defender, não ande sozinha à noite", sugeriu um internauta, enquanto mulheres já estão fazendo aulas de autodefesa e improvisando soqueiras com as chaves de casa. Ironicamente, um deles perguntou: "Mas quem te protegeria?", para reforçar seu ponto de vista. O termo "homem" aqui parece ter um duplo sentido.

Mais de uma em cada três mulheres no mundo já sofreu violência física por parte de um homem. Chegou-se até a criar um termo para descrever o assassinato de mulheres por causa do seu sexo: feminicídio. Não é de admirar, portanto, que as mulheres se censurem diariamente e restrinjam tanto os seus passeios como as suas escolhas de vestuário.

Um cenário fictício que ilustra um sentimento de insegurança.

Imaginar o desaparecimento temporário dos homens é uma forma quase delicada de expressar algo muito mais duro: a vigilância constante. Esse fardo mental de segurança que muitas mulheres carregam sem nem mesmo pensar nisso. Enviar uma mensagem a caminho de casa, compartilhar a localização, fingir estar ao telefone enquanto caminha, atravessar a rua , ajustar o comprimento da saia de acordo com a hora do dia. Essas são as microestratégias invisíveis que a tendência destaca.

O cenário "24 Horas Sem Homens" funciona como uma sátira social. Ele nos força a fazer uma pergunta simples, porém profunda: por que a liberdade feminina parece depender da ausência masculina? Em última análise, essa tendência não é um apelo à extinção nem uma batalha dos sexos. É um experimento mental, um laboratório emocional. Imaginar um mundo sem homens por 24 horas nos permite mensurar tudo o que reprimimos, tudo o que ajustamos, tudo sobre o que nos calamos.

Talvez a verdadeira questão não seja eliminar ninguém, mas sim criar um mundo harmonioso onde essa fantasia deixe de ser apenas uma fantasia. As mulheres não estão pedindo para viver em um mundo de conto de fadas, apenas para ter o mesmo acesso ao espaço que seus colegas homens, sem precisar estar constantemente em alerta. Em vez de inventar novos equipamentos de proteção para mulheres, talvez seja hora de abordar a raiz do problema e educar os homens?