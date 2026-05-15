Crans-Montana: A parceira de Tahirys Dos Santos faz sua primeira aparição pública

Na cerimônia de entrega dos Troféus UNFP (que homenageiam figuras importantes do futebol profissional francês), o jovem jogador do FC Metz, Tahirys Dos Santos, chamou a atenção ao lado de sua companheira, Coline. A jovem, sobrevivente do incêndio do Constellation, optou por deixar à mostra as queimaduras em seus braços.

Uma forte presença pública nos Troféus do FPUN

Foi na cerimônia de entrega dos troféus da UNFP, realizada no Palais Brongniart, no 2º arrondissement de Paris, que Tahirys Dos Santos subiu ao palco ao lado de sua companheira, Coline. O jovem jogador do FC Metz, que recentemente assinou seu primeiro contrato profissional, apareceu de mãos dadas com a companheira, meses após a tragédia que os atingiu.

A aparição do casal provocou imediatamente uma onda de emoção no local. Para Coline, foi uma de suas primeiras declarações públicas desde o incêndio. A jovem claramente optou por aceitar seus ferimentos, sem tentar esconder as cicatrizes em seus braços e pernas.

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O incêndio de Crans-Montana

A aparição ocorre na sequência de uma tragédia que chocou o público. Na véspera de Ano Novo, um incêndio deflagrou no bar Constellation, em Crans-Montana, na Suíça. Tahirys Dos Santos, gravemente ferido, resgatou a sua companheira, Coline, das chamas, um ato que recebeu ampla cobertura mediática. Ambos sofreram queimaduras em 30% dos seus corpos. As consequências físicas, proporcionais à violência do evento, exigiram cuidados médicos extensivos e um programa de tratamento que continua até hoje.

As palavras de Tahirys Dos Santos

No palco da cerimônia de entrega dos troféus do UNFPA, o jovem jogador do FC Metz refletiu sobre as semanas angustiantes que se seguiram ao incêndio. "Hoje, estou melhor depois de algumas semanas difíceis no hospital", disse ele. Além de sua própria experiência, ele quis enviar uma mensagem de apoio às outras vítimas: "Gostaria de enviar uma mensagem às famílias das vítimas que ainda estão no hospital: ofereço-lhes todo o meu apoio". Suas palavras foram discretas, marcadas pelo reconhecimento do progresso alcançado e por uma preocupação com aqueles que ainda estão recebendo tratamento.

As palavras de Coline, focadas em sua reconstrução

O discurso de Coline também comoveu profundamente a plateia. Ex-estudante de comunicação, a jovem falou sobre a natureza devastadora da provação que enfrentou. "Foi uma provação muito difícil, que deixou sequelas duradouras na minha saúde", confidenciou. Em vez de olhar para o futuro, ela optou por se concentrar no presente: "Por enquanto, não estou necessariamente pensando no futuro; estou me concentrando na minha saúde."

Esta declaração serve como um lembrete de que, por trás da imagem midiática do "casal sobrevivente", a realidade diária deles continua sendo a de uma exigente reconstrução física e psicológica. Ao final deste segmento carregado de emoção, Tahirys Dos Santos e Coline entregaram um troféu ao jogador do Lyon, Melchie Dumornay, concluindo assim sua participação no palco.

Ao aparecerem juntas na cerimônia de entrega dos Troféus da UNFPA, Tahirys Dos Santos e Coline proporcionaram um dos momentos mais marcantes da noite. Ao exibir suas cicatrizes e falar abertamente sobre o assunto, a jovem deu rosto e voz a uma tragédia que antes era contada principalmente através do ato heroico de sua companheira. Essa aparição serviu como um lembrete contundente, sem recorrer ao melodrama, do processo contínuo de cura.