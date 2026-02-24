"Ela está mentindo sobre sua aparência": Influenciadora é acusada de "enganar outras pessoas" após falha no filtro.

A cena viralizou nas redes sociais chinesas antes de se espalhar pelo mundo: uma streamer asiática teve seu rosto revelado ao vivo após uma falha repentina do filtro que usava em sua plataforma de streaming. Em questão de segundos, a mulher que geralmente exibia uma aparência "filtrada" apareceu com um rosto completamente diferente, provocando espanto e, por vezes, zombaria de seus seguidores.

Quando a realidade alcança o virtual

O problema ocorreu durante uma transmissão ao vivo no Douyin (a versão chinesa do TikTok), de acordo com diversos veículos de comunicação, incluindo o New York Post e o Yahoo Entertainment . Vídeos, compartilhados no X (antigo Twitter), mostram o momento exato em que o filtro se desativa: o rosto da streamer muda abruptamente, revelando características bem diferentes daquelas que seus fãs conhecem.

Uma streamer chinesa teria perdido 140 mil seguidores depois que o filtro de beleza que ela estava usando apresentou uma falha repentina durante uma transmissão ao vivo e revelou seu rosto verdadeiro 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Mundo dos Palhaços™ 🤡 (@ClownWorld) 16 de fevereiro de 2026

Um "catfish" acidental divide opiniões entre os internautas.

O incidente rapidamente gerou uma enxurrada de reações. Alguns usuários acusaram a mulher de "catfishing" — de distorcer deliberadamente sua aparência. Centenas de comentários zombeteiros inundaram as redes sociais, e a mulher teria perdido quase 140 mil seguidores em apenas alguns dias (embora esse número ainda não tenha sido confirmado).

No entanto, nem todos se juntaram às críticas. Alguns internautas defenderam a estilista: "Mesmo que ela minta sobre sua aparência, ela é muito mais bonita sem filtro", escreveu uma pessoa. Outros apontaram a intensa pressão sobre os influenciadores para terem uma boa aparência na China, onde a perfeição digital se tornou a norma.

A obsessão por filtros, um fenômeno longe de ser isolado.

O uso generalizado de filtros de "embelezamento" em plataformas asiáticas tem sido tema de debate há vários anos. Em 2019, outra streamer conhecida pelo pseudônimo "Sua Alteza Qiao Biluo" causou escândalo ao aparecer sem seus filtros "mágicos", revelando que, na verdade, era uma mulher madura por trás do avatar de uma "jovem deusa digital".

Esses incidentes evidenciam a linha cada vez mais tênue entre imagem digital e realidade. Em um contexto onde a tecnologia permite que rostos sejam remodelados à vontade, questões de transparência, autenticidade e até mesmo saúde mental tornam-se cruciais, tanto para influenciadores quanto para seus seguidores.

Em última análise, este caso serve como um lembrete de como a "beleza virtual" pode se tornar uma prisão. Enquanto alguns o veem simplesmente como uma história de ilusões despedaçadas, outros destacam uma constatação necessária: por trás de cada rosto "filtrado", muitas vezes se esconde uma pessoa submetida a uma pressão intensa para agradar e sobreviver em um mundo onde a aparência importa mais do que nunca.