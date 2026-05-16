"A garota tem que pesar menos do que eu": ela denuncia a gordofobia em relacionamentos.

Algumas frases deixam uma impressão duradoura, especialmente quando abordam o corpo e o amor. No Instagram, a criadora de conteúdo Mélodie (@ melodie.prud) compartilhou um vídeo no qual relata os comentários gordofóbicos que ouviu de homens. Esse depoimento sincero, amplamente compartilhado nas redes sociais, repercutiu profundamente em muitas mulheres.

São observações que vão além do mero "gosto pessoal".

De frente para a câmera, Mélodie (@ melodie.prud ) lista várias frases que diz ter ouvido de homens sobre seu corpo. Entre elas: "há um limite que você não deve ultrapassar", "se você engordar, não tenho certeza se ainda vou te desejar" ou até mesmo "a garota tem que pesar menos do que eu".

Esses comentários, às vezes apresentados como "franqueza", humor ou simplesmente uma preferência física por parte dos homens, podem ter um impacto profundo na autoestima. Através de sua história, Mélodie não está apenas denunciando experiências pessoais. Ela também está destacando um fenômeno mais amplo: a ideia ainda prevalente de que os corpos das mulheres devem se conformar a certas regras para serem considerados "desejáveis". Como se o amor ou a atração pudessem ser determinados por um número em uma escala.

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O peso das pressões sociais nas histórias de amor

Em relacionamentos, comentários sobre peso ou aparência são frequentemente banalizados. No entanto, podem criar uma pressão constante em relação ao próprio corpo. Algumas pessoas acabam monitorando a dieta, escondendo inseguranças ou temendo mudanças naturais na silhueta para se manterem "aceitáveis" aos olhos do parceiro.

O problema, como o vídeo de Mélodie (@ melodie.prud) implicitamente aponta, é que os corpos evoluem ao longo da vida. Estresse, gravidez, doenças, hormônios, envelhecimento, mudanças na rotina… nenhum corpo permanece estático. E essa evolução não diminui o valor de uma pessoa.

Uma mensagem de aceitação do próprio corpo que ressoou com muitas mulheres.

O vídeo não se limita a simplesmente apresentar os fatos. Mélodie conclui com uma frase que ressoou particularmente com seus seguidores: "A pessoa que realmente te ama não se deixará abalar pelas suas oscilações de peso". Uma mensagem simples, porém poderosa, que nos lembra que um relacionamento saudável não deve ser construído sobre o medo da mudança física.

Seu corpo não precisa ser "otimizado" para merecer respeito, desejo ou amor. Oscilações de peso fazem parte da vida de muitas pessoas e não definem beleza ou valor. Essa abordagem de aceitação corporal teve repercussão imediata nos comentários. Abaixo da publicação, muitas mulheres compartilharam comentários dolorosos que ouviram em relacionamentos ou encontros. Outras simplesmente agradeceram à autora por dar voz a experiências que não tinham coragem de discutir.

Ninguém precisa "merecer" o amor.

Com essa declaração, Mélodie (@ melodie.prud) se junta às muitas vozes que denunciam as expectativas físicas impostas às mulheres nos relacionamentos. Sua mensagem reitera um ponto crucial: um corpo não precisa se justificar para ser amado.

Os corpos mudam, evoluem e contam histórias de vida. Toda pessoa merece uma história na qual se sinta respeitada, desejada e segura em seu próprio corpo, independentemente do peso. E, acima de tudo, não existe uma única maneira de ser bonita ou digna de amor.

Lembrar disso abre caminho para histórias mais gentis, livres e respeitosas, onde o corpo deixa de ser um critério de seleção e se torna simplesmente uma parte viva da história de cada pessoa.