Uma passageira alega ter sido retirada de um avião devido ao seu peso; internautas reagem.

Uma passageira americana, Keirstyn Catron, afirma ter sido impedida de embarcar em um voo devido ao seu peso, o que gerou indignação nas redes sociais. Seu relato, compartilhado no TikTok, reacendeu o debate sobre as políticas das companhias aéreas em relação ao espaço na cabine.

Uma passageira afirma que foi impedida de embarcar.

Uma criadora de conteúdo americana, identificada como Keirstyn Catron (@lilcatron), afirma ter vivenciado o que descreve como uma situação humilhante em um voo partindo do Aeroporto LaGuardia, em Nova York, em novembro de 2025. De acordo com seu relato publicado no TikTok, um funcionário da companhia aérea perguntou se ela poderia se sentar em uma poltrona comum antes do embarque.

A jovem explica que a conversa aconteceu na frente de outros passageiros, o que ela descreve como "uma exposição pública desconfortável". Ela afirma que foi impedida de embarcar em seu voo, alegando que a recusa estava relacionada ao seu tamanho. Em seu vídeo, Keirstyn Catron (@lilcatron) expressa sentimentos de constrangimento e incompreensão em relação à situação. Ela acredita que foi julgada com base na presunção de que caberia em uma poltrona padrão.

Políticas que regulamentam o espaço disponível a bordo

Muitas companhias aéreas têm regras relativas à ocupação de assentos, principalmente quando o tamanho de um passageiro exige mais espaço. Algumas políticas permitem que os passageiros comprem um assento extra para garantir o conforto de todos os viajantes.

Segundo relatos em diversos meios de comunicação de língua inglesa, a companhia aérea em questão implementou uma política que afirma que "os passageiros que necessitarem de mais espaço poderão ser solicitados a reservar um assento adicional com antecedência". Essas medidas, apresentadas pelas companhias aéreas como "visando garantir a segurança e o conforto a bordo", são frequentemente alvo de debates quanto à sua aplicação prática e ao seu impacto na experiência do passageiro.

Um vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais

Após a publicação do vídeo no TikTok, ele foi amplamente compartilhado e comentado online. Muitos internautas expressaram seu apoio ao passageiro, denunciando o que consideraram uma situação estigmatizante. Outros comentários destacaram a necessidade de melhorar o acolhimento e a acessibilidade das viagens aéreas para pessoas com diferentes tipos físicos. O vídeo acumulou centenas de milhares de visualizações, segundo veículos de comunicação que cobriram a história.

Alguns internautas acreditam que esse tipo de situação evidencia a falta de adaptação da indústria aérea à diversidade de sua força de trabalho. Outros apontam que as companhias aéreas também precisam atender a restrições de segurança e logística.

Um debate recorrente sobre a acessibilidade do transporte aéreo.

A questão do espaço disponível a bordo de aeronaves é tema frequente de debate público, especialmente no que diz respeito ao chamado tamanho padrão de assento. Diversas associações defendem uma "melhor consideração da diversidade corporal no projeto da cabine".

Especialistas do setor apontam que "a redução gradual do espaço para as pernas ao longo dos anos responde a imperativos econômicos, mas também pode criar dificuldades para alguns passageiros". O depoimento de Keirstyn Catron (@lilcatron) faz, portanto, parte de um debate mais amplo sobre a acessibilidade das viagens aéreas e como as companhias aéreas podem conciliar restrições técnicas, conforto dos passageiros e a prevenção da discriminação.

A viralização do depoimento de Keirstyn Catron (@lilcatron) ilustra a crescente importância das mídias sociais para dar visibilidade a experiências de viagem individuais. Também ressalta a atenção do público para questões de inclusão e respeito aos passageiros. É provável que a discussão sobre a acessibilidade das viagens aéreas continue à medida que o setor evolui para atender à demanda global cada vez maior.