O reflexo a evitar se você deseja um Natal verdadeiramente bem-sucedido.

Existem tradições que valorizamos sem pensar muito, e existem aquelas que adotamos quase automaticamente, convencidos de que simplificam nossas vidas. Esse é justamente o destino infeliz das listas de Natal ultradetalhadas atualmente. E se, sem querer, você estiver privando suas festas de fim de ano daquilo que as torna verdadeiramente mágicas?

A tentação da lista de desejos perfeita

Todo ano, assim que a Black Friday se aproxima, começa a frenética compra de presentes. Lojas lotadas, uma avalanche de promoções, contas bancárias em suspense… e, nesse turbilhão, um hábito já consolidado: enviar sua lista de desejos para os entes queridos. Não uma lista rabiscada às pressas, não. Mas sim uma versão 2.0, criada em aplicativos onde cada desejo vem acompanhado do modelo exato, da cor ideal e, muitas vezes, de um link clicável para comprar sem nem precisar olhar. Uma maneira eficaz, sem dúvida, de evitar decepções debaixo da árvore, mas que levanta uma questão crucial: ao tentar simplificar demais as coisas, não diluímos o verdadeiro espírito do Natal?

A surpresa, aquela pequena emoção esquecida

Pelo menos, essa é a advertência feita por Benjamin Muller no programa "Bonjour! La Matinale TF1". O jornalista está preocupado com o desaparecimento da surpresa, aquela pequena emoção que torna o Natal uma época especial. Segundo ele, essas listas excessivamente estruturadas privam o ato de presentear de parte do seu significado. Dar um presente, lembra-nos ele, é acima de tudo um ato atencioso, quase artesanal, que exige tempo para pensar no que faria os olhos da pessoa amada brilharem. Não se trata apenas de clicar em um carrinho de compras virtual.

Devolver o significado ao ato de dar.

Ao destacar as armadilhas desses novos aplicativos de listas de desejos, Benjamin Muller toca em algo fundamental. Um presente escolhido com carinho por um ente querido é um gesto significativo. Ele conta uma história, evoca uma memória compartilhada, revela uma característica marcante ou relembra um gosto pessoal. Quando tudo é apresentado de forma objetiva e impessoal, até mesmo o link exato para fazer o pedido, torna-se mais uma simples troca de favores do que um momento genuíno de emoção. Uma espécie de transação onde o gesto perde seu calor em troca de eficiência.

A magia da intuição e da criatividade

Benjamin Muller esclarece, no entanto, que as listas de desejos das crianças continuam sendo sagradas. São um ritual doce e precioso, que marca o ritmo da infância e reacende o nosso próprio. Todos os anos, mais de um milhão dessas cartinhas chegam à oficina do Papai Noel. Por trás dessa avalanche de pedidos, reside uma terna experiência de aprendizado: a criança descobre a escrita, expressa seus desejos e explora sua criatividade. É um evento formativo que merece ser preservado.

No entanto, para os adultos, a pergunta vale a pena ser feita. E se você adicionasse um toque de surpresa aos seus presentes? Você pode se surpreender com a alegria que isso traz, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Escolher um presente é uma aventura em si: você se pergunta o que os toca, o que os diverte, o que os acompanha no dia a dia. Você busca um objeto que reflita sua relação com a pessoa ou pessoas. Esse processo é, em última análise, mais importante do que o próprio presente.

Em resumo, o Natal nunca foi uma competição pela organização perfeita. Não é uma corrida para encontrar o presente mais adequado nem um processo de compra em série. O verdadeiro Natal, aquele que aquece o coração, é um tempo para compartilhar, demonstrar carinho genuíno e desfrutar de uma alegria simples. É também uma oportunidade para ser criativo, pensar fora da caixa e doar um pouco de si. Então, este ano, por que não deixar de lado a lista de desejos superdetalhada?