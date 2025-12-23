Search here...

O trabalho remoto pode impactar negativamente a carreira das mulheres.

Sociedade
Léa Michel
diana.grytsku/Freepik

Cinco anos após o início da pandemia de Covid-19, o trabalho remoto se tornou comum em muitas empresas. Elogiado por sua flexibilidade, ele agrada tanto a funcionários quanto a empregadores. No entanto, um novo relatório da McKinsey e da Lean In destaca uma desvantagem inesperada: o trabalho remoto parece prejudicar mais a carreira das mulheres do que a dos homens.

Menos reconhecimento e diminuição das promoções.

Até 2025, 22% dos funcionários americanos trabalharão principalmente de forma remota, mas essa flexibilidade parece estar exacerbando algumas desigualdades preexistentes. As mulheres que trabalham remotamente são menos visíveis para seus superiores e mais vulneráveis a preconceitos inconscientes que associam a presença física ao comprometimento profissional.

Os números falam por si: nos últimos dois anos, as mulheres que trabalham remotamente foram promovidas com menos frequência do que as que trabalham no escritório, uma tendência que não afeta os homens da mesma forma. O relatório também destaca um declínio nas políticas de igualdade: quase 20% das empresas afirmam que não dão mais importância especial à ascensão das mulheres, e quase 30% para mulheres negras.

Algumas organizações chegaram a reduzir seus programas de mentoria e promoção interna voltados para a carreira das mulheres. Como resume o relatório: "O estigma da flexibilidade impede o avanço das mulheres: quando elas adotam o trabalho remoto, seus colegas muitas vezes presumem que elas são menos comprometidas."

A persistência da carga mental

A isso se soma a questão da carga de trabalho doméstica, que é mais pesada para as mulheres. Segundo o INED , 37% das mulheres que trabalham remotamente dedicam pelo menos duas horas por dia às tarefas domésticas, em comparação com 21% dos homens. Interrupções familiares e a falta de um espaço de trabalho dedicado reduzem a percepção de produtividade e a disponibilidade para oportunidades internas.

O trabalho remoto, concebido para promover um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, evidencia uma realidade complexa: sem políticas inclusivas e uma partilha equitativa das responsabilidades domésticas, corre o risco de agravar as próprias desigualdades que prometia corrigir. Para que as mulheres continuem a progredir, a flexibilidade deve ser acompanhada de um reconhecimento genuíno e de uma cultura de gestão justa.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Qualidade, preço, confiabilidade: estes produtos de Natal atendem a todos os requisitos, de acordo com a UFC-Que Choisir.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Qualidade, preço, confiabilidade: estes produtos de Natal atendem a todos os requisitos, de acordo com a UFC-Que Choisir.

Com a aproximação das festas de fim de ano, escolher o produto certo em meio à infinidade de...

Quais serão os salários médios por país em 2025?

Em 2025, os níveis salariais continuam a revelar um panorama fascinante da economia global. Considerando a atratividade do...

Eis o salário ideal que alguém precisaria para ser feliz nos Estados Unidos.

Será que a felicidade pode realmente ter um preço? Um estudo recente nos Estados Unidos tenta responder a...

Por que sempre confundimos os nomes daqueles que amamos (e o que isso diz sobre nós)

Você provavelmente já passou pela situação de trocar os nomes de seus entes queridos durante uma refeição em...

Enquanto estava hospitalizado, ele recebeu um cheque de 2,5 milhões de dólares por seu ato heroico.

Um ato de coragem pode, por vezes, transformar uma vida num instante. Para Ahmed Al-Ahmed, um pai sírio...

O fenômeno "adulto-criança" está explodindo: uma moda passageira ou uma necessidade genuína da geração?

Bichos de pelúcia, Lego, desenhos animados e videogames não são mais exclusividade das crianças. Um número crescente de...

© 2025 The Body Optimist