O trabalho remoto pode impactar negativamente a carreira das mulheres.

Cinco anos após o início da pandemia de Covid-19, o trabalho remoto se tornou comum em muitas empresas. Elogiado por sua flexibilidade, ele agrada tanto a funcionários quanto a empregadores. No entanto, um novo relatório da McKinsey e da Lean In destaca uma desvantagem inesperada: o trabalho remoto parece prejudicar mais a carreira das mulheres do que a dos homens.

Menos reconhecimento e diminuição das promoções.

Até 2025, 22% dos funcionários americanos trabalharão principalmente de forma remota, mas essa flexibilidade parece estar exacerbando algumas desigualdades preexistentes. As mulheres que trabalham remotamente são menos visíveis para seus superiores e mais vulneráveis a preconceitos inconscientes que associam a presença física ao comprometimento profissional.

Os números falam por si: nos últimos dois anos, as mulheres que trabalham remotamente foram promovidas com menos frequência do que as que trabalham no escritório, uma tendência que não afeta os homens da mesma forma. O relatório também destaca um declínio nas políticas de igualdade: quase 20% das empresas afirmam que não dão mais importância especial à ascensão das mulheres, e quase 30% para mulheres negras.

Algumas organizações chegaram a reduzir seus programas de mentoria e promoção interna voltados para a carreira das mulheres. Como resume o relatório: "O estigma da flexibilidade impede o avanço das mulheres: quando elas adotam o trabalho remoto, seus colegas muitas vezes presumem que elas são menos comprometidas."

A persistência da carga mental

A isso se soma a questão da carga de trabalho doméstica, que é mais pesada para as mulheres. Segundo o INED , 37% das mulheres que trabalham remotamente dedicam pelo menos duas horas por dia às tarefas domésticas, em comparação com 21% dos homens. Interrupções familiares e a falta de um espaço de trabalho dedicado reduzem a percepção de produtividade e a disponibilidade para oportunidades internas.

O trabalho remoto, concebido para promover um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, evidencia uma realidade complexa: sem políticas inclusivas e uma partilha equitativa das responsabilidades domésticas, corre o risco de agravar as próprias desigualdades que prometia corrigir. Para que as mulheres continuem a progredir, a flexibilidade deve ser acompanhada de um reconhecimento genuíno e de uma cultura de gestão justa.