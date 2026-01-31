Search here...

Homens com menos de 180 cm de altura são proibidos de entrar em uma boate londrina, o que gerou controvérsia.

Fabienne Ba.
Um evento recente em uma boate londrina atraiu a atenção online após o anúncio de um requisito de entrada baseado na altura dos participantes do sexo masculino. Essa regra incomum gerou reações diversas do público.

Uma noite reservada para pessoas com mais de 1,83 m de altura.

A boate Bricks, localizada na área de Brixton, está organizando uma festa chamada "Land Of The Giants" no dia 31 de janeiro. De acordo com o anúncio feito pelo organizador no TikTok , os homens devem ter no mínimo 1,83 m de altura para entrar, enquanto não há exigência de altura para as mulheres.

Os ingressos para este evento não são gratuitos – com preços diferentes para homens e mulheres – e a noite é destinada a pessoas com mais de 23 anos. Apesar desse requisito incomum, os ingressos esgotaram rapidamente e outra edição já está planejada para março.

Medidas de entrada e regras específicas

Para garantir o cumprimento dessa regra, a organização especifica que os homens serão medidos na entrada, o que significa que poderão ter a entrada recusada caso não atendam ao requisito de altura. Essa restrição é destacada nas comunicações sobre o evento e repetida em diversas postagens nas redes sociais. Essa regra não se aplica às mulheres da mesma forma, o que está alimentando algumas das reações online.

Uma descrição que enfatiza a atmosfera.

Na plataforma de venda de ingressos onde o evento é anunciado, "Land Of The Giants" é apresentado como "uma noite pensada para o tamanho". A descrição evoca um espaço onde a presença de participantes altos do sexo masculino é destacada e onde a energia varia de acordo com o participante. Esse posicionamento do evento reforça a intenção dos organizadores de "criar uma atmosfera específica em vez de uma regra arbitrária", em suas próprias palavras.

Reações nas redes sociais

O anúncio desse critério gerou inúmeras reações online. Alguns comentaristas classificaram a regra como "discriminatória", argumentando que "a altura não deveria determinar o acesso a um evento social". Outros expressaram surpresa, ou mesmo incompreensão, diante dessa restrição incomum. Esses comentários compartilhados nas redes sociais refletem uma ampla gama de opiniões, desde o divertimento até a indignação, com alguns usuários acreditando que "esse tipo de regra pode reforçar estereótipos relacionados à aparência física".

Um debate que continua

Embora o evento "Terra dos Gigantes", em 31 de janeiro, continue gerando grande repercussão, a discussão em torno dos critérios de acesso e sua relevância permanece em aberto. Alguns o consideram "uma estratégia de marketing original", enquanto outros questionam "as implicações sociais de tal regra". Esse debate ilustra as diversas reações que as escolhas dos organizadores de eventos podem provocar em um contexto cultural e digital onde cada detalhe tende a ser comentado e amplamente compartilhado.

Em resumo, a decisão de um clube londrino de restringir o acesso a um evento apenas a homens com pelo menos 1,83 metro de altura rapidamente gerou discussões online. De reações críticas a simples espanto, essa escolha levanta questões sobre como certos eventos selecionam seu público e sobre as percepções sociais ligadas a critérios físicos.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
