O que a psicologia diz sobre a sensação de se conhecer para sempre.

Émilie Laurent
impression de se connaître depuis toujours
Nunca nos encontramos antes, e ainda assim sentimos como se compartilhássemos um passado. É como se fôssemos dois que aprontaram muito em uma vida passada ou em um universo paralelo. Na amizade ou no amor, existem estranhos que parecem quase mais familiares do que membros da nossa própria família. Não, não é um fenômeno paranormal, nem um sinal de reencarnação; a psicologia tem uma explicação mais racional.

Um fenômeno perturbador explicado pela ciência

É como uma sensação de déjà vu. Você acabou de conhecer alguém e não sabe nada sobre essa pessoa, mas ela parece tão próxima. Vocês compartilham os mesmos interesses, as mesmas paixões e riem das mesmas piadas, por mais infantis que sejam. É bem simples: vocês estão em sintonia em tudo e sentem uma conexão que nem o Bluetooth conseguiria replicar. A química acontece espontaneamente, enquanto com outras pessoas leva anos para se desenvolver. Tanto que você começa a acreditar no conceito de almas gêmeas e alter egos.

Em poucos minutos de conversa, nos tornamos quase tão próximos quanto melhores amigos de infância. Nos vemos confidenciando algo um ao outro, mesmo sendo geralmente bastante reservados, e deixamos cair nossas máscaras sociais sem hesitar. Sentir-se tão à vontade com alguém que conhecemos há apenas dez minutos é particularmente desconcertante. Chegamos a nos perguntar se é uma miragem, de tão irreal que parece.

Essa proximidade mental, fascinante e ao mesmo tempo desconcertante, foi objeto de um estudo. Pesquisadores do Dartmouth College cunharam um termo para essa experiência quase divina: “sincronização neural”. No papel, soa como um conceito saído de um episódio de Black Mirror, mas, na realidade, faz todo o sentido. “Essas descobertas mostram que nossos cérebros literalmente sintonizam a mesma frequência que os de pessoas próximas a nós”, conforme relatado na Psychology Today . O simples fato de essas pessoas terem compartilhado experiências semelhantes já é suficiente para aproximar um pouco mais nossas mentes.

A reatividade emocional da pessoa com quem você está falando também desempenha um papel importante.

Essa sensação curiosa que nos transcende e nos toca profundamente também depende da empatia e da inteligência emocional da pessoa com quem estamos falando. Não, não é obra do destino, mas simplesmente o resultado de uma escuta ativa e de grande sensibilidade emocional. A outra pessoa responde imediatamente, como se soubesse exatamente o que queríamos ouvir. Quase parece ter poderes telecinéticos.

“Quando uma pessoa responde em menos de 250 milissegundos, ela envia um sinal de conexão percebido como natural e autêntico, reforçando a impressão de estar na mesma sintonia que a outra pessoa”, explica a psicóloga Claire Petin ao Doctissimo .

E num mundo egocêntrico, essas interações fluidas e recíprocas são tão raras que parecem justificáveis apenas por forças místicas. Essa sensação de conhecer alguém para sempre não existiria com uma pessoa egocêntrica, que só fala de "eu" e transforma todo diálogo em um monólogo.

O papel da intuição não deve ser subestimado.

Frequentemente falamos sobre intuição nesses encontros importantes. Na realidade, a intuição é uma forma de análise ultrarrápida realizada pelo nosso cérebro com base em milhares de microssinais: expressões faciais , postura, tom de voz, ritmo da fala. Não passamos por um processo de reflexão consciente, mas o nosso cérebro compila tudo. Quando ele determina que "há uma conexão", nos envia uma sensação geral de que está tudo certo. Daí a famosa frase "Não sei porquê, mas sinto-me bem com esta pessoa".

Essa sensação de se conhecerem há uma eternidade e de terem compartilhado inúmeras aventuras é, de fato, uma experiência humana única e especial. Não é todo dia que encontramos pessoas com quem nos sentimos completamente à vontade desde o primeiro instante. Continua sendo um caso excepcionalmente raro de conexão genuína. No entanto, a espontaneidade é fundamental para se conectar verdadeiramente com alguém que esteja na mesma sintonia.

No fim das contas, essa sensação de sempre termos nos conhecido e de termos um espelho diante de nós não é apenas uma ilusão. Dizem que todos nós temos entre um e sete sósias físicos no mundo, mas também temos inúmeros clones espirituais. Então, quando encontramos aquela pessoa com quem temos perfeita sintonia, fazemos questão de mantê-la por perto. A ponto de revivermos a cena da Barbie como a Princesa e a Princesa infinitamente.

