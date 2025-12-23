A estatística de que quase tantas mulheres quanto homens jogam videogames é controversa.

O mundo dos videogames está evoluindo rapidamente, e algumas estatísticas recentes podem desafiar suas ideias preconcebidas. De acordo com um estudo da Entertainment Software Association (ESA) publicado em 2025, as mulheres agora representam 48% dos jogadores, um número que coloca em questão a imagem tradicional do gamer.

Uma estatística que gera reações.

O estudo, intitulado "Power of Play", entrevistou mais de 24.000 participantes em 21 países. Ele revela não apenas uma representação quase igualitária de mulheres e homens no mundo dos videogames, mas também destaca que 22% dos jogadores americanos têm mais de 65 anos. Isso demonstra que os videogames não são mais exclusivos para adolescentes ou jovens adultos, mas agora atraem todas as gerações.

Essa notícia causou sensação e provocou uma ampla gama de reações nas redes sociais. Enquanto algumas pessoas receberam esses números com entusiasmo, outras permaneceram céticas. Vários internautas, principalmente homens, acharam difícil acreditar que tantas mulheres estivessem jogando. "Eu nunca vejo mulheres jogando", afirmaram, argumentando, por vezes, que jogar jogos para celular ou quebra-cabeças não constitui "jogo de verdade".

No entanto, o estudo demonstra que o termo "gamer" não se limita mais à imagem estereotipada do jogador isolado em frente à tela do computador. As práticas de jogos são agora extremamente variadas: jogos para smartphone, quebra-cabeças, simulações, jogos de estratégia e até mesmo treinamento cerebral. Os jogos nunca foram tão inclusivos em termos de formatos e estilos de jogo.

Os jogadores falam

Por sua vez, muitas mulheres explicam que sua invisibilidade em certas plataformas não é sinônimo de ausência. O medo de assédio, comentários sexistas ou comportamentos tóxicos muitas vezes as leva a permanecer anônimas ou a silenciar seus microfones. Como resume uma usuária da internet no X (antigo Twitter): "Não é que não participemos, é que ficamos em silêncio para sermos deixadas em paz."

Esses relatos mostram que o problema não é a falta de interesse das mulheres em videogames, mas sim o ambiente ainda excessivamente hostil em que elas atuam. A conclusão é clara: a comunidade gamer precisa continuar evoluindo para se tornar mais respeitosa e acolhedora.

Em direção a jogos inclusivos e universais

Para além dos debates, o estudo da ESA destaca uma realidade empolgante: os videogames tornaram-se universais e intergeracionais. Já não se limitam à imagem estereotipada de um adolescente debruçado sobre o console. Hoje, os jogos reúnem mulheres, homens, idosos, fãs de jogos para celular e também de consoles, em todo o mundo.

Em última análise, o desafio continua sendo crucial: construir um espaço onde todos possam jogar livremente, se expressar e se sentir valorizados. Este é um passo essencial para que os videogames sejam não apenas uma atividade de lazer, mas também um veículo para a diversidade e o prazer compartilhado. Portanto, não hesite mais: seja você fã de RPGs, quebra-cabeças ou jogos de estratégia, o mundo dos jogos espera por você de braços abertos.