Por que as mulheres às vezes parecem ter um olfato mais sensível do que os homens?

A ideia de que as mulheres têm um olfato mais apurado do que os homens é bastante difundida. Mas o que diz a ciência? Diversos estudos confirmam que, em média, as mulheres têm um desempenho melhor do que os homens em testes olfativos, seja na detecção, identificação ou distinção de odores. Um estudo chegou a propor uma explicação biológica. Vamos analisar, lembrando que se tratam de tendências médias, e não de regras absolutas.

Uma diferença observada em muitos testes.

Numerosos estudos na área da psicologia da percepção relatam uma ligeira vantagem para as mulheres em diversas tarefas olfativas: reconhecer um odor familiar, nomeá-lo, avaliar sua intensidade ou distingui-lo de outro. Os pesquisadores também apontam que as mulheres frequentemente demonstram maior interesse por odores. No entanto, essas diferenças permanecem modestas e variam de acordo com o indivíduo, os métodos utilizados e a cultura.

Uma pista no cérebro: o bulbo olfatório.

Em 2014, uma equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro , liderada pelo neurocientista Roberto Lent, apresentou uma explicação biológica. Ao analisar cérebros post-mortem (7 homens e 11 mulheres), os pesquisadores mediram o número de células no bulbo olfatório, a primeira região do cérebro a receber informações do nariz. O resultado: as mulheres tinham, em média, cerca de 43% mais células e quase 50% mais neurônios do que os homens. Segundo os autores, esse contraste poderia fornecer uma base anatômica para as diferenças na sensibilidade olfativa.

Explicações que ainda estão sendo debatidas

Por que essa diferença? Existem várias hipóteses, mas nenhuma obteve ampla aceitação. A ligação hormonal é frequentemente mencionada, já que o estrogênio pode influenciar a percepção de odores. Outros pesquisadores propõem uma explicação evolutiva: um olfato apurado poderia ter desempenhado um papel em certos comportamentos reprodutivos, como o vínculo com o bebê ou o reconhecimento de parentes. Os autores do estudo também observam que, como o cérebro adquire poucas células ao longo da vida, esses neurônios adicionais estariam presentes desde o nascimento. Uma pergunta permanece: esse número extra de células é realmente suficiente para explicar a diferença de desempenho?

Com base no conhecimento atual, podemos concluir que as mulheres, em média, obtêm melhores resultados em testes olfativos e que uma peculiaridade anatômica do bulbo olfatório oferece uma explicação plausível. No entanto, esses resultados descrevem tendências estatísticas: muitos homens têm um olfato altamente desenvolvido, e o treinamento, a idade, a saúde e o tabagismo influenciam fortemente nossas habilidades. A biologia, portanto, não elimina a significativa diversidade individual.