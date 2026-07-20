Essas são precauções que muitas mulheres tomam quando correm sozinhas.

Sociedade
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Ezgi Kaya / Pexels

Calçar os tênis, respirar ar fresco e aproveitar um momento só para si: é isso que correr significa para muitas pessoas. No entanto, para muitas mulheres, essa pausa também envolve uma série de precauções para garantir sua segurança. Uma campanha australiana está trazendo essa realidade de volta à tona.

Corra, mas permaneça sempre em alerta.

Com a aproximação do Dia Internacional da Mulher de 2026, a marca australiana de roupas esportivas LSKD lançou uma campanha intitulada "Ela corre, mas nunca apenas corre". Seu objetivo é simples: mostrar a realidade por trás de uma corrida, bem diferente das imagens de liberdade frequentemente destacadas em anúncios.

A mensagem se baseia em uma observação surpreendente: segundo a campanha, 92% das mulheres afirmam se sentir preocupadas com a própria segurança ao correr. Essa estatística ilustra uma realidade bastante comum, independentemente da habilidade ou experiência atlética.

Uma preparação que vai muito além do aquecimento.

Mesmo antes de começar a correr, muitas corredoras tomam uma série de precauções que se tornaram quase automáticas. Verificar se o celular está suficientemente carregado, escolher um percurso bem iluminado e movimentado, evitar certas áreas ou horários do dia, avisar um ente querido sobre o trajeto... esses hábitos se somam à preparação física tradicional.

Durante a corrida, outros reflexos entram em ação: manter as chaves ao alcance, limitar o volume da música para permanecer atento ao que acontece ao redor, ou até mesmo mudar de rota se uma situação parecer desconfortável. Isoladamente, essas ações podem parecer insignificantes. Juntas, porém, demonstram vigilância constante.

Uma carga mental que muitas vezes é invisível.

Para além das precauções práticas, a campanha destaca uma realidade mais subtil: a hipervigilância. Observar os transeuntes, antecipar comportamentos, atravessar a rua, acelerar ou reduzir a velocidade consoante as circunstâncias... para muitas mulheres, estes cálculos são quase instintivos. São parte integrante do seu dia a dia, por vezes há anos. Esta atenção constante consome energia e transforma um momento que deveria ser sinónimo de bem-estar num exercício em que a segurança permanece sempre presente, mesmo que em segundo plano.

Uma mensagem que desafia toda a sociedade.

O slogan da campanha resume sua ambição: "Segurança não deve ser uma estratégia". Em vez de lembrar as mulheres das precauções a serem tomadas, a LSKD as convida a mudar sua perspectiva. A ideia é enfatizar que a responsabilidade por um espaço público supostamente seguro não pode recair apenas sobre as mulheres que o utilizam.

Dessa forma, a marca incentiva cada pessoa a adotar comportamentos respeitosos: evitar atitudes que possam ser percebidas como intimidadoras, intervir diante de comportamentos inadequados ou questionar o impacto de suas próprias ações.

Uma campanha que repercute amplamente

Compartilhada nas redes sociais, a iniciativa rapidamente gerou inúmeras reações. Milhares de mulheres compartilharam suas próprias experiências e descreveram os hábitos que desenvolveram para correr com mais tranquilidade. A questão ultrapassou até mesmo as fronteiras australianas. Ela destaca uma realidade que muitas reconhecem e que já foi abordada por outras campanhas, principalmente no mundo dos esportes.

Ao dar voz aos corredores, esta iniciativa ajuda a tornar visível uma experiência que muitas vezes é negligenciada. Também abre um diálogo mais amplo sobre como tornar os espaços públicos locais onde todos possam praticar atividade física com maior tranquilidade.

Em última análise, a mensagem é universal: correr deve ser, antes de tudo, um momento de liberdade, prazer e confiança, sem que a segurança se torne uma preocupação constante.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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