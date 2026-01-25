O gesto desta avó de 81 anos para com seu neto está emocionando os internautas.

Sue Jacquot, uma avó americana de 81 anos do Arizona, começou a jogar Minecraft para ajudar financeiramente seu neto Jack, que sofre de uma forma rara de sarcoma. Seu canal no YouTube, "GrammaCrackers", explodiu em popularidade, conquistando 400 mil inscritos em dois meses e gerando renda e doações que ajudam a aliviar as despesas médicas do neto.

Descobrindo os jogos através do amor familiar

Fã de Minecraft, apresentada ao esporte pelos netos durante um verão, Sue Jacquot criou seu canal GrammaCrackers há dois meses para arrecadar fundos para o tratamento de Jack, que luta contra um câncer muscular e nos tecidos moles. Sua personalidade cativante e entusiasmo genuíno conquistaram o público instantaneamente: parcerias, visualizações em alta e uma enorme comunidade surgiram em poucas semanas.

Uma corrente que explode e salva vidas.

Em menos de 60 dias, o canal GrammaCrackers alcançou 400 mil inscritos e gerou receita publicitária que foi diretamente destinada aos cuidados de Jack. Uma campanha no GoFundMe, com link na descrição de cada vídeo, arrecadou quase US$ 49 mil (€ 42 mil). Esse sucesso viral transformou uma avó comum em um verdadeiro ícone dos jogos, inspirando milhões de internautas com sua determinação.

Reações comoventes da família

Austin, irmão mais velho de Jack, testemunha o impacto: "Palavras não conseguem expressar nossa gratidão. Sua generosidade alivia o peso das despesas médicas neste momento de incerteza." Sue, maravilhada, declara para a câmera: "Sua ajuda é simplesmente incrível. Não consigo entender o que vocês estão fazendo." Uma transmissão ao vivo recente, na qual Jack visita sua criação no Minecraft, se torna um momento emocionante de conexão.

O amor intergeracional triunfa na internet.

Essa história vai além do mero sucesso nos jogos: uma avó de 81 anos domina o YouTube, une uma comunidade global e salva seu neto por meio de sua nova paixão. Essa história nos lembra do extraordinário poder das mídias sociais quando elas servem a causas humanas genuínas e comoventes.

Em suma, a história de Sue Jacquot ilustra de forma poderosa que a solidariedade e o amor familiar podem transcender gerações e tecnologia. Ao transformar uma simples paixão em uma enorme demonstração de apoio, essa avó prova que o coração, muito mais do que a idade, é a verdadeira força motriz por trás das maiores revoluções da humanidade.