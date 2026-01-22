Beleza e moda: como 2016 se tornou o "ano do conforto" para uma geração.

Tênis Converse nos pés, uma música suave do Chainsmokers tocando nos meus fones de ouvido, uma camisa xadrez amarrada na cintura, um piercing à mostra e o hidratante EOS sempre por perto. O que era estranho ontem é uma declaração hoje. Enquanto 2026 promete ser mais angustiante e incerto do que nunca, olhamos para trás com alegria. Celebramos 2016, um ano em que nossas selfies tinham o selo Retrica e nossos stories eram repletos de copos do Starbucks e palmeiras.

Relembrando 2016: um ano repleto de cores.

"Feliz Ano Novo de 2016." Não, não foi um erro de digitação, nem o resultado de uma véspera de Ano Novo particularmente regada a álcool. Os dedos não escorregaram no teclado na euforia da contagem regressiva. Foi intencional. Nestes tempos conturbados, 2016 é uma espécie de ano de sorte para nós, nosso refúgio coletivo. É o ano do "desafio do manequim", do filtro de cachorro em excesso, dos tênis Vans com cheiro de morango e das fotos em que tatuamos "Para Sempre Jovem" em nossos antebraços. Pensando em todos esses códigos de cores e códigos de vestimenta maximalistas, nos pegamos dizendo aquela frase quase sintomática: "As coisas eram melhores antes."

Não precisamos de uma máquina de "De Volta para o Futuro" de alta performance para voltar aos nossos shorts curtíssimos rasgados e redescobrir a sensação de uma gargantilha de veludo na pele. Basta uma rápida olhada nos nossos arquivos, aqueles que a juventude de hoje consideraria "constrangedores" ou "estranhos". Muitos estão em negação sobre 2026 e preferem reviver aquela época, que parece a Idade da Pedra para os adolescentes de hoje. 2016 foi como a nossa era de ouro, um ano crucial em que as redes sociais ainda não tinham invadido nossas vidas e éramos indiferentes à opinião alheia.

Foi o ano em que "swag" deixou de ser gíria de geração baby boomer e se tornou a hashtag mais usada em posts com cores vibrantes. Foi também o ano em que todas as fotos eram editadas pela Retrica e preenchíamos as sobrancelhas ao som de "Lush Life", da Zara Larsson. Ainda nos lembramos da marca frutada do Baby Lips nos lábios e do spray da Victoria's Secret na pele bronzeada. Foi o ano das fotos posadas, mas espontâneas, com cabelos em formato de coração e dedos formando a palavra "LOVE".

Redescobrindo o conforto estético de uma era passada.

Em 2016, tudo parecia mais tranquilo, mais simples, mais leve. 2016 foi como o nosso paraíso em meio ao caos atual, o nosso Eldorado emocional na instabilidade geral. Tirávamos fotos por diversão, não para ganhar curtidas ou obedecer a ordens. E nossas histórias do Snapchat eram mais como um vlog aleatório do que uma sessão de fotos cuidadosamente roteirizada e meticulosamente planejada. O Instagram e o Snapchat ainda eram espaços para uma criatividade suave, o Tumblr um painel de inspiração coletivo. Tudo isso criou um casulo emocional, onde todos podiam se definir, se reconhecer e se sentir conectados aos outros sem pressão. Não é à toa que 2016 se tornou um grito de guerra.

Os adultos que viveram 2016 e estão resgatando camisetas com a frase "Eu amo NY", voltando a usar tie-dye e redescobrindo a voz de Charlie XCX são os mesmos adolescentes que, em 2016, não tinham outras prioridades além de admirar o pôr do sol e terminar seus filmes Polaroid. São também aqueles que sonhavam em vagar pelas ruas de Palm Springs, adquirir a bolsa Louis Vuitton Alma e ter uma piscina só para praticar movimentos com o cabelo. 2016 foi um ano em que vimos a vida com otimismo, e não apenas com lentes em formato de coração.

2016 foi um ano crucial, não excessivamente digital, mas suficiente para preencher um feed do Instagram. Foi uma espécie de equilíbrio perfeito entre a modernidade e um toque vintage. Além disso, na linha do tempo, 2016 se situa após a crise financeira de 2008 e antes da pandemia de Covid-19. Isso explica a palpável alegria de viver e o entusiasmo contagiante. E, por acaso ou não, não precisamos de livros de autoajuda para cultivar o otimismo: era algo inato.

Nostalgia, o melhor remédio diante da incerteza.

Se guardamos uma doce e tranquila lembrança de 2016, é porque foi um ano de descobertas, de desapego, de uma genuína tranquilidade e de autoafirmação. No entanto, nossa memória parece ter ofuscado alguns detalhes daquele ano, que também foi o ano do Brexit e da primeira vitória de Trump.

Na realidade, 2016 é um ponto de referência, assim como o ano 2000 e suas calças de cintura baixa. Este mundo nos é familiar; ele nos fala e conforta nossa criança interior. Nos apegamos a ele, não por arrependimento, mas por proteção. 2016 é nossa linha direta de emergência em tempos de perigo. Reflete também uma nostalgia quase terapêutica.

A nostalgia não é uma fraqueza de espírito; é uma rede de segurança quando tudo está instável. Em suma, 2016 retorna como um ano reconfortante, não por seus objetos ou aparências específicos, mas pelo que representou: um delicado equilíbrio entre criatividade e segurança, expressão pessoal e pertencimento coletivo. Em 2026, nos tornamos a garota do Tumblr que queríamos ser em 2016, revivendo aquele ano como o refrão "Forever Young".