Essa avó, que começou a viajar sozinha aos 83 anos, continua a inspirar viajantes.

Não há limite de idade para realizar seus sonhos. A história de Elena Erkhova, uma avó russa que ficou famosa como "Baba Lena", é um exemplo marcante. Depois de passar grande parte da vida sem poder viajar, ela decidiu partir para descobrir o mundo aos 83 anos, inspirando milhares de pessoas com sua jornada.

Uma paixão por viagens que se descobriu tardiamente na vida.

Elena Erkhova nasceu em Krasnoyarsk, na Sibéria. Durante muitos anos, seus recursos financeiros limitados a impediram de viajar, apesar de seu desejo de conhecer outros países. Foi somente em idade avançada que ela finalmente conseguiu realizar esse sonho. Aos 83 anos, decidiu começar a viajar sozinha, usando sua aposentadoria e o dinheiro que ganhava vendendo flores e peças de tricô. Gradualmente, conseguiu organizar diversas viagens, primeiro dentro da Rússia e depois para o exterior.

Viagens por diversos países

Ao longo dos anos, Baba Lena visitou inúmeros destinos. Entre os países que explorou estão Alemanha, Itália, Tailândia e Vietnã. Ela compartilha suas aventuras nas redes sociais, frequentemente acompanhadas de fotos tiradas em frente a monumentos famosos ou nas ruas das cidades que visita. Suas publicações rapidamente atraem atenção e alcançam um público internacional. Muitos internautas ficam impressionados com sua energia e determinação em viajar sozinha nessa idade.

Popularidade crescente na internet

Com o tempo, Baba Lena se tornou uma verdadeira personalidade das redes sociais. Sua conta no Instagram tem milhares de seguidores ansiosos para acompanhar suas últimas aventuras. Ela relata suas experiências de viagem e compartilha momentos do seu dia a dia. Sua história ressoa especialmente com pessoas que sonham em viajar, mas às vezes pensam que é tarde demais para começar. Para muitos, ela personifica a ideia de que projetos pessoais podem ser realizados em qualquer fase da vida.

Uma história que continua a inspirar

Elena Erkhova faleceu em 2018, aos 91 anos. Sua história, no entanto, continua sendo amplamente compartilhada online e na mídia. Ela serve como um lembrete de que é possível mudar o ritmo de vida e perseguir os sonhos, mesmo em idade avançada. Muitos viajantes ainda citam Baba Lena como uma inspiração para ousar embarcar em aventuras, independentemente da idade.

Ao decidir viajar sozinha aos 83 anos, Elena Erkhova transformou um sonho antigo em uma série de aventuras ao redor do mundo. Conhecida como Baba Lena, ela provou que nunca é tarde para explorar novos horizontes. Sua história continua a inspirar muitos viajantes hoje, lembrando-nos de que a curiosidade e a sede de descobertas podem durar a vida toda.