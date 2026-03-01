Search here...

Foto para passaporte: maquiagem "muito carregada" pode causar problemas no aeroporto?

Léa Michel
Contornos perfeitamente definidos, delineador gráfico, um brilho espetacular… e se a sua foto de passaporte se tornasse sua pior inimiga no embarque? Com o avanço do reconhecimento facial, a consistência entre seu rosto real e sua foto oficial é analisada com mais rigor do que nunca. Então, será que vale a pena deixar a maquiagem de lado para viajar com tranquilidade?

Quando as tendências de beleza encontram os controles de fronteira

A tendência da "maquiagem para passaporte" está bombando no TikTok e no Instagram. A ideia: exibir um visual sofisticado na foto do passaporte — pele impecável, traços definidos, lábios perfeitamente esculpidos. Um verdadeiro ensaio de beleza… O problema? Alguns deslizes viralizaram.

Alguns viajantes relataram ter tido o embarque negado ou sofrido atrasos na segurança porque seu rosto natural — ou simplesmente a maquiagem — não correspondia mais à imagem altamente profissional em seu passaporte. Em 2024, o Washington Post já havia relatado casos em que a discrepância entre a foto e a aparência real dificultou a identificação. A mensagem é clara: no aeroporto, a harmonia entre você e sua foto tem prioridade sobre a estética.

Regras internacionais muito bem definidas

Padrões não surgem do nada. A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) regulamenta as fotos de passaporte por meio do Documento 9303. O objetivo: garantir uma identificação confiável em todo o mundo. A foto deve refletir sua aparência habitual, sem grandes alterações. Tom de pele natural, olhar claro, cabelo visível: a neutralidade é a regra de ouro.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado recomenda "maquiagem consistente com seu estilo habitual ao viajar". Na Europa, os países do Espaço Schengen aplicam padrões semelhantes para garantir o funcionamento adequado de dispositivos biométricos, como os portões automáticos PARAFE na França ou os portões ABC em outros lugares.

Em Singapura e no Dubai, o controlo automatizado das fronteiras também se baseia nestes critérios rigorosos. Batom de alto contraste, pestanas postiças volumosas ou contornos faciais acentuados podem alterar as proporções faciais e dificultar a interpretação dos sistemas.

O que as máquinas realmente veem

As tecnologias biométricas atuais analisam muito mais do que apenas um sorriso. No aeroporto de Paris-Charles-de-Gaulle ou no aeroporto de Heathrow, os scanners 3D comparam até 80 pontos faciais: distância entre os olhos, largura do nariz, contornos do queixo, estrutura das maçãs do rosto.

O uso de blush esculpido, iluminador intenso ou extensões de cílios pode alterar visualmente esses sinais. Como resultado, o algoritmo hesita. E quando a máquina está em dúvida, um agente humano precisa intervir. Isso pode levar a uma simples verificação adicional... ou a um atraso estressante no embarque.

Curiosamente, especialistas apontam duas armadilhas semelhantes. Uma foto com maquiagem carregada quando você está viajando sem maquiagem pode ser problemática. O inverso também é verdadeiro: uma foto simples ao chegar com uma maquiagem radicalmente diferente pode dificultar o reconhecimento da pessoa.

Beleza e autenticidade: o equilíbrio perfeito.

Boas notícias: não se trata de proibir maquiagem. Seu rosto, com ou sem maquiagem, é perfeitamente válido e bonito em todas as suas formas. O objetivo não é apagar seu estilo, mas garantir consistência. Em outras palavras, se você costuma usar maquiagem quando viaja, tire sua foto com esse visual. Se você prefere um visual natural no dia a dia, não há necessidade de alterar suas feições para uma foto profissional. O importante é que sua foto reflita com precisão sua aparência habitual.

Uma dica simples: tire uma selfie nas suas condições normais de viagem e compare com a sua foto oficial. Se a diferença for grande, é melhor atualizá-la antes de renovar o passaporte. Contratar um fotógrafo profissional também pode ajudar: ele saberá como controlar a iluminação para realçar suas feições sem alterá-las.

Em resumo, a regra universal permanece a mesma: seu passaporte é, antes de tudo, um documento de segurança, e não apenas um retrato lisonjeiro. Em um mundo onde os portões eletrônicos estão se proliferando e a biometria se tornando cada vez mais comum, a prioridade continua sendo a identificação rápida e confiável. Quando se trata de viagens, uma foto autêntica é muito melhor do que uma "obra-prima" que te atrasa. Seu brilho natural, alinhado com sua verdadeira essência, será sempre seu melhor aliado no embarque.

Segundo uma comissária de bordo, esse gesto comum após um voo deve ser evitado.

