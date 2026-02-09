Search here...

I Florida orsakar det kalla vädret ett häpnadsväckande "leguanregn"

Djurliv
Fabienne Ba.
@wptv/Instagram

Florida, känt för sitt solsken och milda klimat, bevittnade nyligen en scen värdig en skräckfilm: leguaner som faller från träd som om det regnade. Detta överraskande fenomen är kopplat till en exceptionell köldknäpp och dessa reptilers unika biologiska egenskaper.

En solig stat som står inför ovanlig kyla

Sunshine State är mer känt för sina stränder och palmer än för sina iskalla temperaturer. Ändå har vissa regioner de senaste dagarna uppmätt exceptionellt låga temperaturer, långt under säsongsnormer. I Orlando sjönk termometern till och med till runt -4°C, vilket är ovanligt för denna del av landet. Denna plötsliga temperatursänkning har utlöst en kedjereaktion bland det lokala djurlivet, särskilt gröna leguaner.

Varför faller leguaner från träd?

Leguaner är kallblodiga reptiler, vilket innebär att de är helt beroende av utomhustemperaturen för att aktivera sina muskler och upprätthålla sina vitala funktioner. När kallt väder sätter in saktar deras ämnesomsättning avsevärt. De går sedan in i ett tillstånd av slöhet, nära total orörlighet.

Dessa leguaner sitter uppe i träden för att sola sig, men förlorar plötsligt sin förmåga att klamra sig fast vid grenar när temperaturen sjunker för snabbt. Som ett resultat faller de till marken, frusna, vilket skapar intrycket av ett veritabelt "leguanregn". Ett spektakel lika häpnadsväckande som det är förvirrande för lokalbefolkningen.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av @abc7newsbayarea

En tillfällig stillhet, inte ett dödligt regn

Det är viktigt att klargöra att dessa fall inte alltid betyder djurets död. I många fall blir leguaner helt enkelt förlamade av kylan. När temperaturen stiger återfår vissa gradvis sin rörlighet och kan gå vidare som om ingenting hade hänt. Denna reaktion är därför främst en fysiologisk reaktion på intensiv värmestress, och inte ett systematiskt dödligt fenomen.

Ett ovanligt fenomen, men ett som redan har observerats.

Även om detta "leguanregn" var imponerande i sin omfattning, är det inte första gången det inträffar i Florida. Liknande episoder har observerats under tidigare köldperioder, men sällan med så låga temperaturer eller så dålig sikt i stadsområden.

Inför denna exceptionella situation inrättade djurskyddsmyndigheter insamlingscentraler. Invånarna ombads att rapportera eller ta med sig alla orörliga leguaner som hittats på deras gårdar, gator eller offentliga platser. Flera tusen djur återfanns. På grund av deras oskyddade status avlivades tyvärr vissa leguaner "i enlighet med Floridas bestämmelser", medan andra togs om hand enligt lokala protokoll.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av WPTV NewsChannel 5 (@wptv)

Kort sagt, denna händelse tjänar som en påminnelse om en grundläggande sanning: extrema klimatvariationer kan ha överraskande, ibland spektakulära, effekter på ekosystem och de arter som bebor dem. Detta "leguanregn" är inte bara en "viral kuriosa", utan också en illustration av klimatets inverkan på levande varelser – och en påminnelse om att balansen mellan arter, klimat och människor fortfarande är lika skör som den är fascinerande.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Hon lider av Tourettes syndrom och visar hur hennes hund hjälper henne att hantera sina tics.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hon lider av Tourettes syndrom och visar hur hennes hund hjälper henne att hantera sina tics.

Att leva med tics hindrar dig inte från att älska, drömma eller lysa. Vid 23 års ålder visar...

Varför hästars intuition fascinerar forskare, enligt en studie

Hästar är inte bara underbara följeslagare: de verkar kunna "läsa" våra känslor. En nyligen genomförd fransk studie visar...

Sväljer vi verkligen spindlar i sömnen? Vad vetenskapen säger

Du har säkert hört ryktet: vi sägs svälja upp till åtta spindlar per år medan vi sover, med...

Katten, som saknades i månader, dyker upp igen 250 km bort; dess historia tar internet med storm.

Katten Filou, som försvann i augusti 2025 från en rastplats längs motorvägen nära Girona i Spanien, har just...

Dessa prisbelönta naturbilder kommer att få dig att le igen.

På bråkdelen av en sekund lyckas naturfotografer fånga livets råa essens. Refocus Photographer of the Year Awards 2025...

Denna brandman räddar en hund ur vattnet: hans handling rör internet

En brandman från Nîmes utförde en spektakulär räddningsaktion i slutet av december 2025, då han dök ner i...

© 2025 The Body Optimist