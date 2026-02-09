I Florida orsakar det kalla vädret ett häpnadsväckande "leguanregn"

Florida, känt för sitt solsken och milda klimat, bevittnade nyligen en scen värdig en skräckfilm: leguaner som faller från träd som om det regnade. Detta överraskande fenomen är kopplat till en exceptionell köldknäpp och dessa reptilers unika biologiska egenskaper.

En solig stat som står inför ovanlig kyla

Sunshine State är mer känt för sina stränder och palmer än för sina iskalla temperaturer. Ändå har vissa regioner de senaste dagarna uppmätt exceptionellt låga temperaturer, långt under säsongsnormer. I Orlando sjönk termometern till och med till runt -4°C, vilket är ovanligt för denna del av landet. Denna plötsliga temperatursänkning har utlöst en kedjereaktion bland det lokala djurlivet, särskilt gröna leguaner.

Varför faller leguaner från träd?

Leguaner är kallblodiga reptiler, vilket innebär att de är helt beroende av utomhustemperaturen för att aktivera sina muskler och upprätthålla sina vitala funktioner. När kallt väder sätter in saktar deras ämnesomsättning avsevärt. De går sedan in i ett tillstånd av slöhet, nära total orörlighet.

Dessa leguaner sitter uppe i träden för att sola sig, men förlorar plötsligt sin förmåga att klamra sig fast vid grenar när temperaturen sjunker för snabbt. Som ett resultat faller de till marken, frusna, vilket skapar intrycket av ett veritabelt "leguanregn". Ett spektakel lika häpnadsväckande som det är förvirrande för lokalbefolkningen.

En tillfällig stillhet, inte ett dödligt regn

Det är viktigt att klargöra att dessa fall inte alltid betyder djurets död. I många fall blir leguaner helt enkelt förlamade av kylan. När temperaturen stiger återfår vissa gradvis sin rörlighet och kan gå vidare som om ingenting hade hänt. Denna reaktion är därför främst en fysiologisk reaktion på intensiv värmestress, och inte ett systematiskt dödligt fenomen.

Ett ovanligt fenomen, men ett som redan har observerats.

Även om detta "leguanregn" var imponerande i sin omfattning, är det inte första gången det inträffar i Florida. Liknande episoder har observerats under tidigare köldperioder, men sällan med så låga temperaturer eller så dålig sikt i stadsområden.

Inför denna exceptionella situation inrättade djurskyddsmyndigheter insamlingscentraler. Invånarna ombads att rapportera eller ta med sig alla orörliga leguaner som hittats på deras gårdar, gator eller offentliga platser. Flera tusen djur återfanns. På grund av deras oskyddade status avlivades tyvärr vissa leguaner "i enlighet med Floridas bestämmelser", medan andra togs om hand enligt lokala protokoll.

Kort sagt, denna händelse tjänar som en påminnelse om en grundläggande sanning: extrema klimatvariationer kan ha överraskande, ibland spektakulära, effekter på ekosystem och de arter som bebor dem. Detta "leguanregn" är inte bara en "viral kuriosa", utan också en illustration av klimatets inverkan på levande varelser – och en påminnelse om att balansen mellan arter, klimat och människor fortfarande är lika skör som den är fascinerande.